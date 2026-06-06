„Nádherné,“ rozplývala se dvaadvacetiletá snowboardistka, když stoupala na pódium. „Krásná tečka za sezonou. Je moc pěkné, že se všichni potkáváme trošku jinak – slavnostně oblečení a ne jen v kombinéze na kopci.“
Když jste před vyhlášením mířila do sálu, lidé vás zastavovali a gratulovali k olympijskému zlatu. Jak často se to ještě děje?
Ještě se mi to stává často, ale už samozřejmě méně než po olympiádě. Spoustu lidí jsem totiž ještě ani nestihla potkat. Ale je to skvělé.
Zároveň vám jedna paní chválila šaty. Jak se v nich cítíte?
Cítím se dobře. Ráda se hezky někam obléknu. Vyhlášení byla skvělá příležitost a těšila jsem se, jak si ho užiju právě trošku jinak než mě lidi normálně znají – tedy v kombinéze nebo v teplákách na tréninku.
Kdybyste se měla ohlédnout za sezonou, jiné slovo než „životní“ asi mít nebudete, že?
Přesně tak. Životní. Už teď můžu říct, že půjde o jednu z nejlepších sezon, co jsem v kariéře měla. Olympijské zlato každý rok vyhrát nemůžete. Něco neskutečného. I kdyby se něco takového třeba podařilo zopakovat, tak tohle navždy bude první olympijská medaile.
Kdybyste měla vybrat jeden moment, který vám z olympijského závodu ihned vyvstane před očima, jaký by byl?
Když jsem projela cílem, stála se v něm s otevřenou pusou, křičela a měla úplně modrý jazyk od pití, který jsem celý den pila. (smích) Tenhle moment štěstí je pořád jako živý. Projela jsem cílem, věděla jsem, že jsem vyhrála. Všechno, co jsem celý život chtěla – porazit na světě úplně všechny – se povedlo. A navíc na největším závodě!
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Je uplynulá sezona pro vás i motivací? Že jste se přesvědčila: Vážně to jde?
Určitě. Zatím jsem tedy nikdy neměla problém, že bych nechtěla. Pořád chci víc a víc závodit a být nejlepší. I teď to mám tak, že se strašně těším na další zimu. Čeká nás mistrovství světa, Světové poháry, na nichž bych chtěla přidat co nejlepší umístění v celkovém hodnocení – ideálně medailové. Je toho ještě spoustu, co bych chtěla dokázat. Navíc, ač se to nezdá, sezona se už v podstatě blíží. Už zase trénujeme na sněhu.
Jak zvládáte skloubit povinnosti olympijské šampionky a trénink? Spousta sportovců říká, že to není vůbec lehké.
Ano, je toho hodně, ale všechno mi pomáhá zorganizovat ségra. Dva dny po olympiádě jsem všechnu komunikaci přehodila na ni. Moc mi pomáhá a díky ní mám taky dost prostoru na svůj trénink. Mám třeba tři týdny přípravy, pak tři dny jen média. Tím zvládneme všechno, co je potřeba. Máme to super rozdělené a zvládáme to dobře.
Dokázala by spočítat, kolik velkých rozhovorů jste absolvovala?
Asi nedokázala. Třeba tak třicet? Nebo je to i hodně o tom, že mě lidi poznávají na ulicích.
Je to vždy příjemné?
Je. Zatím vždycky bylo všechno v dobrém. Všichni mi chtějí přát a gratulovat, na což se nedá koukat špatně. Doufám, že kdyby se jednou nedařilo, což se může stát, jsme přece jen lidi, tak to fanoušci pochopí a nebudou potkávání na ulici horší.
Dokázala jste po sezoně úplně vypnout?
Dokázala. Byla jsem tři týdny ve Františkových Lázních. Jela jsem tam trochu tajně a nikdo moc nevěděl, že tam budu. První část jsem tam trávila čas s přítelem, pak sama, a nakonec přijela mamka, takže jsem si i zvládla užít blízké, protože po olympiádě na ně nebylo moc času.
Teď už jste v přípravě jak dlouho?
Asi od prvního dubna. Ve čtvrtek jsem přijela z Francie, v sobotu mířím zpátky. Na vyhlášení Krále bílé stopy jsem tedy dorazila jen na otočku. Ve Francii budeme do konce června, červenec a srpen nás pak čeká příprava v Liberci na Dukle.