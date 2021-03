I díky Ester se mi lépe komentuje, říká televizní expertka Křížová

„Vždycky jsem si chtěla vyzkoušet, jaké je to z druhé strany, z pohledu člověka, který komentuje. Musím říct, že mě to baví, je to fajn. Navíc jsem díky tomu zůstala v kontaktu se závodním světem alpského lyžování,“ pochvaluje si účastnice dvou zimních her.

Co negativa?

Je to náročné tím, že jdete s kůží na trh a musíte počítat s kritikou. Když je z novinářského nebo lyžařského prostředí, ráda ji přijímám.

Jaké máte ohlasy?

Z větší části kladné. Občas se někdo najde, kdo potřebuje vyjádřit svoje názory negativně. Pokud jde o profesní stránku, tak mám pozitivní ohlasy. Toho si opravdu hodně vážím.

Jak dlouho vám trvá příprava na závod?

Jdu do toho z voleje. Informace a zajímavosti o závodnicích poskytuje moderátor. Já jsem ve studiu od toho, abych hodnotila jízdu, projev lyžaře. A na to se nemůžu moc připravit. Pro mě je fajn, že jsou to většinou holky, se kterým jsem závodila. U mužů je to trochu náročnější.

Není vám pak žinantní upozorňovat na chyby?

Není těžké najít zdravou míru kritiky, ale srozumitelně vysvětlit a zároveň se do toho nezamotat. Aby to nebylo moc odborné, abych rychle a stručně řekla divákům, co mám na mysli.

Takže se vidíte v budoucnosti jako sportovní novinářka?

Nikdy jsem neměla problém se vyjádřit. Baví mě to, ale jiná nabídka než z televize mi zatím nepřišla. Zůstávám otevřená všem možnostem.

Co říkáte na vystoupení Ester Ledecké?

Je fajn, že máme závodnici jako Ester. Díky ní je alpské lyžování pro lidi zajímavější a zábavnější. Její zásluhou získává alpské lyžování na popularitě. Pro reklamu sportu je to skvělé. Zároveň jsou její výsledky velmi kvalitní. I pro mě jako expertku se lépe komentuje, když jezdí tak vysoko.

Už ji berou konkurentky smrtelně vážně, a ne jako kuriozitu, která se přezula ze snowboardu na lyže, že?

Tak to bylo možná v prvním roce. Ale teď už ji berou jako úplně rovnocennou soupeřku.

Minulý víkend poznamenaly závod super-G v Cortině d’Ampezzo hrůzostrašné pády Norky Lieové a Rakušanky Schneebergerové. Otřásly i vámi?

Naštěstí jsem nedělní závod nekomentovala. Jsem moc ráda. Asi jako pro každého je to pro mě velmi nepříjemné. O to více, že se od toho nedokážu oprostit, protože vím, jak to bolí. Kdybych byla ve studiu, za mikrofonem bych oněměla. Nedělá mi dobře se na to dívat, a už vůbec ne analyzovat tyhle pády.

Je to daň za nebezpečnější tratě, nebo lyžařky více riskují? Nebo to byla souhra náhod?

Shodou okolností se mě na to už ptali. Je druhá polovina sezony a už je dlouhá, zvláště u rychlostních disciplín. Trať nebyla extrémní. Co jsem měla možnost vidět, tak ty pády vycházely z chyb závodnic. Nebylo tam žádné zaváhání ze strany pořadatelů. Bylo i krásné počasí. Byla to pravděpodobně shoda náhod a nějaké únavy.

Vám se v kariéře těžké karamboly vyhýbaly, že?

Také jsem padala, ale vždycky jsem se naštěstí dokázala oklepat a neodnesla si z nich žádné vážné zranění.

Ještě byste si troufla sjet závodní sjezdovku?

Svezla bych se ráda, pořád bych to dokázala, ale už ne v takovém tempu.

A prostředí Světových pohárů vám nechybí?

Až zase tolik ne. Je to stresová situace. Vydáváte ze sebe absolutní maximum. Lyžování mi chybí, cestování také, ale závodní stereotyp už ne.

Jak s odstupem tří let vnímáte náhlý konec kariéry uprostřed sezony. Byl nevyhnutelný?

Už nad tím nepřemýšlím. Prostě to tak bylo a jsem přesvědčená, že to přišlo v pravou chvíli. Možná jsem to natahovala trochu déle, ale do poslední chvíle jsem se k tomu snažila vždycky nějak postavit.

A když se podíváte zpětně na svoji kariéru. Jaká byla?

Na podmínky, jaké jsem měla, finanční zázemí, možnosti a tým kolem sebe, tak jsem z toho minima vyždímala maximum. Na jednu stranu jsem ráda, čeho jsem dosáhla, ale uvnitř sebe cítím, že jsem toho mohla dosáhnout ještě více. Ale už se nad tím nepozastavuji. Na kdyby se nehraje. Jsem vděčná, že jsem mohla na této úrovni jezdit.

Každý vás poměřoval s vaší maminkou Olgou. Jak těžké bylo jezdit s jménem olympijské medailistky ve sjezdu?

Tíhu jsem kvůli tomu nepociťovala. Kolikrát to bylo příjemné zpestření, když jsme se třeba bavili mezi trenéry, kteří si mamku pamatují. Balvan očekávání jsem na sebe dávala sama, ne moje okolí.

Co děláte, když zrovna nekomentujete?

Zůstala jsem u sportu. Jsem instruktorkou jógy, fitness trenérkou a teď ještě moderátorkou. (úsměv)