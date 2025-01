Sjezd v Kitzbühelu vyhrál Crawford, Zabystřan startoval dvakrát a nebodoval

Muži - sjezd: 1. Crawford (Kan.) 1:53,64, 2. Monney (Švýc.) -0,08, 3. Alexander (Kan.) -0,22, 4. Hemetsberger (Rak.) -0,43, 5. Hrobat (Slovin.) -0,51, 6. Odermatt (Švýc.) -0,55, ...35. Zabystřan (ČR) -2,30.

Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 9 závodů): 1. Odermatt 365, 2. Von Allmen (Švýc.) 272, 3. Hrobat 217, 4. Murisier (Švýc.) 202, 5. Monney 200, 6. Alexander 194, ...29. Zabystřan 38.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 38 závodů): 1. Odermatt 1006, 2. Kristoffersen (Nor.) 634, 3. Meillard (Švýc.) 542, 4. McGrath (Nor.) 482, 5. Von Allmen 470, 6. Haugan (Nor.) 413, ...57. Zabystřan 85.