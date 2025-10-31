Detaily? Zásadní, ví Janatová. Dál běží k vrcholu na norské vlně

Michal Koubek
  8:58
Než se rozpovídala, omluvila se za trochu chraplavý hlas. Už týdny se jí vrací mírné nachlazení. „Byla jsem na spoustě vyšetření, výtěry z nosu, z krku. Jenže klasika, mně se nikdy nic nenajde,“ pokrčila rameny běžkyně na lyžích Kateřina Janatová.
Kateřina Janatová

Kateřina Janatová | foto: Czech Ski and Snowboard

Kateřina Janatová (vpravo) bojuje ve čtvrtfinálovém sprintu na MS v klasickém...
Česká běžkyně na lyžích Kateřina Janatová během sprintu Světového poháru ve...
Lyžařka Kateřina Janatová v průběhu závodu na 20 km volně ve švýcarském...
Kateřina Janatová na trati sprintu v Engadinu.
21 fotografií

Zadoufala ale, že už snad nemoc definitivně odeznívá a že se na její formě tolik neprojeví. Do startu Světového poháru ve finské Ruce zbývá přece jen skoro měsíc, do olympijského vrcholu v Itálii víc než tři.

„Malinko jsem v tréninku musela ubrat,“ povídá. „Ale nic zásadního. Nedávno jsem třeba měla testy na běhátku, a ačkoliv jsem se necítila stoprocentně, výsledky byly velmi dobré. A to nás těžký tréninkový blok teprve čeká.“

I tahle naděje ji motivuje. A když se necítí vyloženě fit, ženou ji vzpomínky na minulou sezonu.

Kateřina Janatová (vpravo) bojuje ve čtvrtfinálovém sprintu na MS v klasickém lyžování v Trondheimu.

Na mistrovství světa v Trondheimu skončila ve všech kláních mezi dvaceti nejlepšími, ve Světovém poháru osmkrát doběhla v elitní desítce, v Cogne skončila na intervalových deseti kilometrech čtvrtá a celkově obsadila šesté místo. Tak vysoko se od dob Kateřiny Neumannové česká závodnice nedostala. Životní měsíce!

„Když mám pocit, že mi to na tréninku nejde, tak si hned vzpomenu, jak jsem se tehdy cítila nesmrtelná,“ vypráví. „Moc bych na to chtěla navázat.“

Za jejím zlepšením vězí spousta věcí. V osmadvaceti je v ideálním věku a naplno se projevuje všechna tréninková dřina z předchozích let. Taky už má samozřejmě spoustu zkušeností, ale nejde jen o ně. Velké benefity jí přináší i život v Norsku.

Pravidelně do něj za přítelem Jamesem Clugnetem, francouzským běžcem na lyžích, který reprezentuje Británii, jezdí už šest let, před třemi roky se ale rozhodla, že se zde usadí nastálo.

Bydlí v Lillehammeru. Pochlubí se, že už v norštině postoupila na jazykovou úroveň A2, tedy mírně pokročilou, a pousměje se, že na co si naopak nikdy nezvykne, jsou tamní ceny nebo to, že Seveřané málo obědvají a dají si třeba jen chléb, kdežto ona má v tuhle dobu ráda vydatné teplé jídlo.

V chladných končinách poznává, co znamená vášeň pro běžecké lyžování. Že tu nejde jen o sport, ale vysloveně o životní styl, a proč je tedy snadné vysvětlit, že Norové tomuto sportu historicky dominují.

„Mají zástup běžců. Vždycky se najde někdo, kdo vás může nahradit. Což je pro ně obrovská motivace. Já bych si mohla říct: Na olympiádu nás pojede šest, asi mám místo jisté. Jenže oni musí bojovat,“ líčí.

V Norsku mě už poznávají. Janatová o životě u králů bílé stopy i šampionátu

O neúspěchu v Norsku rozhodují naprosté detaily, z čehož si Janatová bere příklad.

„Vezu se na téhle vlně a i já hledám maličkosti, ve kterých se můžu zlepšit. Už jsem starší, vyspělejší, není mi dvacet jako dřív. Třeba jsem si nařídila, že večer nebudu na mobilu, ale půjdu spát vždy v deset. Jde o malinké úpravy, ale ve výsledku tvoří efekt.“

Na trénincích se může připojit k silným skupinám, dost času stráví třeba ve společnosti sester Lotty a Tiril Wengových, z nichž druhá jmenovaná před dvěma roky vyhrála Světový pohár.

„Ty jsou moje nejoblíbenější,“ kývne Janatová. „Jsou velmi rychlé, ale umějí zajet i distanc. Trénink mají hodně kontrolovaný, všechno probíhá tak, jak má, což se mi líbí.“

I ona se připravuje podle norských plánů. Poté, co se tu usadila, přešla od českého trenéra Jana France ke kouči Josteinu Vinjeruimu.

Česká běžkyně na lyžích Kateřina Janatová během sprintu Světového poháru ve Švýcarsku,

„Dostali jsme se s Honzou na nějaký limit a domluvili se, že už si nemáme co předat. Byla jsem rychlá, ale chyběla mi vytrvalost. V Norsku jsme navýšili počet hodin, mám lepší základ, z něhož můžu brát. Když jsem na limitu, tak zkrátka vydržím ještě trochu dýl,“ vysvětluje.

Což uplynulá sezona potvrdila. Teď ve zlepšení ještě pokračovat.

„Jakékoliv pódium by bylo krásné,“ zasní se. „Nicméně je těžké přidat ještě ten jeden krůček. Ale třeba jednou? V ženském poli je spousta dobrých holek, kterým je kolem pětatřiceti, budou končit, tak se nám pak třeba víc otevře cesta.“

A ona bude chtít šance využít.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Brunclík vs. AlkayaTenis - Čtvrtfinále - 31. 10. 2025:Brunclík vs. Alkaya //www.idnes.cz/sport
31. 10. 12:30
  • 1.50
  • -
  • 2.57
Ml. Boleslav vs. LitvínovHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Ml. Boleslav vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.47
Č. Budějovice vs. K. VaryHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Č. Budějovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 2.22
  • 4.20
  • 2.69
Plzeň vs. KometaHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Plzeň vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 2.35
  • 4.10
  • 2.56
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.50
Pardubice vs. KladnoHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Pardubice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 1.60
  • 4.75
  • 4.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Litvínovský asistent Ptáček: Kluci začali žrát led. A nejistotu hodili za hlavu

Není to žádná erupce, dobrý odrazový můstek ovšem ano. Hokejisté Litvínova po trenérských škatulatech obživli, vyhráli dva z posledních tří zápasů a snaží se smýt cejch extraligového otloukánka....

31. října 2025  9:15

Detaily? Zásadní, ví Janatová. Dál běží k vrcholu na norské vlně

Než se rozpovídala, omluvila se za trochu chraplavý hlas. Už týdny se jí vrací mírné nachlazení. „Byla jsem na spoustě vyšetření, výtěry z nosu, z krku. Jenže klasika, mně se nikdy nic nenajde,“...

31. října 2025  8:58

Bloky, body, doskoky. Nebo je snad libo asistenci? Rozjetý Wembanyama táhne Spurs

Kolem přelomu tisíciletí byli k nezastavení, ale tak dobrý start sezony nepamatují. Basketbalisté San Antonio Spurs zahájili ročník NBA poprvé v historii pěti vítězstvími. Ve čtvrtek vyhráli nad...

31. října 2025  8:31,  aktualizováno  8:48

Český šampion nabral nečekaný směr Maďarsko. Láká ho napojení na Bahrain

Zatímco cyklisté Elkov Kasper ve čtvrtek vyrazili do Špindlerova Mlýna na čtyřdenní úvodní akci před startem přípravy na příští sezonu, Tomáš Přidal už měl jiný program. Poprvé po třech letech, které...

31. října 2025  8:18

Uzdravený Čerešňák je zpět. Pardubická marodka je však stále početná

Do sestavy pardubických hokejistů už v pátek proti Kladnu naskočí Peter Čerešňák. Návrat slovenského zadáka však neznamená, že trable Dynama se zraněními končí. „Od začátku sezony se nám staví do...

31. října 2025  7:52

Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek

Ahoj, kapitáne. To je pozdrav, na který si Martin Beránek nadále zvyká. Útočník českobudějovických hokejistů zaskakuje na této pozici za zraněného Michala Bulíře. Céčko na dresu si užívá, ale stále...

31. října 2025  7:37

Pastrňák a Vladař byli mezi hvězdami zápasu, Zacha s Faksou asistovali

V jedenácti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodovali tři Češi a nastoupili dva tuzemští gólmani. Útočníci David Pastrňák (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) se bodově podíleli na vítězství Bostonu 4:3 v...

31. října 2025  5:33,  aktualizováno  6:47

Vacka budou platit Němci. Vydá se po boku Pedersena na příští Tour?

Premium

Namísto amerického týmu bude nyní český mistr Mathias Vacek jezdit za německý. Přesto, že nikam nepřestoupil a ani název jeho týmu se nezměnil. To jen ve stáji Lidl-Trek získala většinový podíl...

31. října 2025

Fandila mu královna Alžběta, od její matky měl koně. Záhada z něj udělala spisovatele

Za druhé světové války byl leteckým mechanikem, později pilotem bombardéru. Po válce se vrátil k milovaným koním a stal se profesionálním žokejem, vyhrál více než 350 dostihů a koně mu půjčovala i...

31. října 2025

Budějovičtí volejbalisté neztratili set ani v souboji o první místo s Brnem

Souboj dosud neporažených týmů v 3. kole extraligy volejbalistů jednoznačně ovládly České Budějovice, které doma zvítězily nad Brnem 3:0. V první sadě Jihostroj přenechal soupeři jen osm bodů.

30. října 2025  22:09

Olomoucko tentokrát na Nymburk nevyzrálo, mistra táhl Sehnal

Nymburští basketbalisté vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně, na palubovce Olomoucka zvítězili 87:65. Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal pomohl k výhře obhájců titulu 19 body včetně čtyř trojek z...

30. října 2025  21:25,  aktualizováno  21:58

Rekord je na světě. Prodej LA Lakers za 10 miliard dolarů NBA schválila

Basketbalový klub Los Angeles Lakers mění majoritního majitele. Vedení NB schválilo prodej klubu americkému miliardáři Marku Walterovi, který za něj rodině Bussových zaplatí rekordních 10 miliard...

30. října 2025  21:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.