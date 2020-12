Z karantény rovnou k výhře. Jak Geiger završil nejnapínavější týden života

„Je to prostě neuvěřitelné. Nemohu vyjádřit slovy, jak se teď cítím,“ soukal ze sebe Geiger poté, co triumfem na můstku v Oberstdorfu završil svůj spletitý příběh uplynulých týdnů.

Německý reprezentant nejprve zažil euforii ve sportovním i osobním životě, 12. prosince zvítězil na mistrovství světa v letech na lyžích, o dva dny později se stal otcem.

Následně mu však radost pokazil pozitivní test na koronavirus. Ačkoli neměl příznaky, musel zůstat v karanténě a přišel o Světový pohár v Engelbergu.

„Byl to nejnapínavější týden v mém životě, bylo to hodně nahoru a dolů,“ ohlíží se Geiger za hektickým obdobím.



Kvůli covidu-19 se strachoval o svůj start na Turné, nakonec začátek prestižního seriálu stihl na den přesně.

V neděli, kdy mu končila karanténa, odevzdal negativní PCR test a mohl naskočit do pondělní kvalifikace. Ta však byla kvůli koronavirovému příběhu v polském týmu anulována, úterní závod se tak neskákal vyřazovacím systémem.

Geiger z této úpravy profitoval, v prvním kole skočil 127 metrů a ujal se vedení, druhým skokem dopadl až na značku 136,5 metru a zvítězil o necelé tři body před Kamilem Stochem.

„Nevěděl jsem, co mám tady od sebe očekávat, a že se mi podařilo vyhrát, je opravdu speciální,“ zářil 27letý Němec.

Nezastavila jej ani nepříjemná a dlouhá prodleva před druhým skokem, kterou mu nachystaly nepříznivé podmínky a husté sněžení. „Věděl jsem, že musím zaútočit, to je to jediné, co v takové chvíli můžete dělat,“ prozradil Geiger.

Prvenství v Oberstdorfu je pro něj cenné nejen vzhledem k předchozím obtížím, ale především díky tomu, že se právě v tomto městě narodil.

Jakožto prvního místního vítěze od roku 1959 by jej tak v nekoronavirových časech čekaly bouřlivé ovace od 25 tisíc diváků.

„Kdyby tu byli fanoušci, bylo by to perfektní,“ uvědomuje si Geiger. „Je samozřejmě škoda, že musíme závodit před prázdným stadionem, ale i tak je to pro mě opravdu speciální.“



Ovšem příliš času na vychutnávání triumfu Němec v nabitém programu Turné nemá, další zastávka v Garmisch-Partenkirchenu totiž startuje už ve čtvrtek kvalifikací, na Nový rok se pak skokani utkají v ostrém klání.



Díky domácí výhře si však Geiger rázem přisvojil roli hlavního adepta na celkové vítězství.

„Ale vše je otevřené, byl to teprve první závod ze čtyř,“ brzdí očekávání. „Potřebuji nějaké skoky, v posledních týdnech jsem jich moc neměl, takže musím jít den po dni a stále bojovat.“

A jak nedávno ukázkově doložil, zápolení mu opravdu jde. Ať už s nemocí, počasím či soupeři.