Král olympiády utrpěl otřes mozku. Klaebo po ošklivém pádu ujišťuje: Vše v pohodě

Vládce Světového poháru v běhu na lyžích Johannes Hösflot Klaebo utrpěl při pádu ve čtvrtečním sprintu v Drammenu lehký otřes mozku a bude muset vynechat přinejmenším sobotní závod na 50 km volnou technikou v Oslu. Oznámili to lékař norské reprezentace Ove Feragen a později i sám Klaebo. Pro hvězdného běžce na lyžích by to mohlo znamenat i předčasný konec sezony.
Otřesený Johannes Hösflot Klaebo po pádu v semifinále sprintu v norském Drammenu | foto: AP

Jedenáctinásobný olympijský vítěz Klaebo se připletl ve čtvrtek do hromadné kolize, kterou v semifinálové rozjížďce způsobil Američan Ben Ogden. Po nekontrolovaném pádu se uhodil silně do temene a vypadal otřeseně. Z tratě nicméně za pomoci realizačního týmu odešel po svých a posléze byl přepraven do nemocnice. Z pádu čtyř soupeřů vytěžil postup do finále Jiří Tuž, který pak vybojoval životní druhé místo.

Tuž po životním výsledku: Šílený den. Zachránil ho bolavý pád Klaeba a dalších

„Měl jsem včera pád a docela tvrdě jsem se uhodil do hlavy, ale naštěstí je všechno v pohodě,“ napsal na instagramu Klaebo. „Skončil jsem s otřesem mozku, takže si dám pár dnů pauzy od tréninku a internetu, aby bylo jisté, že se všechno usadí. Hlavu mám jen jednu, takže se o ni musím dobře starat.“

Sobotní lyžařský maraton bude posledním evropským závodem v sezoně běžeckého SP. Na finále se běžci přesunou do Lake Placid a v americkém dějišti je od 20. do 22. března čekají zbylé tři starty. Není jisté, že u toho šestinásobný celkový vítěz hodnocení seriálu bude. Podle Feragena má norská hvězda nyní namířeno domů do Trondheimu. „S ohledem na okolnosti se mu ale daří dobře,“ konstatoval týmový lékař.

Král olympiády utrpěl otřes mozku. Klaebo po ošklivém pádu ujišťuje: Vše v pohodě

