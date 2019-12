Chtěla jsem alespoň bod a je z toho životní výsledek, nechápe Razýmová

„Nepřišlo mi, že bych se v závodě cítila speciálně dobře. Říkala jsem si, že se chci ze severu vrátit alespoň s nějakým bodem a zajela jsem nejlepší výsledek v kariéře. Je to super, jsem naprosto šťastná,“ zářila 28letá Razýmová.

ZPRAVODAJSTVÍ ze závodu na 10 km klasicky v Ruce

V závodě jste dlouho figurovala na druhém místě, mrzí vás, že na pódium scházel takový kousek?

Teď, když ležím v posteli a přemýšlím o tom, tak to trochu mrzí. Ale před závodem jsem si říkala, že nechci skončit dvacátá, takže i kdybych dopadla o pět míst hůře, tak to pořád beru. Ale samozřejmě, že kdybych byla třetí, tak to je úplná bomba.

V cíli vám tekly z očí slzy. Byly z radosti?

Úplně jsem se rozbrečela, nechápala jsem, jak můžu být takhle vysoko.

Po závodě jste si pochvalovala také práci servismanů.

Lyže jsem měla připravené skvěle, stoupání i sjezd jsem díky nim zvládala bezvadně. Pak je z takového výsledku ještě větší radost a je to ještě větší úspěch, když se na něm podílí celý tým.

Je povedený začátek sezony výsledkem dobré přípravy?

Letos jsme chtěli přípravu cílit, abych měla formu i na začátku sezony, většinou u mě totiž přicházela až tak na konci ledna. Ale že bych cítila, že jsem v přípravě něco změnila, to ani ne. Nicméně se mi podařilo shodit nějaká přebytečná kila, takže to určitě může hrát roli.

V polovině listopadu jste vyhrála kontrolní závod FIS na 10 kilometrů volně ve finské Ounasvaaře, dodal vám tento výsledek sebevědomí?

No mně to spíše do závodů Světového poháru přineslo nervozitu. I přes ten výsledek jsem totiž cítila, že mi k top formě ještě něco zbývá. To se těžko odhaduje, ale třeba podle tepové frekvence jsem na tom mohla být lépe. Takže o to větší pro mě bylo překvapení, když jsem zaběhla životní výsledek. Doufám, že taková umístění budu v sezoně sbírat častěji a že nezůstane jen u tohoto.

Hned v neděli přijde další šance, do stíhacího závodu na 10 km volně odstartujete jako sedmá se ztrátou 27 vteřin na třetí místo. Jaké máte ambice?

Hlavně budu chtít udržet se soupeřkami krok. Bude to poprvé, co stíhačku nepojedu někde ze zadní vlny, ale kolem sebe budu mít skvělou společnost, holky, ke kterým vzhlížím. Takže se moc těším.