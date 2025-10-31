Detaily? Zásadní, ví Janatová. Dál běží k vrcholu na norské vlně

Zadoufala ale, že už snad nemoc definitivně odeznívá a že se na její formě tolik neprojeví. Do startu Světového poháru ve finské Ruce zbývá přece jen skoro měsíc, do olympijského vrcholu v Itálii víc než tři.
„Malinko jsem v tréninku musela ubrat,“ povídá. „Ale nic zásadního. Nedávno jsem třeba měla testy na běhátku, a ačkoliv jsem se necítila stoprocentně, výsledky byly velmi dobré. A to nás těžký tréninkový blok teprve čeká.“
I tahle naděje ji motivuje. A když se necítí vyloženě fit, ženou ji vzpomínky na minulou sezonu.
Na mistrovství světa v Trondheimu skončila ve všech kláních mezi dvaceti nejlepšími, ve Světovém poháru osmkrát doběhla v elitní desítce, v Cogne skončila na intervalových deseti kilometrech čtvrtá a celkově obsadila šesté místo. Tak vysoko se od dob Kateřiny Neumannové česká závodnice nedostala. Životní měsíce!
„Když mám pocit, že mi to na tréninku nejde, tak si hned vzpomenu, jak jsem se tehdy cítila nesmrtelná,“ vypráví. „Moc bych na to chtěla navázat.“
Za jejím zlepšením vězí spousta věcí. V osmadvaceti je v ideálním věku a naplno se projevuje všechna tréninková dřina z předchozích let. Taky už má samozřejmě spoustu zkušeností, ale nejde jen o ně. Velké benefity jí přináší i život v Norsku.
Pravidelně do něj za přítelem Jamesem Clugnetem, francouzským běžcem na lyžích, který reprezentuje Británii, jezdí už šest let, před třemi roky se ale rozhodla, že se zde usadí nastálo.
Bydlí v Lillehammeru. Pochlubí se, že už v norštině postoupila na jazykovou úroveň A2, tedy mírně pokročilou, a pousměje se, že na co si naopak nikdy nezvykne, jsou tamní ceny nebo to, že Seveřané málo obědvají a dají si třeba jen chléb, kdežto ona má v tuhle dobu ráda vydatné teplé jídlo.
V chladných končinách poznává, co znamená vášeň pro běžecké lyžování. Že tu nejde jen o sport, ale vysloveně o životní styl, a proč je tedy snadné vysvětlit, že Norové tomuto sportu historicky dominují.
„Mají zástup běžců. Vždycky se najde někdo, kdo vás může nahradit. Což je pro ně obrovská motivace. Já bych si mohla říct: Na olympiádu nás pojede šest, asi mám místo jisté. Jenže oni musí bojovat,“ líčí.
O neúspěchu v Norsku rozhodují naprosté detaily, z čehož si Janatová bere příklad.
„Vezu se na téhle vlně a i já hledám maličkosti, ve kterých se můžu zlepšit. Už jsem starší, vyspělejší, není mi dvacet jako dřív. Třeba jsem si nařídila, že večer nebudu na mobilu, ale půjdu spát vždy v deset. Jde o malinké úpravy, ale ve výsledku tvoří efekt.“
Na trénincích se může připojit k silným skupinám, dost času stráví třeba ve společnosti sester Lotty a Tiril Wengových, z nichž druhá jmenovaná před dvěma roky vyhrála Světový pohár.
„Ty jsou moje nejoblíbenější,“ kývne Janatová. „Jsou velmi rychlé, ale umějí zajet i distanc. Trénink mají hodně kontrolovaný, všechno probíhá tak, jak má, což se mi líbí.“
I ona se připravuje podle norských plánů. Poté, co se tu usadila, přešla od českého trenéra Jana France ke kouči Josteinu Vinjeruimu.
„Dostali jsme se s Honzou na nějaký limit a domluvili se, že už si nemáme co předat. Byla jsem rychlá, ale chyběla mi vytrvalost. V Norsku jsme navýšili počet hodin, mám lepší základ, z něhož můžu brát. Když jsem na limitu, tak zkrátka vydržím ještě trochu dýl,“ vysvětluje.
Což uplynulá sezona potvrdila. Teď ve zlepšení ještě pokračovat.
„Jakékoliv pódium by bylo krásné,“ zasní se. „Nicméně je těžké přidat ještě ten jeden krůček. Ale třeba jednou? V ženském poli je spousta dobrých holek, kterým je kolem pětatřiceti, budou končit, tak se nám pak třeba víc otevře cesta.“
A ona bude chtít šance využít.