Manželka mu dala křídla, pomohl i Orel z Wisly. A Stoch je skokanskou legendou

V novém komplexu v polském Zakopaném z křesla pozoruje své nástupce. Vychutnává si kvalitní bourbon a užívá si sportovního důchodu.



Tak nějak vypadá lákavá představa budoucnosti Kamila Stocha.

Pro 33letého skokana na lyžích ale zatím příliš vzdálená. Ač o ní už pár let staronový král Turné čtyř můstků sní, dříve než za 10 let nic podobného neplánuje.

Vždyť je stále na vrcholu.

Minulé dny budiž důkazem.

Do Turné přitom Poláci vůbec nemuseli zasáhnout. V Oberstdorfu totiž kvůli pozitivnímu testu Klemense Muraňky na covid-19 museli do karantény.

Až kontrolní testy s negativním výsledkem je zachránily.

„Nebýt opakování testů, nic z toho by se v posledních dnech nestalo,“ ví i sám Stoch.

POTŘETÍ. Kamil Stoch je trojnásobným šampionem Turné čtyř můstků.

Takhle ale mohl nastoupit a potřetí v kariéře věhlasné Turné vyhrát. Přitom největším favoritem nebyl. Nor Granerud měl úžasný start do sezony, ale nepovedený závod v Innsbrucku ho o jakékoliv šance připravil.

Podobně na tom byl i Rakušan Geiger. Stochův krajan Kubacki zase neměl až takovou formu jako loni.

A tak se vždy usměvavý Kamil s třemi triumfy vyrovnal Němci Helmutu Recknagelovi a Norovi Björnu Wirkolovi. Čtyřikrát na Turné uspěl Němec Jens Weissflog a rekordmanem je pětinásobný šampion Fin Janne Ahonen.

„Všechno šlo výborně a dá se říci, že jsem si to užíval. Je to ocenění mé práce a práce celého polského týmu,“ líčil ve středu večer pod můstkem v Bischofshofenu šťastný Stoch.

Co jiného než skoky?

Ke skokům byl předurčen.

Vlastně ani neměl moc na výběr, narodil se v Zakopaném. Malém městečku zastrčeném v jižním Polsku v srdci Tater, zaslíbeném právě skokům na lyžích.

Ve třech letech se poprvé postavil na lyže. O rok později už si skočil z můstku. V šesti dostal své první skokanské lyže od strýce a v osmi vstoupil do skokanského klubu.

Když mu bylo dvanáct, vylezl na velký můstek v Zakopaném a doletěl na 128 metrů.

„Že bych se bál? To ne. Na skoky jsem byl zvyklý odmalička, tady jsem akorát o něco déle letěl,“ vzpomínal.

Kamil Stoch doma v Zakopaném.

Má ke svému rodnému městu zvláštní vztah. Tady v 16 letech debutoval ve Světovém poháru, tady také o 7 let později poprvé vyhrál závod Světového poháru.

„Tamní můstky mě provázejí celou mou kariérou. Vždycky se domů rád vracím, mám na to místo skvělé vzpomínky,“ říká.

Když mu bylo osmnáct, poprvé se objevil na olympiádě. V Turíně skončil šestnáctý a šestadvacátý. Pak šel rychle výkonnostně nahoru. Stal se juniorským mistrem světa, na seniorských světových šampionátech končil do pátého místa, ale triumfy nebo stupně vítězů se mu dlouho vyhýbaly.

Prvního vítězství ve Světovém poháru se dočkal na začátku roku 2011. A dva roky na to už byl mistrem světa. I díky Adamu Malyszovi.

Pomohl idol Malysz

Byl to právě Orel z Wisly, kdo v Polsku kolem skoků na lyžích vyvolal mánii.

Takovou, že každý týden sedělo celé Polsko před televizí, aby ho sledovalo, jak skáče. Skoky byly populárnější než kterákoli jiná sportovní událost v Polsku.

„Moje matka, otec, celá rodina i všichni přátelé neustále sledovali skoky na lyžích. Nezáleželo na tom, jestli se vám to líbí, nebo ne. Šlo o to, že Polák v tomhle sportu porážel zbytek světa. Malysz byl v Polsku tím, čím je Messi pro fotbalové fanoušky,“ shrnul to za všechny jeden z polských fandů.

Ve své době byl Malysz stejně slavný jako papež Jan Pavel II. Svou fanouškovskou základnou se i nyní může směle rovnat fotbalistovi Bayernu Robertu Lewandowskému.

Adam Malysz

Právě k němu Stoch odmala vzhlížel.

Když se potkali v reprezentaci, byl to právě Malysz, kdo mu pomohl. Hlavně psychicky dokázal krajana připravit na velké bitvy, zocelit ho.

Před závodem skokanů na velkém můstku na šampionátu ve Val di Fiemme polsky prohlásil: „Kamil pokaže pazur.“ Kamil ukáže drápy. A přesně tak se stalo. Stoch se stal poprvé mistrem světa.

„Táta mi kdysi říkal: Musíš stokrát prohrát, než jednou vyhraješ,“ usmíval se ve svém prvním rozhovoru po triumfu.

Jak dlouho ještě?

Hlavně tři lidé mu v kariéře pomohli.

Kromě psychologa amatéra Adama Malysze také profesionální psycholog Kamil Wodka, se kterým třikrát týdně usedal ke společným seancím.

A pak možná ta nejdůležitější osoba. Ewa Bilanová.

Sedmého srpna 2010 se po tříleté známosti vzali.

Bývalá judistka a profesionální fotografka je o dva roky starší. Poznali se, kdy mu bylo 19 a ona dělala fotoreportáž ze závodů v Planici.

„Kamilovi dodala Ewa křídla,“ má jasno Apoloniusz Tajner, bývalý kouč Malysze.

Stará se mu o finance, doprovází ho na tolika závodech, kolik jen stíhá. Vytváří mu komfort, díky kterému má Stoch klid na závodění.

A projevuje se to.

Kromě tří triumfů na Turné Stoch dvakrát vyhrál Světový pohár. Z olympiády v Soči si přivezl dvě individuální zlaté medaile, z Pchjongčchangu pak jednu zlatou a jednu bronzovou.

To se ve 30 letech stal nejstarším olympijským šampionem ve skocích. A také nejúspěšnějším polským sportovcem na zimních hrách v historii.

„Vyhrál už všechno, co skokan v kariéře vyhrát může. Ale nemění se. Pořád je stejně pracovitý, stejně skromný, jako když mu bylo osmnáct. Takových lidí moc není,“ říká o něm český kouč Michal Doležal, který se o polské skokany stará druhým rokem.

Stochovi je už 33 let.

Je ve věku, kdy spousta skokanů už pomalu končí kariéru. Takový Matti Nykänen ji ukončil už v osmadvaceti.

U většiny jeho kolegů pomalu padá výkonnostní křivka dolů, u něj ale ne.

„Pro Kamila je skákání něco víc než sport, vášeň nebo koníček. Je to způsob života. V určitém věku se u skokana objeví problémy s motivací. Takže 90 procent dlouhověkosti je o psychologii. Věřím, že Adam Małysz ukončil svou kariéru příliš brzy,“ myslí si Tajner.

Malysz měl ale i jiné sny. Lákal ho motorismus, vyzkoušel si Rallye Dakar.

To Stoch nic podobného v plánu nemá.

„Kamil ani nezmiňuje konec své kariéry. Jeho žena na něj netlačí, aby zůstal doma, a neopakuje mu, že je pořád pryč. Celé prostředí kolem něj ho podporuje, on se tak může soustředit jen na skákání. Kdy skončí? To nikdo nemůže předvídat. S tak dokonalými fyziologickými parametry - rychlostí, reflexy, vytrvalostí a silou - ale může po nějakou dobu ještě skákat na nejvyšší úrovni,“ má jasno bývalý Malyszův kouč.

A poslední závody mu dávají za pravdu.