Další zlato na juniorském MS! Sdruženář Doležal navázal na skokanku Indráčkovou

Po úvodní skokanské části byl Doležal na sedmém místě, ztrátu 31 sekund ale ve stopě smazal a postaral se o třetí zlato českého sdruženáře z juniorského MS za posledních deset let. Před osmi roky dominoval Ondřej Pažout, o dva roky dříve se radoval z prvenství Tomáš Portyk.
Ve středu skončil Doležal v Norsku čtvrtý ve sprintu dvojic s Jiřím Kubalákem, o lepší výsledek ho připravil pád v závěru. Tentokrát si člen Dukly Liberec zklamání vynahradil. Na můstku skočil na metu 90 metrů a byl sedmý s půlminutovou ztrátou na Slovince Lovra Percla Seručnika.
Zatímco Slovinec při běhu klesal pořadím, ve druhém okruhu se usadila v čele trojice Doležal, Francouz Lubin Martin a Nor Sverre Lundeby. Pohromadě se držela do posledních stovek metrů. Český junior však využil své výbušnosti, oba soupeře setřásl a v závěru si hlídal vedení. Cíl protnul o téměř sedm sekund dříve než Martin, Lundeby získal bronz.
Před Doležalem, Pažoutem a Portykem v minulosti vyhráli individuální závod na MSJ také Radomír Skopek (1988) a Milan Kučera (1991).