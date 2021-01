Je těžší psychicky ustát očekávání, poznává Razýmová na Tour de Ski

Zastávku v Toblachu uzavřela Razýmová výtečným devátým místem ve stíhačce a v průběžném pořadí je třináctá půl minutu za desátou Natalií Něprjajevovou z Ruska. Ve Val di Fiemme mají před sebou běžkyně v pátek klasickou desítku, v sobotu sprint a v neděli stoupání do finiše.

„V ideálním případě by to do desítky bylo skvělé, ale ani patnáctka nebude žádný důvod se stydět,“ přemítá Razýmová. „Ze závodnic, co tady jsou, není žádná špatná ani průměrná a ve srovnání s předešlými ročníky se moc neodstupuje. Vpředu je pole kompaktní a nebude to snadné.“

Do desítky konečného pořadí Tour de Ski se z českých běžkyň dostaly Kateřina Neumannová, která při své jediné účasti v roce 2007 skončila pátá, a navázala na ni Eva Vrabcová-Nývltová. V roce 2015 byla šestá a o rok dříve osmá.

Razýmová se v minulé sezoně dostala mezi špičku poprvé a atakování desítky brala jako „návštěvu“, jak říkala. Nyní už je odvážnější a nebojí se o boj s čelem mluvit. „Je ale těžší psychicky ustát očekávání, i když to největší si kladu sama na sebe. S tím přichází nervozita, ale troufám si říct, že se s tím učím poprat.“

Devětadvacetiletá lyžařka se s týmem už přesunula do Val di Fiemme. Všichni podstoupili další testy na koronavirus a ve čtvrtek měli „volný“ den. „Přijde určitě vhod, ale v podstatě to je většinou náročnější den. Tělo zmerčí příležitost zregenerovat a okamžitě se uspí a je třeba udržovat ho v pozoru,“ varovala sama sebe.

Dopoledne se proto byla proběhnout a odpoledne měla trénink na lyžích. „Proložený rychlejšími úseky, abych si nasimulovala zátěž,“ doplnila. Večer ji čekala regenerace, protože sil už ubývá. „Ale když se daří, tak se většinou další síly ještě najdou. Líp se jede z dobré pozice, než se trápit vzadu. Je znát, že to je v pohodě.“

Důležitý pro případný útok na celkovou desítku bude sobotní sprint, v němž dostávají běžkyně časovou bonifikaci. „Musím se s tím poprat co nejlépe, protože by mi vteřiny mohly chybět,“ je si vědoma Razýmová. Při závodu ale nekalkuluje, jak jedou soupeřky. „Každý závod jedu naplno, nešetřím se.“

Kateřina Razýmová na tiskové konferenci.

Na závěr přijde stíhací závod na devět kilometrů a jeho tříkilometrové stoupání do sjezdovky. „Nejvíc to bolí na začátku kopce. Je prudký a nohy jsou za chvilku tuhé, ale není to bojování mezi sebou, spíš každý sám se sebou, což si myslím, že je snazší.“

Letošní Tour de Ski se koná bez norských závodníků, kteří z obavy před koronavirem seriál vynechávají. „Nemůžu říct, že by mi Norky chyběly a neznamená to, že bych při jejich účasti byla o osm míst horší,“ podotkla Razýmová. Faktem je, že Tour má větší napětí. Dominantní Therese Johaugová totiž jako v úvodu sezony nejezdí osaměle v čele. „Není jasné, kdo skončí na stupních vítězů. Z diváckého i závodnického pohledu to je mnohem zajímavější,“ přikývla Razýmová.