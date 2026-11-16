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Královno, kde jsi? Absence Shiffrinové není unikát, lyžařská hvězda hledá jiné výzvy

Michal Koubek
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Mikaela Shiffrinová na zahajovacím závodě Světového poháru ve sjezdovém lyžování. | foto: AP

Vlídné počasí tu panuje málokdy. Dny jsou ve finském Levi krátké, slunce se drží nízko nad obzorem a kolem se rozprostírají hluboké ponuré lesy, jezera a nekonečná pustina. Přesto Američanka Mikaela Shiffrinová o tradiční slalomové destinaci Světového poháru 170 kilometrů za polárním kruhem říká: „Mám ji ráda, cítím se tu jako doma.“

Před sedmi lety zde oslavila v nejtočivější disciplíně své jednačtyřicáté vítězství, čímž překonala rekord Švéda Ingemara Stenmarka a stala se nejúspěšnější slalomářkou historie napříč pohlavími.

Od roku 2022 tu při každé návštěvě slavila aspoň jedno prvenství. V součtu jich zapsala devět, což je rekord v rámci elitního seriálu.

Ač je zdravá, v sobotu ovšem po letech na startu v Levi chyběla. Zvláštní pohled, že?

Jde o pochopitelný krok. Za necelé čtyři měsíce jí bude dvaatřicet, absolvuje už sedmnáctou sezonu mezi elitou a nikomu nemusí nic dokazovat.

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