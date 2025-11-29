Klaebo ovládl sprint v Ruce a má 99. výhru v SP, Češi vypadli ve čtvrtfinále

Autor: ,
  13:42
Norský favorit Johannes Hösflot Klaebo ovládl sprint v Ruce a připsal si 99. triumf ve Světovém poháru. Závod žen na úvod sezony ve Finsku vyhrála jeho krajanka Kristine Stavaas Skistadová. Z českých reprezentantů z kvalifikace postoupili Tereza Beranová, Jiří Tuž a Ondřej Černý, kteří poté vypadli hned ve čtvrtfinále.

Norský lyžař Johannes Klaebo ovládl sprint v Ruce. | foto: AP

Klaebo po druhém místě v pátečním závodě na 10 kilometrů klasicky dnes na sprinterské distanci potvrdil, že v této disciplíně nemá konkurenci. Majitel sedmi malých křišťálových glóbů za sprint, v němž ovládl poslední tři ročníky SP, ve finále dominoval. Porazil o 1,21 sekundy krajana Erika Valnese, třetí příčku ve fotofiniši uhájil další Ansgar Evensen.

Úspěch norské výpravy podtrhla triumfem mezi ženami úřadující vicemistryně světa Skistadová. Šestadvacetiletá lyžařka nechala ve finále za sebou švédskou trojici Jonna Sundlingová, Maja Dahlqvistová, Johanna Hagströmová a připsala si dvanáctou výhru ve Světovém poháru. Naznačila, že by mohla být v podobné formě jako v předminulé sezoně, kdy byla ve sprintu celkově druhá.

Z českých lyžařů dopadla v celkovém pořadí nejlépe Beranová, která obsadila 20. místo. Černý byl jednadvacátý, Tuž třiadvacátý. Světový pohár v Ruce bude pokračovat v neděli závody na 20 kilometrů volnou technikou s hromadným startem.

Závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko)

sprint klasickou technikou:

Muži: 1. Klaebo 2:30,03, 2. Valnes -1,21, 3. Evensen (všichni Nor.) -2,28, 4. Chappaz (Fr.) -2,30, 5. Amundsen (Nor.) -2,93, 6. Vuorinen (Fin.) -5,55, ...ve čtvrtfinále 21. Černý, 23. Tuž, v kvalifikaci 37. Šeller, 61. Novák (všichni ČR).
Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 2:53,22, 2. Sundlingová -0,2, 3. Dahlqvistová -0,2, 4. Hagströmová (všechny Švéd.) -1,29, 5. Fändrichová (Švýc.) -2,07, 6. Matintalová (Fin.) -8,74, ...ve čtvrtfinále 20. Beranová, v kvalifikaci 32. Janatová, 37. Antošová (všechny ČR).
Průběžné pořadí SP (po 2 z 28 závodů): 1. Ilarová (Švéd.) 152, 2. Digginsová (USA) 143, 3. Jönsuuová (Fin.) 143, 4. Matintalová 133, 5. Karlssonová (Švéd.) a Skistadová obě 100, ...37. Janatová 45, 40. Beranová 42, 62. Antošová 14.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Mallorca vs. OsasunaFotbal - 14. kolo - 29. 11. 2025:Mallorca vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.20
  • 2.05
  • 3.80
Zlín vs. KarvináFotbal - 17. kolo - 29. 11. 2025:Zlín vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
29. 11. 15:00
  • 2.68
  • 3.51
  • 2.58
Hradec Kr. vs. JablonecFotbal - 17. kolo - 29. 11. 2025:Hradec Kr. vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
29. 11. 15:00
  • 2.50
  • 3.25
  • 2.96
Ostrava vs. DuklaFotbal - 17. kolo - 29. 11. 2025:Ostrava vs. Dukla //www.idnes.cz/sport
29. 11. 15:00
  • 1.64
  • 3.85
  • 5.67
Sunderland vs. BournemouthFotbal - 13. kolo - 29. 11. 2025:Sunderland vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
29. 11. 16:00
  • 3.20
  • 3.39
  • 2.38
Manchester City vs. LeedsFotbal - 13. kolo - 29. 11. 2025:Manchester City vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
29. 11. 16:00
  • 1.25
  • 6.43
  • 12.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

Parádní úvod olympijské sezony! České biatlonistky slaví ve štafetě třetí místo

Aktualizujeme
Markéta Davidová na trati závodu štafet v Östersundu.

Lepší začátek nové zimy si český biatlon snad ani nemohl přát. Češky zazářily ve švédském Östersundu a ve štafetovém závodě získaly třetí příčku. Kvarteto ve složení Jessica Jislová, Lucie...

29. listopadu 2025  14:24,  aktualizováno  14:40

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartuje ve švédském Östersundu. Závody začnou v sobotu 29. listopadu a adrenalinové soupeření vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom,...

29. listopadu 2025  14:38

Světový pohár v běžeckém lyžování 2025/26: program, Češi, kde sledovat

Lyžařka Kateřina Janatová v průběhu závodu na 20 km volně ve švýcarském...

Dřina v krásné zasněžené krajině je typická pro běh na lyžích. Světový pohár v tomto atraktivním sportu startuje 28. listopadu 2025 ve finské Ruce a skončí 22. března 2026 v americkém Lake Placid. V...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  29. 11. 14:37

Klaebo ovládl sprint v Ruce a má 99. výhru v SP, Češi vypadli ve čtvrtfinále

Norský lyžař Johannes Klaebo ovládl sprint v Ruce.

Norský favorit Johannes Hösflot Klaebo ovládl sprint v Ruce a připsal si 99. triumf ve Světovém poháru. Závod žen na úvod sezony ve Finsku vyhrála jeho krajanka Kristine Stavaas Skistadová. Z českých...

29. listopadu 2025  13:42

Po čtyřech letech zpět na trůnu. Ogier ovládl MS v rallye a srovnal Loebův rekord

Francouzský pilot Sébastien Ogier v závěrečné rallye sezony v Saúdské Arábii.

Francouzský pilot Sébastien Ogier se stal podeváté mistrem světa v automobilových soutěžích a vyrovnal rekord krajana Sébastiena Loeba. V závěrečné rallye sezony v Saúdské Arábii obsadil třetí místo,...

29. listopadu 2025  12:31

Lyže, bicí, obří vůle. Hudec o kapele s Kosteličem i fíglech, jak odbourat strach

Premium
Jan Hudec

Zrovna se vrátil z rakouského Söldenu, do něhož zamířil částečně pracovně a částečně s rodinou na dovolenou. Samozřejmě, že ho zlákaly i tamní sjezdovky. „Napadl čerstvý sníh, super lyžovačka,“...

29. listopadu 2025

Asistence roku? Veteránův nevídaný kousek baví NHL, gól zařídil i přes zranění

Kyle Palmier v bolestech leží na ledě v utkání s Philadelphií.

Něco takového se jen tak nevidí. I proto bylo jasné, že se z výjimečného momentu v utkání mezi New York Islanders a Philadelphií (3:4 po nájezdech) na sociálních sítích okamžitě stane hit. A...

29. listopadu 2025  11:52

Kliment změnil agenta a zůstává v Sigmě. Olomouc si také pojistila trio odchovanců

Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru.

Před pár týdny si našel nového agenta a dnes už má v kapse novou smlouvu. Nejlepší střelec uplynulého ročníku fotbalové Chance Ligy Jan Kliment prodloužil kontrakt v Olomouci, na Andrově stadionu se...

29. listopadu 2025  11:35

Velká věc, říkal Bartoň o vítězném debutu. Basketbalisté ho v kabině zkropili vodou

Luboš Bartoň během utkání se Švédskem v kvalifikaci o MS.

Lepší začátek své éry u basketbalové reprezentace si mohl jen těžko přát. Plná hala. Především ve druhé části zápasu pohledná hra. A v neposlední řadě jasné vítězství 97:80 nad Švédskem na úvod...

29. listopadu 2025  11:29

USK a Žabiny lákají na kvalitní mač. Myslíte na něj od podpisu v Česku, líčí Spanuová

Momentka z finále USK Praha - Žabiny Brno

Utkají se poprvé od dubnového finále, od kterého se navíc jejich sestavy výrazně proměnily. Dva nejambicióznější celky Chance ŽBL - brněnské Žabiny a pražský USK na sebe narazí v rámci 9. kola...

29. listopadu 2025  10:46

Z kvalifikace sprintu na SP v Ruce postoupili Černý, Tuž a Beranová

Ondřej Černý na trati sprintu v Enaginu.

Do vyřazovacích jízd ve sprintu klasickou technikou na Světovém poháru v Ruce postoupili běžci na lyžích Ondřej Černý, Jiří Tuž a Tereza Beranová. Zbývající čtyři Češi v kvalifikaci neuspěli....

29. listopadu 2025  10:41

Kdo za něj dá peníze? Sigma. A sázka na Ghaliho se začíná vyplácet

Ahmad Ghali z Olomouce, autor dvou gólů.

Když v létě posílil fotbalovou Sigmu z Liberce, mnozí si klepali na čelo. Ne snad, že by nigerijský křídelník Ahmad Ghali neměl kvalitu. Ale opravdu má cenovku takřka padesát milionů korun?

29. listopadu 2025  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.