Běžkyně na lyžích Razýmová: Mám radost, ale zůstávám nohama na zemi

Razýmová šokovala začátkem prosince ve finské Ruce, kde atakovala na klasické desítce stupně vítězů a doběhla pátá. Devátá následně skončila ve stíhačce a formu potvrdila o víkendu sedmým místem na volné desítce v Davosu.

„Nikdy jsem si nemyslela, že by bylo možný, abych takhle dobře lyžovala. Jsem z toho dost překvapená a ještě s tím neumím moc pracovat,“ řekla osmadvacetiletá Razýmová a usmála se otázce, jestli za těchto okolností dobře spí. „Jo, pořád stejně skvěle. Mám radost a je to super, ale zůstávám nohama na zemi.“

Výborné výsledky se projevují na její psychice. Sice pořád chodí na start nervózní, ale má najednou jiný pohled na závod než dřív. „Vím, že můžu konkurovat světu, a občas se proto musím v hlavě usměrnit, že nejdu bojovat o čtyřicátý místo, ale třeba o top desítku, o pódium. Musím si to v hlavě trošku přehodit,“ uvedla.

Před letošní zimou přitom neskončila ve Světovém poháru lépe než osmnáctá. Jinak byla ráda za bodované příčky, proto jsou její výkony překvapivé.

Zlepšení připisuje kombinaci tří věcí. V přípravě absolvovala o něco více intenzivnějších tréninků ve srovnání s vytrvalostními. „Druhý aspekt, když se za tím ohlížím, tak byla optimalizace závodní váhy,“ řekla a prozradila, že zhubla okolo tří čtyř kilo, což ale neplánovala a nechtěla k tomu nikoho nabádat. „Cíleně jsem nehubla. Neplánovala jsem to, ale ještě jsme dostavovali dům a nebylo tolik času pojídat dobrůtky,“ pronesla.

Zatřetí změnila značku lyží. Na mistrovství světa v Lahti měla problém s lyžemi na mokrý sníh. Přešla proto od výrobce Madshus na Fischer. „Dostala jsem nabídku, kterou jsem s radostí přijala, a musím říct, že to funguje skvěle,“ řekla Razýmová.

Snažila se v přípravě i vyladit techniku. Hodně se soustředila, aby se oprostila od vlastních doplňků. „Mám tendenci si tam něco přidat a většinou to je dost na škodu. Proto jsem se snažila zafixovat dobré návyky,“ řekla. Také považuje za důležité, že je členka Olympu. „Dodává mi to klid. Mám tam skvělé zázemí. Nemusím řešit, že bych byla nezaměstnaná nebo kde sebrat finance na přípravu.“

Připravuje se pod vedením manžela a osobního trenéra Vladislava Razýma. Podle plánu se ale účastní pravidelně i reprezentačních soustředění kouče Jana France. „Je ku prospěchu vypadnout ze svého běžného prostředí. Přijde změna a spolupráce funguje výborně. Domluvíme se, takže to jde dobře,“ řekla.

K běhu na lyžích se Razýmová dostala poměrně pozdě. Dřív běhávala do vrchu a závodně začala běžkovat až ve dvaceti letech. „Nelze říct, že by to mohl udělat každý, ale nevnímám to jako nevýhodu. Doteďka mě to baví. Někdo lyžující odmala už může být trošku unavený. Mně se líbilo, že jsem se rychle zlepšovala a pořád dělala pokroky. Zatím u mě nedošlo ke stagnaci nebo že bych se zhoršovala,“ řekla.

Z Davosu se přesunula trénovat na Boží Dar. Koncem týdne pojede v rámci přípravy Kontinentální pohár v Rakousku. Po svátcích vyrazí na etapovou Tour de Ski, jeden z vrcholů sezony, kde by ráda navázala na úvod sezony. „Snad je to dobře rozjetý, nastane se nic neočekávaného a hlavní forma teprve přijde,“ řekla. Ráda by uspěla i před domácími fanoušky v lednu v Novém Městě na Moravě.