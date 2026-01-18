Prevc ovládl také druhý závod skokanů v Sapporu, Koudelkova série skončila

Šestatřicetiletý Koudelka si v sobotu vylepšil díky 17. příčce sezonní maximum. Dnes doletěl ve skokanském areálu Okurajama, kde v roce 2015 triumfoval, do vzdálenosti 121 metrů. Na první nepostupové příčce ho nakonec od účasti ve finálové třicítce dělily čtyři desetiny bodu.
Druhý český reprezentant David Rygl se do závodu nedostal, dvacetiletý skokan v kvalifikaci obsadil 55. místo. K premiérovému startu v seriálu mu scházelo 3,1 bodu.
Skokan Koudelka vylepšil své sezonní maximum, na SP v Sapporu obsadil 17. místo
Vítěz Turné čtyř můstků Prevc vedl v závodě už od prvního kola. Slovinec začal skokem dlouhým 137,5 metru a ve druhém si výhru výkonem o metr kratším pohlídal.
Na druhém místě skončil s odstupem 3,5 bodu domácí Rjoju Kobajaši, který zapsal pokusy 136,5 a 138,5 m a na druhém místě průběžného hodnocení SP za slovinským rivalem zaostává už o 467 bodů. Třetí skončil Rakušan Daniel Tschofenig.
Závod Světového poháru ve skocích na lyžích
Sapporo (Japonsko)
1. Prevc (Slovin.) 277,7 (137,5+136,5), 2. R. Kobajaši (Jap.) 274,2 (136,5+138,5), 3. Tschofenig 265,8 (134,5+138,5), 4. Fettner 262,0 (135,5+135), 5. Hörl (všichni Rak.) 250,9 (132+138,5), 6. Nikaido (Jap.) 248,4 (129+138), ...31. Koudelka 180,9 (121), v kvalifikaci 55. Rygl (oba ČR).
Průběžné pořadí SP (po 18 z 29 závodů): 1. Prevc 1414, 2. R. Kobajaši 947, 3. Nikaido 761, 4. Hörl 720, 5. Lanišek (Slovin.) 717, 6. Tschofenig 697, ...42. Koudelka 38.