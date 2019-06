Kombinace bude součástí Světového poháru i v příští sezoně

Postavení kombinačních závodů se namísto diskutovaného zrušení posílí. Ženy čekají v nadcházející sezoně Světového poháru čtyři soutěže, muži mají v plánu tři, disciplína zůstane i v programu MS.

Kolotoč Světového poháru ve sjezdovém lyžování zavítá v novém ročníku poprvé v historii i do Číny. Závody by měly posloužit jako první testy tratí pro olympijské hry, které bude v roce 2022 hostit Peking. Na Dálném východě pak sjezdaři zavítají i do Japonska, kam se SP vrátí poprvé po třech letech.

Začleněním paralelních závodů jednotlivců se v roce 2021 zvýší počet medailových soutěží na MS z jedenácti na třináct. Dosud se v tomto modelu jezdily na MS na rozdíl od Světového poháru jen závody týmů. V Pekingu se na přání Mezinárodního olympijského výboru paralelní závody nepojedou.