Harfistka, co málem nezávodila kvůli značce bot. Kdo je nová královna slalomu

Prvenství naprosto zasloužené, hodí se dodat.

Vždyť 23letá rakouská specialistka na technické disciplíny v sezoně naskočila do deseti slalomů, nejhůře byla čtvrtá. Triumf slavila třikrát – na světovém šampionátu v Cortině d’Ampezzo a v posledních dvou závodech ročníku v Aare a Lenzerheide.

Právě výtečný finiš jí vynesl malý křišťálový poklad. „Můžu říct, že jsem byla dost dobrá, abych vyhrála glóbus za slalom. To je fantastické,“ rozplývala se nadšením.

Stejně zářila i na konci února na šampionátu v Cortině, kde se z titulu mistryně světa radovala i v paralelním závodě, v obřím slalomu pak ukořistila bronz.

„K medaili mi snad pomohl celý vesmír,“ žasla po třetím místě. „Byla jsem u konce s fyzičkou, takže je úžasné, že mi odněkud přišla nová energie. Tak jsem se rozhodla zariskovat a dát do toho všechno,“ osvětlovala poté, co absolvovala třetí start ve třech dnech.



Hned v tom prvním, paralelním závodě, zažila bláznivou příhodu. Nejprve gratulovala Italce Martě Bassinové ke zlatu, o půl hodiny později sama obdržela stejnou medaili. Jury totiž uznala, že obě lyžařky zajely navlas stejný čas.

Když padl verdikt, Liensbergerová zrovna poskytovala rozhovory. „Cože?! To je mega hustý, ani nevím, co na to říct,“ stěží vstřebávala nával emocí.

O čtyři dny později zažila stejné pocity znovu, tentokráte přímo na svahu. Ve slalomu ovládla obě kola a stala se mistryní světa, přestože nikdy předtím nevyhrála žádné pohárové klání. Největší hvězdy Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová se musely podělit o zbývající medaile.

A s těmito zvučnými soupeřky zatočila Rakušanka také v neděli v Lenzerheide, za sebou je nechala i v hodnocení disciplíny.

Spor o boty téměř zhatil sezonu

Říká o sobě, že lyžuje srdcem a s nadšením. Svištění dolů ze svahu a kroucení mezi slalomovými tyčemi si užívá, stejně tak i vítěznou euforii. A když zrovna usměvavá sympaťačka drobné postavy neřádí na sněhu, pěstuje si netradiční zálibu. Hraje na harfu.



Už odmala však má vřelý vztah ke sportu, k němuž vždy přistupovala s odhodláním. Jezdit na kole? Ano, ale bez pomocných koleček. A plavat budu taky sama, dávala jasně najevo. „Když se do něčeho pustím, vždy to chci dělat správně. A na 100 procent,“ vysvětluje.

Nad vším ostatním ale u malé Kathariny brzy převážilo lyžování.



Ve Světovém poháru debutovala v lednu 2016 ve věku osmnácti let, o dva roky později si z olympijských her v Pchjongčchangu přivezla stříbro ze soutěže smíšených družstev.

Mířila k dalším úspěchům, jenže jak už to ve sportovních kariérách bývá, i dráha Liensbergerové zažila období temna.

Přišlo před sezonou 2019/2020, kdy se lyžařka dostala do křížku se sportovními značkami. Během letní přípravy odešla po dlouhodobé spolupráci z lyží Rossignol na Kästle, jenže tato společnost neměla v repertoáru odpovídající boty v souladu s požadavky asociace Austria Ski Pool zastřešující alpské a klasické lyžování v Rakousku.

Liensbergerová tak chtěla dál závodit v obuvi od Rossignolu, jenže kompromis tato značka zamítla a chtěla návrat lyžařky pod svůj patronát.



Přetahovanou rozsoudila až intervence předsedy rakouského svazu Petera Schröcksnadela, po níž se Liensbergerová vrátila k Rossignolu a v poslední možný den před začátkem nové sezony podepsala smlouvu.

Bez ní by nemohla závodit.

„Byl to nejhorší moment v mé kariéře,“ ohlížela se po letošním mistrovství světa v rozhovoru pro Kronen Zeitung. „Nevěděla jsem, co dělat dál. Ale našla jsem cestu zpět a učinilo mě to silnější.“

Navzdory psychicky vyčerpávajícím trablím zakončila ročník jako třetí nejlepší slalomářka, v celkovém hodnocení Světového poháru obsadila 16. místo.

A v právě skončené sezoně zabrnkala na struny své lyžařské harfy ty nejčistší tóny.