Světová šampionka Schmidová se loučí, po sezoně skončí se skákáním na lyžích

  12:08
Po olympijské sezoně ukončí kariéru skokanky na lyžích sedminásobná mistryně světa Katharina Schmidová. Podle počtu medailí nejúspěšnější německá závodnice bude mít ještě v únoru v Itálii možnost rozšířit dosavadní sbírku dvou stříber z olympijských her, než svět vrcholového sportu opustí.
Katharina Althausová

Katharina Althausová | foto: AP

Katharina Althausová slaví vítězství ve Willingenu
Německá skokanka na lyžích Katharina Althausová v závodě na velkém můstku na...
Katharina Althausová při svém skoku ve Willingenu
Německá skokanka Katharina Althausová.
7 fotografií

Devětadvacetiletá Schmidová, jež do svatby v roce 2023 závodila pod jménem Althausová, oznámila konec na tiskové konferenci před startem mužského Turné čtyř můstků. S manželem Patrickem, bratrem předního světového sdruženáře Juliana Schmida, plánuje založit rodinu.

Rodačka z Oberstdorfu debutovala ve Světovém poháru už v 15 letech a od té doby v seriálu vyhrála 19 individuálních závodů. Z mistrovství světa má deset medailí, z toho sedm zlatých, byť jedinou za závod jednotlivkyň. Získala ji v Planici v roce 2023, kde vedle vítězství na středním můstku pomohla k titulům i družstvu a smíšenému týmu, navíc přidala bronz z velkého můstku.

Zlato na středním můstku má poprvé Althausová, Češky skončily ve čtvrté desítce

Na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 i Pekingu 2022 skončila druhá na středním můstku, v Číně ji od zlaté Slovinky Urši Bogatajové dělily jen 2,2 bodu. Přidat další cenný kov z pod pěti kruhů bude moci ještě v Predazzu.

„Nechci se tam (olympiády) jen zúčastnit. Budu připravená a zabojuju o medaile,“ řekla Schmidová, která je v této sezoně v SP zatím jedinou německou medailistkou. Krátce před Vánocemi skončila třetí v Engelbergu.

