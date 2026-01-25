Feller po dvou letech znovu slaví, v Kitzbühelu mu pomohly vyrovnané jízdy

Feller je ve slalomu vicemistrem světa z roku 2017, dosud poslední triumf v SP si připsal předloni v Palisades Tahoe v USA. V tomto ročníku se dostal na stupně vítězů poprvé.
V Kitzbühelu byl po prvním kole čtvrtý, za Meillardem zaostával bezmála o půl sekundy. Také v druhé jízdě měl čtvrtý čas, v součtu mu to ale stačilo na prvenství.
Třetí skončil předloňský vítěz kitzbühelského slalomu Němec Linus Strasser, čtvrtý Lucas Pinheiro Braathen z Brazílie se posunul do čela průběžného hodnocení disciplíny. Dosud vedoucí Nor Atle Lie McGrath nedokončil první kolo.
SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu (Rakousko)
Muži - slalom
1. Feller (Rak.) 1:40,60 (51,45+49,15), 2. Meillard (Švýc.) -0,35 (50,97+49,98), 3. Strasser (Něm.) -0,53 (52,03+49,10), 4. Pinheiro Braathen (Braz.) -0,57 (52,13+49,04), 5. Hallberg (Fin.) -0,58 (51,32+49,86), 6. Marchant (Belg.) -0,64 (51,46+49,78)
Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 11 závodů): 1. Pinheiro Braathen 401, 2. Noël (Fr.) 375, 3. McGrath 372, 4. Haugan (oba Nor.) 359, 5. Rassat (Fr.) 358, 6. Meillard 312
Průběžné pořadí SP (po 25 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1285, 2. Pinheiro Braathen 668, 3. Meillard 583, 4. McGrath 578, 5. Kristoffersen (Nor.) 542, 6. Haugan a Von Allmen (Švýc.) 524, ...31. Zabystřan (ČR) 168