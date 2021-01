Šest let to trvalo. Šest let se žádná česká běžkyně nedostala mezi elitní desítku v největším etapovém závodě běžců na lyžích, v Tour de Ski. Až v neděli to Kateřina Razýmová dokázala. Úžasným výkonem, kdy v přetěžkém výjezdu na sjezdovku Alpe Cermis dojela šestá a ze 17. místa se posunula na konečné desáté.