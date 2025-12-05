Klaebo vyhrál sprint v Trondheimu, jako první lyžař v historii má 100 triumfů v SP

Ondřej Černý ve čtvrtfinále těsně prohrál souboj o druhé místo, na postup mu nestačil ani čas a nakonec skončil třináctý.
Přes první vyřazovací kolo nepřešel ani Jiří Tuž, který obsadil 20. místo. Kateřina Janatová, Barbora Antošová, Tereza Beranová a Luděk Šeller neuspěli v kvalifikaci.
Devětadvacetiletý Klaebo po druhém místě v kvalifikaci ve vyřazovacích bojích na domácí trati, kde v březnu na mistrovství světa vybojoval rekordních šest titulů, dominoval a suverénně ovládl i šestičlenné finále. Na stovku vítězství potřeboval pětinásobný olympijský vítěz necelých deset let, poprvé slavil v únoru 2017 v Otepää.
Norskou hegemonii ve finále narušil pouze devatenáctiletý švédský talent Alvar Myhlback, který doběhl třetí. Mezi ženami zvítězila Johanna Hagströmová a dosáhla druhého prvenství v SP po triumfu v klasickém sprintu v Ruce loni v listopadu. Švédky obsadily první čtyři místa.
SP v běhu na lyžích v Trondheimu (Norsko)
sprint klasickou technikou:
Muži: 1. Klaebo 2:59,89, 2. Vike (oba Nor.) -0,31, 3. Myhlback (Švéd.) -0,34, 4. Heggen -0,46, 5. Valnes -1,03, 6. Evensen (všichni Nor.) -18,28, ...13. Černý, 20. Tuž - vyřazeni ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 47. Šeller (všichni ČR).
Průběžné pořadí SP (po 4 z 28 závodů): 1. Klaebo 387, 2. Amundsen (Nor.) 314, 3. Anger (Švéd.) 256, 4. Valnes 256, 5. Myhlback 216, 6. Stenshagen (Nor.) 210, ...25. Černý 98, 27. Tuž 96, 85. Šeller 18, 87. Bauer (ČR) 15.
Ženy: 1. Hagströmová 3:30,97, 2. Ribomová -1,53, 3. Svahnová -2,67, 4. Sundlingová (všechny Švéd.) -4,13, 5. Aabrekková (Nor.) -5,25, 6. Gimmlerová (Něm.) -9,40, ...v kvalifikaci 41. Janatová, 46. Beranová, 50. Antošová (všechny ČR).
Průběžné pořadí SP (po 4 z 28 závodů): 1. Digginsová (USA) 306, 2. Sundlingová 300, 3. Ilarová (Švéd.) 299, 4. Joensuuová (Fin.) 230, 5. Dahlqvistová 224, 6. Karlssonová (obě Švéd.) 212, ...42. Janatová 75, 58. Beranová 47, 86. Antošová (ČR) 15.