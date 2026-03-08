Klaebo ovládl desítku v Lahti a šestým triumfem v SP vyrovnal Dählieho rekord

Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo pošesté ovládl Světový pohár a vyrovnal rekord krajana Björna Dählieho. Celkové prvenství si zajistil vítězstvím v nedělním závodě na 10 km klasicky v Lahti.

Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo vyhrál klasickou desítku v Lahti a pošesté ovládl Světový pohár, čímž vyrovnal rekord Björna Dählieho. | foto: Reuters

Šestinásobný šampion z nedávné olympiády má pět závodů před koncem sezony v čele průběžného pořadí náskok 646 bodů před krajanem Haraldem Östbergem Amundsenem, který dnes skončil až na 30. místě.

Amundsen může hvězdného krajana z první příčky sesadit už jen čistě teoreticky. Musel by vyhrát všechny zbývající závody, posbírat v nich maximální počet bonusových bodů a devětadvacetiletý Klaebo by nesměl získat ani bod.

V Lahti neměl Klaebo opět konkurenci a s náskokem 22 sekund před krajanem Martinem Löwströmem Nyengetem vyhrál i čtvrtý závod po olympiádě a dvanáctý v sezoně. Celkově má 111 vítězství a už jen tři ho dělí od rekordu Marit Björgenové.

Nejlepším z českých reprezentantů byl Michal Novák na 23. příčce. Adam Fellner doběhl na 53. pozici, Mike Ophoff byl 63. a Tomáš Dufek obsadil 76. příčku.

Ženskou desítku vyhrála dvojnásobná olympijská vítězka z únorových her Švédka Frida Karlssonová s náskokem čtyř sekund před krajankou Linn Svahnovou, která byla druhá i v sobotním sprintu.

Třetí skončila Američanka Jessie Digginsová a udělala další krok k obhajobě celkového prvenství. V čele průběžného pořadí má pět závodů před koncem na kontě 1898 bodů, druhá Moa Ilarová ze Švédska na ni ztrácí 264 bodů.

Jediná česká závodnice na startu Kateřina Janatová obsadila 29. místo

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin

Malena Zamfirovová během Světového poháru v Polsku.

Obětí úterní kolize s lyžařem na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně byla snowboardistka Malena Zamfirovová, která se zde připravovala na Světový pohár. Šestnáctiletá Bulharka utrpěla vážná zranění. Podle...

Biatlon ONLINE: Skvělá Voborníková předala třetí, štafetu finišuje Vinklárková

Sledujeme online
Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným startem v Kontiolahti

Zastávka Světového poháru v Kontiolahti se chýlí ke konci. Poslední závod jedou biatlonistky, které soupeří ve štafetě žen. České reprezentantky jedou v sestavě Jessica Jislová, Lucie Charvátová,...

8. března 2026  13:30,  aktualizováno  14:36

Skvělý úvod, pak zpomalení. Ledecké v super-G o dvě setiny unikla elitní desítka

Ester Ledecká na trati super-G ve Val di Fassa

Čtrnáctá, osmá a jedenáctá. S takovou bilancí zakončila Ester Ledecká zastávku Světového poháru v italském Val di Fassa. Po dvou sjezdech startovala v neděli v super-G, v němž se jí povedla úvodní...

8. března 2026  14:34

Druhé české stříbro na paralympiádě. Bubeníčková slaví po vytrvalostním závodě biatlonistek

Simona Bubeníčková a David Šrůtek v individuální závodě biatlonistek na...

Simona Bubeníčková skončila na paralympijských hrách druhá ve vytrvalostním závodu biatlonistek a získala pro českou výpravu druhou medaili. V Teseru navázala na sobotní stříbro ze sprintu Cariny...

8. března 2026  14:33

ONLINE: Ostrava - Zlín 6:1, dominance pokračuje, Jurečka kompletuje hattrick

Sledujeme online
Hráči Baníku slaví gól Ondřeje Kričfalušiho v zápase se Zlínem.

Čtrnácté Slovácko už jim uteklo na čtyři body, a tak fotbalisté ostravského Baníku musejí zvítězit, pokud se chtějí přiblížit. Ve 25. ligovém kole hostí devátý Zlín, který válčí o prostřední skupinu....

8. března 2026  14:29

Předposlední slalom sezony SP vyhrál o setinu sekundy McGrath

Norský lyžař Atle Lie McGrath po triumfu ve slalomu v v Kranjské Goře.

Předposlední slalom sezony Světového poháru vyhrál v Kranjské Goře norský lyžař Atle Lie McGrath o setinu sekundy před krajanem Henrikem Kristoffersenem a útočí na malý glóbus. Závod na sjezdovce...

8. března 2026  14:11

Biatlon ONLINE: Hromadný závod mužů. Na závěr ve Finsku pojedou Krčmář i Hornig

Sledujeme online
Michal Krčmář na trati štafetového závodu v Kontiolahti

Závodní program v Kontiolahti uzavírá hromadný závod mužů. Mezi vybranou třicítkou figurují i čeští reprezentanti Michal Krčmář a Vítězslav Hornig. Jak se s Finskem rozloučí? To sledujte od 16:55 v...

8. března 2026

Pískot, nadávky. Naštvaný Frťala: Náš herní projev je hrozný, jde to za mnou

Kouč Teplic Zdenko Frťala při utkání s Duklou.

Výhled na Krušné hory je teď asi to nejhezčí, co fotbal v Teplicích nabízí. Po upachtěné bezgólové remíze s poslední Duklou skláři čelili zlobě fanoušků a trenér Zdenko Frťala vybuchl. Vinu za...

8. března 2026  12:34

Kousková zakončila nadějně rozehraný turnaj LET v Austrálii na 22. místě

Česká golfistka Sára Kousková.

Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour v Magentě 22. místo. Česká žebříčková jednička po prvním kole vedla, ale postupně pořadím klesala a druhý ze série čtyř turnajů LET v...

8. března 2026  12:09

Spravíme vozíky, protézy i saně. Jak funguje paralympijská dílna techniků?

Premium
Opravna vozíků a protéz v paralympijské vesnici v Miláně.

Od naší zpravodajky v Itálii Když se procházíte paralympijskou vesnicí v Miláně, tušíte, že stejné zázemí si před pár dny užívali i olympionici. Baráčky, které zdobí vlajky různých států. Odpočinková zóna. Kavárny, obchod s...

8. března 2026

Vsetín chce Co nejvýše. Ale je chucpe teď myslet na baráž, říká kouč Jenáček

Luboš Jenáček - trenér hokejového Vsetína.

Čtyřikrát ve druhé lize, čtyřikrát v první, ale vždy jako asistent trenéra. Až teď povede Luboš Jenáček hokejové áčko Robe Vsetín do play off z pozice hlavního kouče. Čtvrtfinále s Litoměřicemi...

8. března 2026  11:49

Roh jako Arsenal a výhra v Jablonci po 20 letech. Janotka: Měníme historii Sigmy

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden...

Jablonecký stadion Střelnice byl pro Olomouc přes dvě dekády zakletý. Fotbalisté Sigmy tam vyhráli naposledy 14. srpna 2005, v sobotním duelu tuto černou ligovou sérii konečně zlomili. Tomáš Janotka...

8. března 2026  11:15

