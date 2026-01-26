Královna bez velkých potřeb. Shiffrinová ve Špindlu bavila, co obnáší její život?

V sobotním obřím slalomu se poprvé od hrozivé nehody před dvěma roky vrátila na stupně vítězek – skončila třetí. A v nedělním slalomu speciál vládla, druhou Švýcarku Camille Rastovou porazila o 1,67 sekundy a navrch si zajistila devátý malý glóbus v této disciplíně.
„Speciální místo. A taky speciální den,“ zářila třicetiletá Američanka. „Bylo to tu úžasné. Mám to tu moc ráda.“
Ne, nejde o pouhou frázi. Špindl má vážně v srdci. Psal se rok 2011, když tu coby ani ne šestnáctiletá naděje debutovala mezi elitou.
Její přesný harmonogram máme všichni nasdílený v kalendáři, abychom věděli, že když má okno, v němž je napsané: ,Volno’, nikdo jí nesmí volat a rušit ji. Ať si fakt dopřeje klid.