Skalp olympijské vítězky Ledecké? To nebyl můj osobní cíl, říká Pauláthová

Můžeme gratulovat?

K čemu? K tomu, že jsem přežila? (smích)

K 24. místu, to je víc, než jste čekala, ne?

Jízda byla asi dobrá, ani ta ztráta není nijak velká. Ale pořád tam byl takový ten respekt, protože nám počasí moc nepřálo.

Změnilo se?

Na tu naši půlku už nebylo vidět pod nohy, ale jinak to bylo krásné. Bohužel se zatáhlo a padla strašná tma. Na to se samozřejmě nechceme vymlouvat, protože ta trať byla jinak nádherná. Kdybych si to mohla sjet znovu, jedu hned. Fakt to bylo krásné.

Ta bílá tma byla hodně nepříjemná?

Na téhle trati je spousta nerovností, spousta skoků, které vás nadnášejí, a ono to není vidět. Na inspekci máte hodinu a půl na to si všechno zapamatovat. Snažili jsme se zapamatovat si každou bouli, kravinu, ale když tam pak jedete stovkou a nevidíte si pod nohy, je to něco jiného.

Co jste si říkala na startu, když jste o tom věděla?

Ondra Trčka (servisman) mi na startu říkal, ať se na to vykašlu, že nemůžu jet s respektem. To se mi podařilo, víc jsem se do toho pustila. Kdyby šlo vidět, ta jízda by byla úplně jiná, ale to může říct samozřejmě půlka holek.

I tak jste porazila olympijskou šampionku Ester Ledeckou.

K tomu se asi nebudu vyjadřovat, to dneska nebyl nějaký můj osobní cíl. Byla to super příprava na obřák, výsledek dobrý, jízda taky.

Své první zlato na tomhle šampionátu bere Mikaela Shiffrinová. Viděla jste její jízdu?

Bohužel neviděla, zrovna jsem byla nahoře, ale já jsem to čekala. Říkala jsem si, že Sofii (Goggiovou, druhou v pořadí) bude těžké porazit, protože předvedla neskutečnou jízdu. Ona jezdí na 150 procent, to by chtěl každý umět. Ale Shiffrinová je prostě dobrá. Je to nejlepší lyžařka na světě, dokáže vyhrát každou disciplínu, a to z ní dělá jiný level.