Královna bez velkých potřeb. Shiffrinová ve Špindlu bavila, co obnáší její život?

Mikaela Shiffrinová se raduje z třetího místa v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně. | foto: ČTK

Michal Koubek
  12:00
Jakmile jste se ve Špindlerově Mlýně zadívali na tribuny, nedala se přehlédnout spousta amerických vlajek a nápisů jako „Královna Mikaela.“ Všimla si jich i ona. Když Mikaela Shiffrinová odcházela z cílového prostoru, na fanoušky se usmála, zamávala a několika zájemcům, kteří se k ní natahovali přes plůtek, se podepsala. Česko mělo při Světovém poháru alpských lyžařek možnost spatřit na vlastní oči jedinečnou zimní královnu. A ona do něj přivezla parádní show.

V sobotním obřím slalomu se poprvé od hrozivé nehody před dvěma roky vrátila na stupně vítězek – skončila třetí. A v nedělním slalomu speciál vládla, druhou Švýcarku Camille Rastovou porazila o 1,67 sekundy a navrch si zajistila devátý malý glóbus v této disciplíně.

„Speciální místo. A taky speciální den,“ zářila třicetiletá Američanka. „Bylo to tu úžasné. Mám to tu moc ráda.“

Ne, nejde o pouhou frázi. Špindl má vážně v srdci. Psal se rok 2011, když tu coby ani ne šestnáctiletá naděje debutovala mezi elitou.

Její přesný harmonogram máme všichni nasdílený v kalendáři, abychom věděli, že když má okno, v němž je napsané: ,Volno’, nikdo jí nesmí volat a rušit ji. Ať si fakt dopřeje klid.

Megan Harrodovámanažerka Mikaely Shiffrinové

26. ledna 2026  12:12

