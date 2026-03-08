Klaebo ovládl desítku v Lahti a šestým triumfem v SP vyrovnal Dählieho rekord

Šestinásobný šampion z nedávné olympiády má pět závodů před koncem sezony v čele průběžného pořadí náskok 646 bodů před krajanem Haraldem Östbergem Amundsenem, který dnes skončil až na 30. místě.
Amundsen může hvězdného krajana z první příčky sesadit už jen čistě teoreticky. Musel by vyhrát všechny zbývající závody, posbírat v nich maximální počet bonusových bodů a devětadvacetiletý Klaebo by nesměl získat ani bod.
V Lahti neměl Klaebo opět konkurenci a s náskokem 22 sekund před krajanem Martinem Löwströmem Nyengetem vyhrál i čtvrtý závod po olympiádě a dvanáctý v sezoně. Celkově má 111 vítězství a už jen tři ho dělí od rekordu Marit Björgenové.
Nejlepším z českých reprezentantů byl Michal Novák na 23. příčce. Adam Fellner doběhl na 53. pozici, Mike Ophoff byl 63. a Tomáš Dufek obsadil 76. příčku.
Ženskou desítku vyhrála dvojnásobná olympijská vítězka z únorových her Švédka Frida Karlssonová s náskokem čtyř sekund před krajankou Linn Svahnovou, která byla druhá i v sobotním sprintu.
Třetí skončila Američanka Jessie Digginsová a udělala další krok k obhajobě celkového prvenství. V čele průběžného pořadí má pět závodů před koncem na kontě 1898 bodů, druhá Moa Ilarová ze Švédska na ni ztrácí 264 bodů.
Jediná česká závodnice na startu Kateřina Janatová obsadila 29. místo