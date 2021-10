Snowboardový kouč Ledecké: Je rychlejší než kdykoliv předtím

Jak je Ester Ledecká nachystaná na zimu?

Víte, já jsem na ni extrémně pyšný za to, co v létě dokázala. Zase jsme spolu spoustu věcí zlepšili, protože ona je tréninku naprosto oddaná.

Co jste třeba zlepšili?

Velké zlepšení přišlo hlavně v technice a dalších věcech. Sami to brzy uvidíte, už se těšíme na sníh a soutěže. Doufám, že před sebou máme dlouhou sezonu.

Jak Ledecká v přípravě vypadala?

Poslední měsíc vážně dobře. V posilovně i jinde odvedla neskutečnou práci. Pracovala na všech svalech, na svém zadku, jak o něm sama na tiskové konferenci mluvila. Díky tomu se pak na sněhu mohla vrhnout i do jiných technik, které mají na její ježdění hodně pozitivní vliv. Taky máme nové vybavení, takže se fakt celkově těšíme, až zima začne. Má silné tělo, mysl i vybavení, je připravená.

Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká na tiskové konferenci před zahájením sezony.

Je rychlejší než všechny její soupeřky?

Nevím, jestli je rychlejší než všechny soupeřky, ale vím, že rychlejší sama nikdy nebyla, za což jsem rád. Dost jsme se při tréninku i nasmáli, máme skvělé tréninkové parťáky.

Koho třeba?

Hodně jsme trénovali s ruským snowboardistou (amerického původu, dvojnásobný olympijský šampion ze Soči) Vikem Wildem a dalšími. I pro Ester je fajn, když se s kluky projede a snaží se je porazit.

Už tušíte, kdy Ledeckou čekají první závody?

Zatím nevíme. Připravujeme se ale každopádně na každý závod, což je vlastně jednodušší, než kdybychom se připravovali na poslední chvíli. Já jsem připravený odjet kamkoliv a při nejhorším svou cestu zruším. Je to lepší než to mít naopak.

Za poslední dvě sezony Ledecká odjela jen tři závody na snowboardu. Není to přece jen problém?

Nemyslím si to. Vůbec. Ona je totiž pokaždé, co přijede, ve formě, momentálně je v nejlepší formě, co kdy byla. V létě jsme se hodně zaměřili na přechody z lyží na snowboard a rychlejší adaptaci, v čemž Ester odvedla ohromný kus práce. Do tréninku dává pokaždé naprosté maximum, u ní snad nehrozí problém s motivací.

Jak jste ty přechody trénovali? V posledních dvou sezonách ji i kvůli tomu bolela záda.

My totiž v minulých sezonách měli problémy s časem. Snažili jsme se z toho mála dostat, co nejvíc šlo. Letos jsme zkoušeli jeden den dělat tohle, druhý den zase tohle a myslím, že se to vyplatilo. Zatímco v minulosti jsme potřebovali tři dny na přechod z jednoho sportu na druhý a přišlo nám to jako strašně málo času, teď jsou pro nás tři dny komfortní. Věříme si na ně.

SUVERÉNNÍ. Ester Ledecká s velkým křišťálovým glóbem na snowboardu.

V čínském Pekingu, kde bude Ledecká obhajovat dvě zlata, se tentokrát začíná snowboardem a až pak následují lyžařské disciplíny. Je to pro vás výhoda?

Těžká otázka. My jsme ale nicméně připraveni na každou situaci, protože i tak je náš kalendář pořádně napěchovaný. V létě jsme udělali dost práce pro to, abychom to zvládli tak i tak, myslím, že jsme připravení. Hlavně se těším na to, že se prvně projede na snowboardu a pak nakope pár zadků na lyžích.

Jak těžké pro ni bude obhájit olympijské zlato?

Každý závod je jiný, olympiáda obzvlášť. Jednodušší je to v tom, že je tam menší startovní pole než třeba na Světových pohárech, zato těžší to bude mentálně. Snažíme se ten pekingský přátelák brát jako každý jiný závod, těšíme se na něj. Před čtyřmi roky jsme byli všichni svědky jednoho velkého zázraku. Proč by se nemohl povést dvakrát?