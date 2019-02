Votočková s Havlíčkovou doběhly na juniorském MS v závěru druhé desítky

Ve skocích na lyžích bylo nejvýraznějším českým výsledkem 15. místo Zdeny Pešatové. Do druhého kola se probojovala také 28. Štěpánka Ptáčková, naopak ze čtveřice juniorů se do finálové třicítky nedostal nikdo.

Votočková s Havlíčkovou se během závodu držely u sebe a pohybovaly se okolo dvacátého místa. Poslední kilometry se lépe povedly Votočkové, která do cíle dorazila na osmnácté pozici a připsala si nejlepší umístění na juniorském mistrovství světa.

„Mám ohromnou radost, v cíli jsem nevěděla, jestli brečet štěstím nebo zimou. Bylo to super, pro mě je to zatím nejlepší výsledek, loni jsem nebyla ani v první třicítce, takže jsem prostě nadšená,“ uvedla na svazovém webu.

Osmnáctiletá Havlíčková na MSJ obhajovala čtvrté a páté místo z loňského šampionátu v Gomsu a z výsledků ve Finsku byla zklamaná. Stejně jako v úterním závodu na 5 km volnou technikou, v němž byla dvanáctá, bojovala s třeskutým mrazem v dějišti.

„Začali jsme v minus 14 a skončili u minus 20 a půl. Nikdy jsem nevzdala žádný závod a nechtěla jsem s tím ani začínat, ale kdyby to nebylo mistrovství světa, tak bych to snad udělala. Považuju za své osobní vítězství to, že jsem závod dokončila,“ uvedla Havlíčková.

„Hodnotím to jako obrovskou zkušenost. Pokud se budu z těchto výsledků hroutit, tak ničemu nepomůžu. Pořád je mi osmnáct a tohle jsou zážitky, které k tomu patří. Jsou to překážky, které člověk musí překonávat,“ dodala.

Vítězství z pětky dnes zopakovala Švédka Frida Karlssonová. Závod juniorů na 30 km vyhrál Ital Luca Del Fabro, nejlepší z Čechů byl devětadvacátý Mike Ophoff.