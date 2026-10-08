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V Pchjongčchangu jen kroutil hlavou, teď tvoří tým. Kdo je nový kouč Ledecké?

Michal Koubek
  8:00

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Ester Ledecká a Karlheinz Pichler na tiskové konferenci. | foto: Profimedia.cz

Na to, kdy jméno Ester Ledecká poprvé pořádně zaregistroval, si pamatuje dost živě. Psal se rok 2018, Karlheinz Pichler koučoval hvězdnou Lichtenštejnku Tinu Weiratherovou a na olympijských hrách v Pchjongčchangu se spolu s ní už už chystal v super-G slavit stříbrnou medaili. Jenže pak se startovním číslem dvacet šest vyrazila na trať Češka, zlatem šokovala celý svět a Weiratherová brala bronz.

„Vedle mě navíc stáli rakouští trenéři, kteří měli dokonce na prvním místě Annu Veithovou. Jen jsme se dívali po sobě: Co se to tady sakra stalo?“ směje se Pichler.

O osm let později se jejich cesty protnuly znovu. Tentokrát už mnohem těsněji. Právě sedmapadesátiletý Rakušan se po konci Tomáše Banka a Franze Gampera ujal role jejího hlavního lyžařského kouče.

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Asistentem mu je Gernot Grasser, někdejší rakouský sjezdař, jenž po kariéře mimo jiné jedenáct let pracoval u Kanaďanů. O lyže se jí bude starat Tobias Geiger, tovární servisman její nové značky Head, a o tělo zase fyzioterapeut Šimon Tomeš.

„V dubnu mi volal Patrick Rimmel z Red Bullu, že Ester hledá kouče,“ popisuje Pichler. „Dva dny nato jsme se s ní potkali. Povídali jsme si asi hodinu a už tehdy jsem z ní cítil obrovskou energii a nadšení. Bylo mi jasné, že tohle je sportovkyně, se kterou chci dělat.“

Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.

Taky Ledecká si novou spolupráci pochvaluje. Není se co divit. V lyžařském světě jde o známé jméno. Charly, tak se Pichlerovi říká. Roky vedl rakouské sjezdařky, načež odešel do Lichtenštejnska a koučoval Weiratherovou, medailistku z olympijských her, mistrovství světa a majitelku 41 pohárových pódií.

Poté pomáhal švédským sjezdařům, znovu se vrátil do své země a poslední dvě sezony pracoval u německého týmu. V něm dostal za úkol rozvíjet talent univerzálky Emmy Aicherové, která v únoru pod pěti kruhy získala dvě stříbra a v celkovém hodnocení elitního seriálu nestačila jen na fenomenální Američanku Mikaelu Shiffrinovou.

Ester Ledecká a Karlheinz Pichler na tiskové konferenci.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
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„Tina, Emma i Ester mají podobné odhodlání a nadšení pro vrcholový sport,“ porovnává tři hvězdy. „Trénují tvrdě, oplývají ambicemi. Samozřejmě se ale liší povahou i stylem. Třeba Emma vypadá, že do oblouků nedává žádnou sílu. Ester je opak, má ráda intenzivní pojetí.“

Výjimečnost Ledecké samozřejmě spočívá i v tom, že jen škatulka „alpská lyžařka“ jí nestačí. Což bude platit i v blížící se sezoně, v níž cílí na mistrovství světa na dvou prknech v Crans-Montaně i na snowboardový šampionát na jednom v Montafonu.

„Emma má taky dost nabitý program,“ připomíná Pichler s tím, že Němka jezdí všechny disciplíny od slalomu po sjezd. „Ale u Ester je zátěž určitě větší. Jde přece jen o dva zcela odlišné sporty, zato Emma má pořád na nohou dvě prkna. Musíme být efektivní a najít dost prostoru i pro regeneraci. Což je tedy někdy těžké. Už jsem zjistil, že by jezdila pořád...“ směje se.

Během závodů by jeho místo mělo být na trati, odkud bude posílat reporty. Grasser nejspíš zaujme pozici na startu. Ačkoliv je Pichler hlavní kouč, říká, že všechno vychází ze vzájemné dohody. „Osm očí vidí víc než dvě,“ má jasno.

Na druhou stranu ale vyžaduje jasný plán a strukturu. Už během nedávného soustředění v Chile proto před každým tréninkem zařadili brífink, při němž si stanovili, na čem konkrétně budou pracovat nebo jaké lyže zrovna otestují.

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„Sedli jsme si. Líbí se mi, že celý tým má jednotný názor a jak komunikujeme,“ těší Ledeckou. „Jedna věc je mít trenéry na tak vysoké úrovni, ale pak je důležité, jaká informace se dostane ke mně. Když jedete 130 kilometrů v hodině, potřebujete slyšet stejné pokyny.“

A věří, že budou v tomto duchu pokračovat.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Muchová vs. BartůňkováTenis - Čtvrtfinále - 8. 10. 2026:Muchová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 2.00
  • -
  • 1.81
Kopřiva vs. BergsTenis - 1. kolo - 8. 10. 2026:Kopřiva vs. Bergs //www.idnes.cz/sport
8. 10. 10:30
  • 3.09
  • -
  • 1.36
Norrie vs. SvrčinaTenis - 1. kolo - 8. 10. 2026:Norrie vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
8. 10. 13:30
  • 1.50
  • -
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Mladá Boleslav vs. VítkoviceFlorbal - 4. kolo - 8. 10. 2026:Mladá Boleslav vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
8. 10. 17:00
  • 1.05
  • 11.90
  • 22.00
Plzeň vs. Č. BudějoviceHokej - 9. kolo - 8. 10. 2026:Plzeň vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
8. 10. 17:30
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