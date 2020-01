Jansrud ukončil čekání na výhru. Ovládl superobří slalom na Hahnenkammu

SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu Rakousko Muži - super-G: 1. Jansrud 1:14,61, 2. Kilde (oba Nor.) a Mayer (Rak.) oba -0,16, 4. Caviezel (Švýc.) -0,49, 5. Casse (It.) -0,53, 6. Kriechmayr (Rak.) -0,79, 7. Feuz (Švýc.) -0,86, 8. Sander (Něm.) -0,99, 9. Pinturault (Fr.) -1,14, 10. Ganong (USA) -1,15. Průběžné pořadí super-G (po 4 z 8 závodů): 1. Mayer 264, 2. Kriechmyar, Jansrud a Kilde všichni 236, 5. Caviezel 205, 6. Odermatt (Švýc.) 163. Průběžné pořadí SP (po 22 z 44 závodů): 1. Kristoffersen (Nor.) 691, 2. Kilde 671, 3. Pinturault (Fr.) 642, 4. Mayer 592, 5. Paris (It.) 556, 6. Feuz 497, ...122. Zabystřan 12.