Tři Norové na pódiu, ale bez otráveného Klaeba. Snad nám přeje, doufají

V Planici si nejprve podmanil sprint i sprint dvojic, jenže pak byl druhý ve skiatlonu a na volné patnáctce z pódia dokonce vypadl.

Na bronz ztratil necelou vteřinu, a jelikož má vždy nejvyšší ambice, hlodal ho hlavně odstup 25 vteřin na prvního krajana Simena Hegstada Krügera.

„Máme tři Nory na pódiu, takže s týmovým výsledkem musíme být spokojení, ale můj výkon byl špatný,“ hodnotil a připomněl druhého Haralda Östberga Amundsena a třetího Hanse Christera Holunda.

Jelikož Klaebo platí především za specialistu na rychlostní disciplíny – i všechny své tituly z MS posbíral ve sprintu, týmovém sprintu nebo štafetě na 4x10 km – v kláních na delší distanci nebývá tak dominantní. Navíc mu svědčí spíš klasická technika než bruslení.

Proto je volná patnáctka považována za jeho nejslabší trať. Což mu ale z rozpaků po středečním vystoupení v Planici příliš nepomohlo.

„Čtvrtá místa nesbírám,“ odfrkl si 26letý blonďák.

Přesto si za to, jak se s neoblíbeným závodem popasoval, vysloužil uznání. „Johannes se každým rokem zlepšuje, před dvěma roky by v závodě na 15 km volně ani nemohl bojovat o pódium. Navíc je pořád je mladý, ještě potřebuje čas k tréninku. Myslím, že to nepotrvá dlouho, a bude bojovat s Krügerem o zlato,“ přemítal Holund pro norský list VG.

Norský běžec na lyžích Simen Hegstad Krüger projíždí vítězně cílem závodu na 15 km volně na MS v Planici.

A tak je nejspíš jen otázkou času, než Klaebo chybějící titul mistra světa z dlouhého závodu získá. „Je nesmírně motivovaný,“ ví i expert stanice TV 2 Petter Northug.

Na šampionátu v Planici dostane jeho nástupce ještě jednu příležitost: v nedělním souboji na 50 km klasickou technikou. V pátek bude usilovat o zlato s norskou štafetou na 4x10 km.

Společně s krajany utvoří těžko přemožitelný kvartet, jemuž by mohlo uškodit snad jen pošramocené ego největší hvězdy. „Doufám, že nám úspěch přeje,“ poznamenal Amundsen v narážce na to, že podle výsledků středeční patnáctky má být Klaebo až čtvrtým mužem norské party.

A s tím se spokojit rozhodně nehodlá.