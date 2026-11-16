Před sedmi lety zde oslavila v nejtočivější disciplíně své jednačtyřicáté vítězství, čímž překonala rekord Švéda Ingemara Stenmarka a stala se nejúspěšnější slalomářkou historie napříč pohlavími.
Od roku 2022 tu při každé návštěvě slavila aspoň jedno prvenství. V součtu jich zapsala devět, což je rekord v rámci elitního seriálu.
Ač je zdravá, v sobotu ovšem po letech na startu v Levi chyběla. Zvláštní pohled, že?
Jde o pochopitelný krok. Za necelé čtyři měsíce jí bude dvaatřicet, absolvuje už sedmnáctou sezonu mezi elitou a nikomu nemusí nic dokazovat.