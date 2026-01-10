Před ním se to povedlo norským běžcům Marit Björgenové a Johannesi Hösflotu Klaebovi, americké slalomářce Mikaele Shiffrinové a Švýcarce Conny Kisslingové, která kombinovala několik disciplín akrobatického lyžování.
Vítězství číslo 99 si Kingsbury připsal na závěr minulé sezony v Livignu, kdy získal potřinácté křišťálový glóbus za celkové hodnocení jízdy v boulích. Pro jubilejní výhru si dojel při druhém startu v tomto ročníku Světového poháru, který po zranění v letní přípravě zahájil před měsícem 16. místem ve finské Ruce. Po čtvrté příčce v kvalifikaci tam do závodu kvůli potížím s třísly nenastoupil.
„Je to neskutečné. Nemůžu najít slova, abych to popsal,“ řekl dojatý Kingsbury. „Věděl jsem, že by to doma mohlo vyjít. Nemohl jsem jet v Ruce, což je jedna z mých nejoblíbenějších tratí. Příprava nebyla ideální, ale každou jízdou jsem se zlepšoval,“ uvedl třiatřicetiletý Kanaďan.
V pátek vyhrál před Australanem Mattem Grahamem, který vede Světový pohár. Matyáš Kroupa a Marek Gajdečka neuspěli v kvalifikaci.
Ženy kvůli nepříznivému počasí závod nejely a výsledky určila kvalifikace. Australanka Jakara Anthonyová si vítězstvím upevnila první místo v seriálu.
SP v akrobatickém lyžování ve Val St. Come (Kanada) - jízda v boulích:
Muži: 1. Kingsbury (Kan.) 85,83, 2. Graham (Austr.) 83,50, 3. Page (USA) 80,96, ...v kvalifikaci 29. Kroupa, Gajdečka (oba ČR) nedokončil.
Ženy: 1. Anthonyová (Austr.) 79,83, 2. Johnsonová 75,85, 3. Giacciová (obě USA) 75,78.