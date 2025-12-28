Nový Stoch! Nebo snad Malysz? Poláci se upínají k objevu, který jim zachraňuje čest

Autor:
  8:49
Polská média si ve tvorbě všelijakých pojmenování už pomalu vyčerpávají repertoár. Senzační teenager. Ten, který nám zachraňuje čest. Skákající diamant. Jeden z nejlepších debutantů historie. Na koho se snáší taková chvála? Kacper Tomasiak, osmnáctiletý skokan na lyžích, u českých severovýchodních sousedů probudil nebývalý optimismus. Račte se seznámit.
Kacper Tomasiak, polský reprezentant ve skocích na lyžích.

Kacper Tomasiak, polský reprezentant ve skocích na lyžích. | foto: Lisi NiesnerReuters

Polský skokan na lyžích Kamil Stoch během SP ve Wisle společně s Kacperem...
Polský skokan na lyžích Kacper Tomasiak v Klingenthalu.
Kvalifikační skok polského reprezentanta Kacpera Tomasiaka.
Polský skokan na lyžích Kacper Tomasiak v Engelbergu.
11 fotografií

Právě on totiž změnil náladu okolo polských skoků na lyžích.

Nebýt jeho úctyhodného vstupu do seniorského Světového poháru, opět po roce by polští sportovní žurnalisté před sledovaným Turné čtyř můstků řešili, proč reprezentanti někdejší skokanské velmoci dělají jen komparz současné světové špičce.

Nyní ovšem můžou rozebírat, co všechno od začátku zimy stihl talentovaný Tomasiak, aktuálně 16. muž průběžného hodnocení SP a nejúspěšnější polský skokan probíhající olympijské sezony. Z dosavadních výsledků vystupují dvě pátá místa, o kterých si v současnosti mohou jeho kolegové jen nechat zdát.

Naposledy se nadějný skokan blýskl před Vánoci ve švýcarském Engelbergu, na začátku prosince zase rozjásal domácí publikum ve Visle a spustil proud přirovnání.

„Kacper Tomasiak je nový Kamil Stoch.“

„Spíše Adam Malysz!“

Jeho mládežnický kouč Jaroslaw Konior ale nadšení pro Przegląd Sportowy mírnil: „Kacper je v letu stále nestabilní, trochu se točí do stran a v určitých momentech má hlavu více vpředu než lyže.“

Polský skokan na lyžích Kacper Tomasiak během Světového poháru v Engelbergu.
Polský skokan na lyžích Kacper Tomasiak v Klingenthalu.

Ať tak, či onak, poklidně vystupujícímu teenagerovi v euforii mnozí vyvěštili hvězdnou kariéru. I proto se vedle Stochova loučení s prestižním Turné čtyř můstků bude v Polsku sledovat také premiéra jeho potenciálního nástupce.

Nejlepší Tomasiakovy výkony v sezoně

5. místo (Visla a Engelberg – velký můstek), 12. místo (Falun – střední můstek), 13. místo (Engelberg – velký můstek), 15. místo (Falun – velký můstek)

Jak si vedli jeho parťáci? Piotr Žyla byl nejlépe sedmý ve Visle, tam jedinkrát vynikl i čtrnáctý Maciej Kot. Zkušený Kamil Stoch dvanáctý v Lillehammeru, kde skončil Dawid Kubacki dvacátý. Pawel Wasek byl v Engelbergu třináctý.

„Chci se co nejrychleji seznámit s můstky a užít si KO systém, ve kterém budu debutovat. Nemám žádná velká očekávání, chci podat solidní výkon. Výsledky se pak určitě dostaví,“ hlásil Tomasiak v rozhovoru pro TVP Sport.

Mladičký skokan si totiž užívá už jen fakt, že do Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchenu, Innsbrucku a Bischofshofenu vůbec pojede.

Před sezonou si stanovil jako hlavní cíl medaili z juniorského světového šampionátu, nyní by však klidně mohl myslet i na olympijské hry v Cortině.

Tomu by sám nevěřil, když se v létě sbíral po pádu při testování nové kombinézy. Nepříjemně se do něj opřel vítr a průšvih byl na světě. Se štěstím si odnesl „jen“ šrámy v obličeji a pohmožděné koleno.

Že mu je třiapadesát? Kasai pořád létá. Sní i o devátých olympijských hrách

A tak po krátké pauze mohl pokračovat v předvádění výkonů, které mu vynesly až pozvánku od kouče Macieje Maciusiaka do A-týmu. Což zase probudilo sponzory. Na helmě tak nyní propaguje například firmu Oshee, která podporuje tenisovou star Igu Šwiatekovou či úspěšné atletky Natalii Bukowieckou (dříve Kaczmarekovou) a Ewu Swobodovou.

Nejvýraznější splátku za důvěru zatím doručil v už zmiňované Visle, kde se rychle stal miláčkem publika.

Navíc právě ve slezském středisku jako šestiletý poprvé závodil. „Lyže jsem mu musel zkracovat na metr čtyřicet, tak krátké totiž v obchodech neměli,“ vzpomínal jeho otec Wojciech pro Przegląd Sportowy.

Přesto Kacper zvítězil v konkurenci o dva roky starších chlapců a mezi gratulanty tehdy nechyběl ani Jan Szturc, první kouč legendárního Malysze – obrovského vzoru pro klučíka z Bílska Bělé. „Dívali jsme se na skoky v televizi a Kacper pak chodil po domě, napodoboval Adama, vrhal se ze schodů, předváděl telemarky,“ usmíval se Tomasiak senior.

Se synem společně prožívali konec Malyszovy kariéry i největší úspěchy Stocha, Kacperova současného reprezentačního parťáka.

Polský skokan na lyžích Kamil Stoch během SP ve Wisle společně s Kacperem Tomasiakem (vlevo), Maciejem Kotem a Pawlem Waskem.

Za ním se kluk z Beskyd katapultoval z několika důvodů. Dodnes oslňuje vynikajícím odrazem, kouč Konior si zase snadno vybaví, v čem se odlišoval od vrstevníků: „Byl statečný, nebál se, jak se v naší komunitě říká, vzlétnout. Měl také vynikající motorické dovednosti i koordinaci. I proto plynule postupoval mezi kategoriemi.“

Sportovní všestrannost rozvíjel díky rodičům, cizí mu v dětství nebyly běžky ani sjezdové lyže, plaval a zkoušel si také gymnastiku. K tomu si přidejte jeho klidnou a rozvážnou povahu, zajímavý mix pro profi sportovce máte hotov.

„Nemusíte se bát, že by po nadějných výsledcích nezůstal při zemi. Je organizovaný, inteligentní a má chladnou hlavu. Očekávám, že se bez problémů bude držet plánů, které mu stanoví trenéři. My mu jen musíme držet palce,“ říkal Jakub Kot, bývalý reprezentant a nyní expert Eurosportu, pro web Fakt.

Zajímavostí je, že Tomasiak nastoupil na základní školu o rok dříve. A přestože 19. narozeniny oslaví až v lednu, už nyní studuje pětiletý magisterský program na Akademii tělesné výchovy v Krakově.

V Polsku se navíc těší na výkony Kacperových mladších bratrů, skokům se věnují i o dva roky mladší Konrad a také osmiletý Filip.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
AC Milán vs. HellasFotbal - 17. kolo - 28. 12. 2025:AC Milán vs. Hellas //www.idnes.cz/sport
28. 12. 12:30
  • 1.39
  • 4.84
  • 9.53
Sunderland vs. LeedsFotbal - 18. kolo - 28. 12. 2025:Sunderland vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:00
  • 2.84
  • 3.11
  • 2.83
Cremonese vs. NeapolFotbal - 17. kolo - 28. 12. 2025:Cremonese vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:00
  • 6.54
  • 4.05
  • 1.58
Česká Lípa vs. KladnoFlorbal - 15. kolo - 28. 12. 2025:Česká Lípa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:00
  • 2.65
  • 5.50
  • 1.90
Mladá Boleslav vs. LiberecFlorbal - 15. kolo - 28. 12. 2025:Mladá Boleslav vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:00
  • 1.01
  • 22.90
  • 30.00
Fribourg vs. IFK HelsinkyHokej - - 28. 12. 2025:Fribourg vs. IFK Helsinky //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:10
  • 1.40
  • 5.08
  • 6.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti,...

Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...

Ostré zákroky Dánů? Nechápu, co se jim honilo hlavou, nebylo to férové, říkal Čihař

Vojtěch Čihař zůstal po ostrém ataku dánské hráče ležet na ledě, jeho stav...

Byla to pořádná rána. Taková, po níž zůstal ležet na ledě a spoluhráči trnuli. „Ale naštěstí se mi nic nestalo,“ ulevilo se českému útočníkovi Vojtěchu Čihařovi. Právě jeho atakoval dánský soupeř...

28. prosince 2025  9:04

Slovenští junioři slaví na MS první výhru, Němce skolil hattrickem Chrenko

Slovenský brankář Alan Lendák.

Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa hráčů do 20 let nad Německem 4:1 a připsali si po úvodní porážce se Švédskem 2:3 ve skupině A první body. Třemi góly to zařídil útočník Tomáš Chrenko,...

27. prosince 2025  23:34,  aktualizováno  28. 12. 8:50

Nový Stoch! Nebo snad Malysz? Poláci se upínají k objevu, který jim zachraňuje čest

Kacper Tomasiak, polský reprezentant ve skocích na lyžích.

Polská média si ve tvorbě všelijakých pojmenování už pomalu vyčerpávají repertoár. Senzační teenager. Ten, který nám zachraňuje čest. Skákající diamant. Jeden z nejlepších debutantů historie. Na koho...

28. prosince 2025  8:49

Rittich vynuloval rivala. Nečas vstřelil dva góly, Pastrňákova trefa nestačila

David Rittich v brance NY Islanders.

Zámořská NHL se po krátké vánoční pauze vrátila s bohatým zápasovým programem. Český brankář David Rittich pomohl 27 zákroky k vítězství New York Islanders 2:0 v městském derby proti Rangers a...

28. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  8:28

Oktagon chystá revoluční novinku: dopingové kontroly pro zápasníky

Dominik Humburger na Oktagonu v Karlových Varech porazil Samuela Krištofiče.

Dlouho se o tom jen diskutovalo, teď už má plán jasné obrysy. Organizace Oktagon MMA zavede zhruba od poloviny roku 2026 antidopingový program. Ondřej Novotný, spolumajitel a promotér organizace, to...

28. prosince 2025  7:14

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

28. prosince 2025  6:45

Česko - Dánsko 7:2. Jasná záležitost a první výhra, junioři si poradili s outsiderem

Matěj Kubiesa (vlevo) se raduje z gólu proti Dánsku, za ním jede Petr Sikora.

Čeští hokejisté slaví první výhru na juniorském mistrovství světa. Ve druhém utkání na turnaji jasně zdolali Dánsko 7:2, pod vítězství se podepsalo hned sedm různých střelců. Další zápas odehraje...

28. prosince 2025  5:20,  aktualizováno  5:54

Kontroverzní boj ženské jedničky a rebela. Vyhraje Sabalenková, nebo Kyrgios?

Běloruska Aryna Sabalenková a Australan Nick Kyrgios před vzájemným soubojem v...

Jen pár dní před startem nové sezony připoutá k tenisu velkou pozornost pořádně výbušné utkání, které je jedním z nejprobíranějších za poslední roky. Exhibiční zápas, jemuž pořadatelé udělili v tomto...

28. prosince 2025

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

28. prosince 2025

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

27. prosince 2025  23:17

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Čvančara žádal peníze a upadl v Turecku v nemilost, vrací se do Německa

Tomáš Čvančara jásá, právě vstřelil gól v utkání proti Wolfsburgu.

Hostování českého útočníka Tomáše Čvančary z Borussie Mönchengladbach v Antalyasporu skončilo předčasně, tedy už po půl roce. Německý klub potvrdil návrat pětadvacetiletého fotbalisty, který před...

27. prosince 2025  23:11

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara se vrací do Německa, Hlavatý do Pardubic

Sledujeme online
Tomáš Čvančara jásá, právě vstřelil gól v utkání proti Wolfsburgu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

23. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  27. 12. 22:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.