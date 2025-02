V Norsku mě už poznávají. Janatová o životě u králů bílé stopy i šampionátu

Jsou to zhruba dva roky, co se odstěhovala do Norska za svým přítelem Jamesem Clugnetem, francouzským běžcem na lyžích, co reprezentuje Británii. Našla zde skvělé tréninkové podmínky a učí se know-how země, která vládne bílé stopě.

V aktuální sezoně sedmadvacetiletá Janatová jezdí v životní formě. Ve Světovém poháru šestkrát pronikla do elitní desítky, na začátku února v Cogne skončila na volné desítce těsně pod pódiem.