V desítce se mi líbilo, snad tam budu mít místo i letos, věří Razýmová

Na stejném místě započal i minulý ročník Světového poháru a Razýmová do něj vlétla nejlepším výsledkem v kariéře, na klasické desítce obsadila pátou pozici.

Česká reprezentantka proto pár dní před výročím z oblíbené Ruky hlásí: „Příjemné vzpomínky na mě určitě dýchly, navíc díky mobilním telefonům se mi neustále připomínají nějaké fotky. Ale zároveň je nervozita obrovská a už se těším, až to vypukne.“

Po podobném výsledku může Razýmová směle pokukovat i letos, před oficiálním startem SP absolvovala dva přípravné závody a oba v konkurenci soupeřek z Polska, Japonska a Finska vyhrála.

Program první zastávky SP ve finské Ruce Pátek 26. 11.

sprint mužů a žen (12:30 SEČ) Sobota 27. 11.

závod žen na 10 km klasicky (9:40 SEČ)

závod mužů na 15 km klasicky (12:45 SEČ) Neděle 28. 11.

stíhací závod žen na 10 km (11:50 SEČ)

stíhací závod mužů na 15 km (12:50 SEČ)

„Asi na tom podle těchto výsledků nebudu špatně, ale je třeba brát v potaz, že každá z nás nastupuje do závodu v jiné fázi přípravy. Snažím se proto nevnímat, že jsem vyhrála a soustředit se na nadcházející závody Světového poháru, které budou mnohem důležitější,“ prohlásila prostřednictvím videokonference s českými novináři přímo z Finska.

S čím tedy půjdete v sobotu na start klasické desítky?

Loni jsem chtěla být do třicátého místa a byla jsem pátá. Takže pokud bych to chtěla posunout, tak řekněme, že do dvacátého místa bych byla spokojená. Pokud by se mi podařilo překvapit sama sebe i ostatní, tak by to byla taková třešnička na dortu.

Cítíte po úspěšné sezoně větší tlak na své výkony?

Především sama od sebe. Je příjemné vystoupat nahoru, ale hodně nepříjemná jsou pak očekávání, že se třeba nebude tolik dařit. S touhle situací se snažím vyrovnat, ale zatím mám pocit, že mi to moc nejde.

Naopak ale můžete závodit s vědomím, že máte na ty nejlepší.

Je rozhodně příjemné závodit kolem nejlepší desítky, protože cíl každého závodníka je posouvat se stále nahoru. Moc se mi tam líbilo, snad jsem si tam nějaké místo našla a doufám, že na mě čeká i letos. Bohužel, moje sebevědomí není úplně na nejvyšší úrovni, takže k závodům přistupuji s velkou pokorou a uvidíme, jak to letos vyjde.

Snažila jste se kopírovat loňskou přípravu, která vám dopomohla ke skvělé sezoně?

V průběhu přípravy jsem měla poměrně dost nečekaných zdravotních komplikací, jednou z nich byl v září i koronavirus. Předtím na začátku července jsem někde chytila salmonelu, která mě na poměrně dlouhou dobu vyřadila z provozu. Plán se tedy přesně nekopíroval, ale myslím, že pokud se chce člověk zlepšovat, musí hledat nějaké nové cesty.

Jak moc vás tyto komplikace ovlivnily?

Doufám, že jsem minimálně ve srovnatelné formě s loňským rokem. Dělám maximum, abych nemocná nebyla, ale jsou prostě nějaké věci, které nedokážu ovlivnit. A bohužel když je člověk ve formě, tak to s sebou nese větší riziko nákazy, což se mi loni stávalo až nečekaně často.

Absolvovali jste mimo jiné měsíční soustředění ve finském Rovaniemi, jak jste ho zvládala?

Jsem takový domácí mazlíček, takže bych určitě radši byla doma. Ale situace to neumožňovala, takže jsme všichni odcestovali na začátku listopadu. Pomohlo mi, že jsme bydleli v apartmánech a měli jsme možnost si sami vařit, což dobře simuluje režim, který máme doma. Takže čas mi až nečekaně rychle utekl.

Jaké bude mít vaše sezona vrcholy?

Ke každému závodu chci přistupovat, jako by to byl vrchol, protože si nemyslím, že bych měla takovou výkonnost, aby se mi vyplatilo soustředit se pouze na jeden závod. Úspěch v jakémkoli závodě je pro mě stejně cenný. Samozřejmě větší pozornost obvykle přitahují Tour de Ski, domácí Světový pohár a mistrovství světa, takže to pro mě budou tři top vrcholy. Důležité bude, abych vydržela zdravá a mohla všechny závody objet, což se mi loni nepodařilo. Doufám, že to letos bude lepší.

Právě domácí Světový pohár v Novém Městě bude nejspíš bez fanoušků, jak moc vás to mrzí?

V minulé sezoně jsem v Novém Městě zažila naprosto fantastickou atmosféru a je to závod, u kterého by mě speciálně mrzelo, pokud by byl bez diváků. Doufám, že se situace trochu zlepší a že tam alespoň někdo bude moct dorazit, protože podpora rodinných příslušníků, kamarádů, lidí z týmu a okolí je obrovsky důležitá. A když člověk slyší lidi fandit česky, je to takový speciální zážitek.