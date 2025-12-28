Právě on totiž změnil náladu okolo polských skoků na lyžích.
Nebýt jeho úctyhodného vstupu do seniorského Světového poháru, opět po roce by polští sportovní žurnalisté před sledovaným Turné čtyř můstků řešili, proč reprezentanti někdejší skokanské velmoci dělají jen komparz současné světové špičce.
Nyní ovšem můžou rozebírat, co všechno od začátku zimy stihl talentovaný Tomasiak, aktuálně 16. muž průběžného hodnocení SP a nejúspěšnější polský skokan probíhající olympijské sezony. Z dosavadních výsledků vystupují dvě pátá místa, o kterých si v současnosti mohou jeho kolegové jen nechat zdát.
Naposledy se nadějný skokan blýskl před Vánoci ve švýcarském Engelbergu, na začátku prosince zase rozjásal domácí publikum ve Visle a spustil proud přirovnání.
„Kacper Tomasiak je nový Kamil Stoch.“
„Spíše Adam Malysz!“
Jeho mládežnický kouč Jaroslaw Konior ale nadšení pro Przegląd Sportowy mírnil: „Kacper je v letu stále nestabilní, trochu se točí do stran a v určitých momentech má hlavu více vpředu než lyže.“
Ať tak, či onak, poklidně vystupujícímu teenagerovi v euforii mnozí vyvěštili hvězdnou kariéru. I proto se vedle Stochova loučení s prestižním Turné čtyř můstků bude v Polsku sledovat také premiéra jeho potenciálního nástupce.
Nejlepší Tomasiakovy výkony v sezoně
5. místo (Visla a Engelberg – velký můstek), 12. místo (Falun – střední můstek), 13. místo (Engelberg – velký můstek), 15. místo (Falun – velký můstek)
Jak si vedli jeho parťáci? Piotr Žyla byl nejlépe sedmý ve Visle, tam jedinkrát vynikl i čtrnáctý Maciej Kot. Zkušený Kamil Stoch dvanáctý v Lillehammeru, kde skončil Dawid Kubacki dvacátý. Pawel Wasek byl v Engelbergu třináctý.
„Chci se co nejrychleji seznámit s můstky a užít si KO systém, ve kterém budu debutovat. Nemám žádná velká očekávání, chci podat solidní výkon. Výsledky se pak určitě dostaví,“ hlásil Tomasiak v rozhovoru pro TVP Sport.
Mladičký skokan si totiž užívá už jen fakt, že do Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchenu, Innsbrucku a Bischofshofenu vůbec pojede.
Před sezonou si stanovil jako hlavní cíl medaili z juniorského světového šampionátu, nyní by však klidně mohl myslet i na olympijské hry v Cortině.
Tomu by sám nevěřil, když se v létě sbíral po pádu při testování nové kombinézy. Nepříjemně se do něj opřel vítr a průšvih byl na světě. Se štěstím si odnesl „jen“ šrámy v obličeji a pohmožděné koleno.
A tak po krátké pauze mohl pokračovat v předvádění výkonů, které mu vynesly až pozvánku od kouče Macieje Maciusiaka do A-týmu. Což zase probudilo sponzory. Na helmě tak nyní propaguje například firmu Oshee, která podporuje tenisovou star Igu Šwiatekovou či úspěšné atletky Natalii Bukowieckou (dříve Kaczmarekovou) a Ewu Swobodovou.
Nejvýraznější splátku za důvěru zatím doručil v už zmiňované Visle, kde se rychle stal miláčkem publika.
Navíc právě ve slezském středisku jako šestiletý poprvé závodil. „Lyže jsem mu musel zkracovat na metr čtyřicet, tak krátké totiž v obchodech neměli,“ vzpomínal jeho otec Wojciech pro Przegląd Sportowy.
Přesto Kacper zvítězil v konkurenci o dva roky starších chlapců a mezi gratulanty tehdy nechyběl ani Jan Szturc, první kouč legendárního Malysze – obrovského vzoru pro klučíka z Bílska Bělé. „Dívali jsme se na skoky v televizi a Kacper pak chodil po domě, napodoboval Adama, vrhal se ze schodů, předváděl telemarky,“ usmíval se Tomasiak senior.
Se synem společně prožívali konec Malyszovy kariéry i největší úspěchy Stocha, Kacperova současného reprezentačního parťáka.
Za ním se kluk z Beskyd katapultoval z několika důvodů. Dodnes oslňuje vynikajícím odrazem, kouč Konior si zase snadno vybaví, v čem se odlišoval od vrstevníků: „Byl statečný, nebál se, jak se v naší komunitě říká, vzlétnout. Měl také vynikající motorické dovednosti i koordinaci. I proto plynule postupoval mezi kategoriemi.“
Sportovní všestrannost rozvíjel díky rodičům, cizí mu v dětství nebyly běžky ani sjezdové lyže, plaval a zkoušel si také gymnastiku. K tomu si přidejte jeho klidnou a rozvážnou povahu, zajímavý mix pro profi sportovce máte hotov.
„Nemusíte se bát, že by po nadějných výsledcích nezůstal při zemi. Je organizovaný, inteligentní a má chladnou hlavu. Očekávám, že se bez problémů bude držet plánů, které mu stanoví trenéři. My mu jen musíme držet palce,“ říkal Jakub Kot, bývalý reprezentant a nyní expert Eurosportu, pro web Fakt.
Zajímavostí je, že Tomasiak nastoupil na základní školu o rok dříve. A přestože 19. narozeniny oslaví až v lednu, už nyní studuje pětiletý magisterský program na Akademii tělesné výchovy v Krakově.
V Polsku se navíc těší na výkony Kacperových mladších bratrů, skokům se věnují i o dva roky mladší Konrad a také osmiletý Filip.