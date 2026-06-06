Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Královna Maděrová: Povinnosti šampionky zvládám skloubit, stihla jsem i odpočinek

Autor:
  9:23
Přípravu na další sezonu už sice zahájila před několika týdny, její italský olympijský triumf v paralelním obřím slalomu ale nelze zapomenout. Stále ji zastavují lidé na ulici, gratulují jí. Ovace si snowboardistka Zuzana Maděrová vysloužila i na vyhlášení ankety Král bílé stopy. Nejenže ovládla svoji kategorii, ale odnesla si i korunku pro celkovou šampionku.
Zuzana Maděrová po vítězství ankety Král bílé stopy

Zuzana Maděrová po vítězství ankety Král bílé stopy | foto: Svaz lyžařů ČR

Zuzana Maděrová se raduje na Světovém poháru alpských snowboardistek ve...
Fanoušci podporují Zuzanu Maděrovou při Světovém poháru alpských snowboardistek...
Snowboardistka Zuzana Maděrová slaví druhé místo ve slalomu v závodě Světového...
Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně.
28 fotografií

„Nádherné,“ rozplývala se dvaadvacetiletá snowboardistka, když stoupala na pódium. „Krásná tečka za sezonou. Je moc pěkné, že se všichni potkáváme trošku jinak – slavnostně oblečení a ne jen v kombinéze na kopci.“

Když jste před vyhlášením mířila do sálu, lidé vás zastavovali a gratulovali k olympijskému zlatu. Jak často se to ještě děje?
Ještě se mi to stává často, ale už samozřejmě méně než po olympiádě. Spoustu lidí jsem totiž ještě ani nestihla potkat. Ale je to skvělé.

Zároveň vám jedna paní chválila šaty. Jak se v nich cítíte?
Cítím se dobře. Ráda se hezky někam obléknu. Vyhlášení byla skvělá příležitost a těšila jsem se, jak si ho užiju právě trošku jinak než mě lidi normálně znají – tedy v kombinéze nebo v teplákách na tréninku.

Snowboardistka Zuzana Maděrová ohlodává svou zlatou medaili. A zjišťuje, že je pravá.

Kdybyste se měla ohlédnout za sezonou, jiné slovo než „životní“ asi mít nebudete, že?
Přesně tak. Životní. Už teď můžu říct, že půjde o jednu z nejlepších sezon, co jsem v kariéře měla. Olympijské zlato každý rok vyhrát nemůžete. Něco neskutečného. I kdyby se něco takového třeba podařilo zopakovat, tak tohle navždy bude první olympijská medaile.

Kdybyste měla vybrat jeden moment, který vám z olympijského závodu ihned vyvstane před očima, jaký by byl?
Když jsem projela cílem, stála se v něm s otevřenou pusou, křičela a měla úplně modrý jazyk od pití, který jsem celý den pila. (smích) Tenhle moment štěstí je pořád jako živý. Projela jsem cílem, věděla jsem, že jsem vyhrála. Všechno, co jsem celý život chtěla – porazit na světě úplně všechny – se povedlo. A navíc na největším závodě!

Furt chci víc! Snowboardistka Maděrová je Královnou bílé stopy, sesadila Ledeckou

Je uplynulá sezona pro vás i motivací? Že jste se přesvědčila: Vážně to jde?
Určitě. Zatím jsem tedy nikdy neměla problém, že bych nechtěla. Pořád chci víc a víc závodit a být nejlepší. I teď to mám tak, že se strašně těším na další zimu. Čeká nás mistrovství světa, Světové poháry, na nichž bych chtěla přidat co nejlepší umístění v celkovém hodnocení – ideálně medailové. Je toho ještě spoustu, co bych chtěla dokázat. Navíc, ač se to nezdá, sezona se už v podstatě blíží. Už zase trénujeme na sněhu.

Jak zvládáte skloubit povinnosti olympijské šampionky a trénink? Spousta sportovců říká, že to není vůbec lehké.
Ano, je toho hodně, ale všechno mi pomáhá zorganizovat ségra. Dva dny po olympiádě jsem všechnu komunikaci přehodila na ni. Moc mi pomáhá a díky ní mám taky dost prostoru na svůj trénink. Mám třeba tři týdny přípravy, pak tři dny jen média. Tím zvládneme všechno, co je potřeba. Máme to super rozdělené a zvládáme to dobře.

Dokázala by spočítat, kolik velkých rozhovorů jste absolvovala?
Asi nedokázala. Třeba tak třicet? Nebo je to i hodně o tom, že mě lidi poznávají na ulicích.

Snowboardistka Zuzana Maděrová má olympijské zlato!

Je to vždy příjemné?
Je. Zatím vždycky bylo všechno v dobrém. Všichni mi chtějí přát a gratulovat, na což se nedá koukat špatně. Doufám, že kdyby se jednou nedařilo, což se může stát, jsme přece jen lidi, tak to fanoušci pochopí a nebudou potkávání na ulici horší.

Dokázala jste po sezoně úplně vypnout?
Dokázala. Byla jsem tři týdny ve Františkových Lázních. Jela jsem tam trochu tajně a nikdo moc nevěděl, že tam budu. První část jsem tam trávila čas s přítelem, pak sama, a nakonec přijela mamka, takže jsem si i zvládla užít blízké, protože po olympiádě na ně nebylo moc času.

Teď už jste v přípravě jak dlouho?
Asi od prvního dubna. Ve čtvrtek jsem přijela z Francie, v sobotu mířím zpátky. Na vyhlášení Krále bílé stopy jsem tedy dorazila jen na otočku. Ve Francii budeme do konce června, červenec a srpen nás pak čeká příprava v Liberci na Dukle.

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Pardubice B vs. Jablonec BFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Pardubice B vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.50
  • 3.87
  • 4.21
Neratovice vs. BenátkyFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Neratovice vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 3.20
  • 2.25
Třinec vs. BlanskoFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Třinec vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.15
  • 4.97
  • 10.40
Karviná B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Karviná B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 4.20
  • 2.20
Bohemians B vs. DomažliceFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Bohemians B vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
6. 6. 11:00
  • 4.54
  • 3.97
  • 1.45
Slovácko B vs. Frýdek-MístekFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Slovácko B vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
6. 6. 11:00
  • 2.59
  • 3.58
  • 2.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Děčínský lídr Pomikálek o minulé sezoně: V kabině byly neshody, tým si nesedl lidsky

Děčínští basketbalisté se chystají na zápas. Uprostřed kapitán Tomáš Pomikálek.

Bez frází, vytáček a mazání medu kolem pusy. Když kapitán děčínských basketbalistů Tomáš Pomikálek hodnotil letošní ligovou sezonu, přiznal: „Poté, co kabinu opustili Dashawn Davis a Ahman Rand,...

6. června 2026  10:21

FIFA nakonec umožní fanouškům přinést si na zápasy MS lahve s vodou

Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa,...

Světová federace FIFA necelý týden před začátkem fotbalového mistrovství světa v Severní Americe znovu změnila pravidla týkající se lahví na vodu, které si mohou fanoušci s sebou přinést na stadiony....

6. června 2026  10:09

Královna Maděrová: Povinnosti šampionky zvládám skloubit, stihla jsem i odpočinek

Zuzana Maděrová po vítězství ankety Král bílé stopy

Přípravu na další sezonu už sice zahájila před několika týdny, její italský olympijský triumf v paralelním obřím slalomu ale nelze zapomenout. Stále ji zastavují lidé na ulici, gratulují jí. Ovace si...

6. června 2026  9:23

Porážka? Nevadí. Vždyť Menšík teprve začíná. A už brzy může útočit na titul

Jakub Menšík po zkaženém úderu během semifinále Roland Garros.

Podání vypálil tak razantně a přesně, že úder z rakety Novaka Djokoviče letěl pouze do vyvýšeného umpiru, na němž seděl hlavní rozhodčí. Tomáš Berdych se zeširoka usmál a pumpoval zaťatými pěstmi,...

6. června 2026  9:16

Ať lidé skandují, že Nova umí fotbal. Šéf o mistrovství světa či hostech ve studiu

Martin Kubičík, editor fotbalových studií na Nově, moderátor a zároveň vedoucí...

Až příští týden před úvodním zápasem českých fotbalistů na mistrovství světa pojede v noci moderovat televizní studio na pražském Barrandově, do auta si k němu sedne i manželka Nicole. „Je mojí první...

6. června 2026  9:05

Já to přece nevzdám. Mistr světa Přindiš se v 37 letech vrátil. A má plán

Vít Přindiš během závodu SP v Troji.

V roce 2023 slavil Vít Přindiš na kajaku titul mistra světa ve vodním slalomu. Dvakrát byl mistrem Evropy, třikrát celkovým šampionem Světového poháru, platil za extratřídu v peřejích. Jen tu...

6. června 2026  8:13

Knicks přehráli San Antonio ve finále NBA i podruhé, koncovku rozhodl Brunson

Jalen Brunson z New Yorku zakončuje, o blok se snaží dvojice Julian Champagnie...

Basketbalisty New York Knicks dělí dvě vítězství od zisku titulu v NBA, prvního od roku 1973. Druhé finále na palubovce San Antonia vyhráli o jediný bod 105:104. Skóre mohl otočit Victor Wembanyama...

6. června 2026  8:07

Od šedesátníka Willieho po letošní trio: Přehled maskotů fotbalových mistrovství

Maple, Zayu a Clutch, maskoti mistrovství světa ve fotbale, které se koná v...

Letošní mistrovství světa ve fotbale má hned tři oficiální maskoty. Každý z nich reprezentuje jednu z pořadatelských zemí, Kanadu, Mexiko a USA. Los Maple, jaguár Zayu a orel Clutch rozšířili dlouhou...

6. června 2026

Neskutečné emoce. Jak Krejčí zklidnil hlavu, dobyl Troju a porazil zbytek světa

Jakub Krejčí na vodě v Troji během SP kajakářů

Tvrdí o sobě: „Vodní živel mě zcela pohltil.“ Zároveň se ho však naučil ovládat. Až tak, že v pátek v pražské Troji porazil poprvé všechny nejlepší kajakáře světa. U něj hledejte budoucnost českého...

6. června 2026  7:52

Návrat domů! Paradeiser i Buday chtějí zazářit na Oktagonu v Bratislavě

Ronald Paradeiser slaví výhru v Oktagonu.

Už v sobotu se v Bratislavě představí organizace Oktagon MMA s dalším turnajem. Na stadionu Ondreje Nepely se v kleci vystřídají MMA ikony slovenské scény jako Rony Paradeiser, Martin Buday, Robo...

6. června 2026  7:33

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy. V našem přehledu najdete soupisky všech zemí, které se šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku zúčastní.

6. června 2026  7:23

O fandění z Mexika píší deník: Jsme blázniví důchodci, letenky máme už rok

Premium
Jaroslav Kolář a Václav Tichý na fotbalovém MS v Kataru před zápasem Brazílie.

Od našeho zpravodaje v USA Dohromady je jim 146 let. Dva kolegové, kamarádi a taky boomři, jak si sami říkají. Dlouholetí novináři a pánové v důchodovém věku, kteří společně spravují Nadaci fotbalových internacionálů, vyrazí...

6. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.