Klaebo ovládl sprint v Ruce a má 99. výhru v SP, Češi vypadli ve čtvrtfinále

Klaebo po druhém místě v pátečním závodě na 10 kilometrů klasicky dnes na sprinterské distanci potvrdil, že v této disciplíně nemá konkurenci. Majitel sedmi malých křišťálových glóbů za sprint, v němž ovládl poslední tři ročníky SP, ve finále dominoval. Porazil o 1,21 sekundy krajana Erika Valnese, třetí příčku ve fotofiniši uhájil další Ansgar Evensen.
Úspěch norské výpravy podtrhla triumfem mezi ženami úřadující vicemistryně světa Skistadová. Šestadvacetiletá lyžařka nechala ve finále za sebou švédskou trojici Jonna Sundlingová, Maja Dahlqvistová, Johanna Hagströmová a připsala si dvanáctou výhru ve Světovém poháru. Naznačila, že by mohla být v podobné formě jako v předminulé sezoně, kdy byla ve sprintu celkově druhá.
Z českých lyžařů dopadla v celkovém pořadí nejlépe Beranová, která obsadila 20. místo. Černý byl jednadvacátý, Tuž třiadvacátý. Světový pohár v Ruce bude pokračovat v neděli závody na 20 kilometrů volnou technikou s hromadným startem.
Závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko)
sprint klasickou technikou:
Muži: 1. Klaebo 2:30,03, 2. Valnes -1,21, 3. Evensen (všichni Nor.) -2,28, 4. Chappaz (Fr.) -2,30, 5. Amundsen (Nor.) -2,93, 6. Vuorinen (Fin.) -5,55, ...ve čtvrtfinále 21. Černý, 23. Tuž, v kvalifikaci 37. Šeller, 61. Novák (všichni ČR).