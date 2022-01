Sjezd v Kitzbühelu opanovali Švýcaři. Vyhrál Feuz před Odermattem

Čtyřiatřicetiletý Feuz navázal na Hahnenkammu na dvě loňské výhry a spravil si náladu po osmém místě v pátečním úvodním sjezdu na mírně zkrácené trati. Jeho vítěz Aleksander Aamodt Kilde se dnes musel spokojit s šestou příčkou.

„Byla to dobrá jízda. Jsem rád, že se mi to podařilo od startu do cíle sjet bez chyby. Samozřejmě jsme to chtěli my jako Švýcaři vrátit, poté co Vinc (Kriechmayr) vyhrál ve Wengenu. To se nám s Marcem podařilo,“ uvedl Feuz s narážkou na nejslavnější švýcarský závod, který vyhrál před týdnem rakouský rival.

Třetí dnes skončil už s výrazným odstupem devíti desetin sekundy domácí Daniel Hemetsberger, jenž se dočkal ve 30 letech prvních stupňů vítězů v kariéře.

Nejlepší sjezdař posledních čtyř sezon Světového poháru Feuz v závěrečném sjezdu před olympijskými hrami v Pekingu oslavil první vítězství této zimy. V hodnocení disciplíny se přiblížil Kildemu na rozdíl pouhých osmi bodů. V celkovém pořadí vede Odermatt před Norem už o 375 bodů.

Posledním mužským závodem před olympijskými hrami bude v úterý slalom ve Schladmingu.