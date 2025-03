Ester pro mě má vždycky překvapení. Kouč Ledecké vysvětluje její dominanci

„Musím Ester moc pogratulovat,“ říkal americký kouč Reiter po čtvrtečním zlatém závodě českým novinářům ve Švýcarsku. „Letos jsme měli na snowboardový trénink opravdu málo času, protože jsme se hodně soustředili na lyže. Jsem opravdu pyšný, jak to Ester zvládla. Je velmi konzistentní, mám z ní velkou radost.“

Kolik přesně dní jste v této zimě měli pro snowboard?

Moc ne. Ani to nechci říct přesně.

Přesto Ester jednoznačně vyhrála mistrovství světa. Jak je to možné?

Trochu jsme náš trénink adaptovali a implementovali do něj bloky snowboardového tréninku po lyžařských závodech. Po Norsku (na přelomu února a března) jsme měli čtyři dny, stejně jako teď těsně před mistrovstvím. Udělali jsme to nejlepší s tím, co jsme měli.

Proč je Ester tak dobrá?

I když nemáme hodně tréninků, tak je máme velmi dobře strukturované. Poslední čtyři dny před mistrovstvím jsme byli s mistrem světa a olympijským vítězem Benjaminem Karlem v Livignu poblíž příští olympijské sjezdovky. Vytváříme co nejlepší tréninkové prostředí, aby se mohla adaptovat rychleji. A hlavně se na tréninku bavíme.

Jak přesně?

Když máme na lyžích velkou intenzitu a velký stres, vracíme se zpátky ke snowboardingu a trochu si hrajeme, protože potřebujeme zase získat to cítění. Je to kombinace vášně a snahy dosáhnout dokonalosti.

Ester Ledecká se snowboardovým trenérem Justinem Reiterem (vpravo) a fyzioterapeutem Ladislavem Poláškem:

Měl jste ve čtvrtek tušení, že všechny konkurentky porazí?

Mám tendenci být opatrnější, protože tenhle závod je extrémně náročný. Nemáte v něm jen jednu jízdu, ale potřebujete jich pět, abyste se dostali do finále. Mění se počasí i trať, sníh taky, soupeřky se zlepšují… Musíme pořád bojovat a ona odvedla skvělou práci, že se dokázala zkoncentrovat na finále.

Byl jste překvapený, že byla o tolik lepší?

Ester pro mě má vždycky překvapení.

Ester Ledecká slaví zlato z paralelního obřího slalomu na MS.

Proč jste s ní trávil celou zimu, když na snowboardu závodila jen dvakrát na přelomu listopadu a prosince a pak až tady ve Svatém Mořici?

Pomohlo mi to, protože jsem pochopil, jakou zátěž si z lyží na snowboard přináší. A jako tým jsme pak dokázali naplánovat lepší program.

Co říkáte na to, že je první závodnicí v historii, která v jedné zimě získala dvě medaile na dvou různých mistrovstvích světa?

Je to úžasný úspěch. Tahle zima byla kvůli programu velmi složitá, protože každý víkend byly závody na lyžích i na snowboardu, takže jsme nemohli zkusit dělat oba sporty. Chápeme, že program je složitý, nečekáme, že by jí vyšli vstříc, ale je to pro nás hodně náročné. A že se jí povedla dvě mistrovství světa, navíc před olympiádou, kde budeme mít podobný program, je velmi pěkné.

Je to pro hry v Itálii v příštím roce velké povzbuzení?

Ano. A taky doufám, že si Mezinárodní olympijský výbor a organizátoři uvědomí, že nejlepší sportovci by měli být ve všech závodech. A když máte sportovce, který je jedním z nejlepších na snowboardu a jedním z nejlepších na lyžích, tak by měl mít možnost závodit v obou sportech.

V programu her se snowboardový paralelní slalom kryje s lyžařským sjezdem. Už jste s Ester probírali, co si vybere, pokud její snaha o změnu padne?

Ne, ještě jsme se o tom nebavili.