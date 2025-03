Vládce Klaebo zářil: Už jsem i distanční lyžař! Pro úspěch omezil setkání s blízkými

Jasně, i v něm byl velkým favoritem, už šlo ale o trochu jiný příběh.

Stále je mu sice jen osmadvacet let, mnozí už o něm ale hovoří jako o legendě. Někteří dokonce jako o nejlepším muži, co se kdy postavil do stopy. Ve Světovém poháru má Klaebo celkem 102 vítězství, z olympijských her pět zlatých a do soboty i deset titulů mistra světa.

Všechna prvenství z vrcholných akcí ale dosud získal pouze ve sprintech či se štafetou.

Zlato z distančního závodu? Ani jedno.

„Aby se na něj navždy vzpomínalo, musí vítězit i na delších distancích,“ měl jasno jeho slavný krajan Petter Northug.

Právě proto se Klaebovým obrovským emocím po vytouženém triumfu ve skiatlonu nešlo divit. Už si může říct: Tak, a vyhrál jsem naprosto vše!

Když tradičně díky silnému finiši udolal všechny soupeře z vedoucí dvanáctičlenné skupinky, za páskou nejprve zapumpoval rukama, rozjásal se, načež si lehl na zem.

14 medailí už Klaebo na světových šampionátech posbíral

„A začal jsem vzlykat. Tak tvrdě jsem pracoval, aby se mi to podařilo,“ vykládal. „Jedno z největších vítězství. A abych byl upřímný, možná dokonce vůbec to největší. Dlouho jsem po něm toužil. Teď už konečně můžete napsat, že jsem i distanční lyžař.“

Tlak na něj musel být vážně enormní. V Norsku je běžecké lyžování spolu s biatlonem sportem číslo jedna. Trondheim s kandidaturou na pořádání mistrovství uspěl v roce 2020 a už od té doby ho všichni napjatě vyhlíželi.

„Pro Nory je to svátek,“ tvrdí Kateřina Janatová, osmnáctá ve včerejším ženském skiatlonu, která na severu žije. „Všude jsou plakáty, v televizi běží už měsíce upoutávky.“

Na všech norských reprezentantech ležela obrovská tíha. Na Klaebovi pochopitelně ta největší.

Johannes Hösflot Klaebo vítězí ve skiatlonu na 20 km na mistrovství světa v Trondheimu.

Když jste pár týdnů před šampionátem prolistovali norské zpravodajské weby, jen se to na vás chrlilo. Nejrůznější analýzy a názory expertů, jak je na tom. Asi si představíte, jakou lavinu spustilo, když přiznal, že ho v přípravě potrápila lehká nemoc.

„Tlak si na sebe ale dost vytvářel i on sám,“ přemítá Michal Novák, který byl ve skiatlonu šestnáctý. „Už dlouho říkal, že Trondheim pro něj bude vrchol kariéry. Podobně to mají i další Norové. Tohle mistrovství vnímají víc než olympiádu.“

Klaebo se na něj jako na životní vrchol připravoval. Tréninku podřídil vše. Vynechal zastávku Světového poháru v Cogne. Odjel na vysokohorský kemp a týdny strávil jen se svým týmem na chalupě daleko v lesích.

„Bude zde trénovat, jíst, spát. Občas si asi zahraje něco na PlayStationu a v kontaktu s námi bude přes telefon,“ říkala jeho matka Elisabeth.

Přímé setkání s blízkými omezil proto, aby neonemocněl. Třeba na přelomu roku, když si jel pro vítězství na Tour de Ski, jeho přítelkyně odcestovala s přáteli do Madridu slavit silvestra. Načež se s Klaebem dohodli: Bohužel, ale je velké riziko, že jsi si odtamtud mohla přivézt virózu, teď se nějaký čas neuvidíme.

„A je možné, že se nebudeme vídat až do mistrovství světa,“ líčil tehdy Nor. „Půjde možná o nejnáročnější měsíce v mém životě. Ale je to nutné. Musí to tak být.“

Už po dvou závodech šampionátu je jasné, že odříkání se vyplatilo.