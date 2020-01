Neumannová bude hostem pořadu Rozstřel. Otázky můžete pokládat i vy

Lyžování

Zvětšit fotografii Kateřina Neumannová bude hostem pořadu Rozstřel. | foto: Yan Renelt, MAFRA

dnes 5:59

Během příštího víkendu (18. – 19. ledna) se do Nového Města na Moravě sjede to nejlepší, co aktuální svět běžeckého lyžování nabízí. Mezi fanoušky nebude chybět ani olympijská vítězka a mistryně světa Kateřina Neumannová. Jak víkend na Vysočině bude prožívat? I na to bude v pondělí 13. ledna od 11 hodin odpovídat v Rozstřelu na iDNES.tv.

Všichni sportovní fanoušci si tu chvíli pamatují.

Emotivní komentář Pavla Čapka, poslední závod kariéry na olympijských hrách, nervy drásající finiš s Polkou Kowalczykovou a Ruskou Čepalovovou – pohádkové turínské zlato. Čtrnáct let od té doby uteklo. Neumannová ukončila kariéru, stala se třeba prezidentkou organizačního výboru pro mistrovství světa v severském lyžování, které pořádal v roce 2009 Liberec a které se stalo známé díky vysokému zadlužení. Kateřiny Neumannové se můžete ptát už nyní zde Aktuálně pracuje na ministerstvu obrany jako referentka, na starost má koncepci armádního sportu a reprezentace. I Katce nabízeli na svazu doping, vzpomíná trenér Neumannové Běžecké lyžování ale dál sleduje, i proto nyní do Nového Města vyráží - v roli fanynky. Proč tamní tratě dlouho během aktivní kariéry neměla ráda? Je pro české závodníky výhoda závodit doma? Proč ona sama někoho netrénuje? A co říká na ruský doping? I o tom bude Kateřina Neumannová v pondělním Rozstřelu mluvit. Otázky můžete už nyní pokládat i vy.