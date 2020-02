Razýmová vynechá severskou Ski Tour, chybět bude i Nováková

Razýmová prožívá nejlepší sezonu v kariéře a pětkrát se dostala v závodu SP do první desítky. Od úterý má ale horečku. „A pořád neklesá. Vůbec nevím, kde jsem k tomu přišla, protože dodržujeme veškerá opatření, o rouškách a dezinfekci nemluvě,“ uvedla Razýmová na svazovém webu, podle kterého se vrací zpět domů.



Ani druhý etapový závod zimy tak neabsolvuje. Z tradiční Tour de Ski odstoupila kvůli žaludečním problémům po druhé etapě. „Mrzí mě to neuvěřitelně, moc jsem se těšila,“ řekla a doplnila: „Byla zde možnost si zazávodit v šesti závodech a poprat se o dvacítku v celkovém pořadí Světového poháru. Navíc jsem ve Falunu cítila, že se dostávám do formy. Budu se s tím muset poprat, ale psychicky je to náročné.“

Vrátit se do Světového poháru Razýmová plánuje na třicítce na Holemnkollenu v Oslu začátkem března a pak počítá s finále SP v kanadském Canmore. Po pohárové sezoně je domluvena s týmem Vltava Fund Ski Team na dvou startech v dálkovém seriálu Ski Classics - měla by jet 50 km na Reistadlopetu a 70 km z Ylläs do Levi.

Nováková sezonu rovněž dobře začala, ale po onemocnění z ledna, kvůli kterému odstoupila z Tour de Ski, se nedokázala vrátit do formy. „Nejsem úplně ve stavu, kdy bych byla schopna podávat výkony na té nejvyšší úrovni. S ohledem i na další okolnosti pro mě proto bude nejlepší, když si dám od závodění pauzu,“ uvedla.

Petra Nováková na trati volné desítky v Novém Městě na Moravě

Celou Ski Tour 2020 by měl odjet jen Novák. Janatová absolvuje pouze první tři etapy a následně pojede domů, aby se mohla připravit na MS do 23 let.



Skandinávská tour bude specifická v přesunech týmů, při kterých se musí povinně cestovat jen vlaky a autobusy. Ve sprintu v rámci třetí etapy v Aare budou běžci stoupat do sjezdovky. Ve čtvrté etapě závodníci budou muset zvládnout trať o délce 38 kilometrů, během níž se bude přejíždět ze Storlienu do Meraketu.