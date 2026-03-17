Jak peloton vábí výjimečné. Klaebo dostal po hrách nabídku: A co cyklistika?

V únoru pod pěti kruhy ovládl všech šest klání, stejný kousek se mu povedl i na loňském mistrovství světa v Trondheimu.
Po otřesu mozku minulý týden sice vypadl ze závodů, o svůj šestý velký glóbus, kterým vyrovná historické maximum, se ale bát nemusí.
Už neplatí, že je jen neporazitelný sprinter, ale vládne i padesátikilometrovým maratonům.
Klaebo se zkrátka dostal na absolutní vrchol svého sportu, z něhož už moc dál vystoupat nemůže.
Proto je tohle zamyšlení na místě.
Co teď?
Co ho bude dál hnát, aby v devětadvaceti letech nevyhořel?
Jaké další cíle si má vytyčit?
S překvapivou nabídkou za ním přišel Thor Hushovd, někdejší norský cyklistický mistr světa, vítěz deseti etap na Tour de France a v současnosti šéf worldtourové stáje Uno-X Mobility. „Už minulý rok jsem Klaebovi řekl, že až dokončí olympijské hry, měl by zvážit pár tréninků s naším týmem,“ odtajnil Hushovd v rozhovoru pro magazín Velo.
A spekulace se rozjely naplno.
Má cyklistický talent
Nešlo by o nic neobvyklého. Příběh Slovince Primože Rogliče, který na juniorském mistrovství světa ve skoku na lyžích oslavil týmové zlato, načež ve třiadvaceti vyměnil sporty a na silnici čtyřikrát vyhrál španělskou Vueltu, jednou italské Giro a stal se jedním z nejlepších cyklistů posledních deseti let, je dobře známý.
Stejně tak se často připomíná přerod jeho kolegy z týmu Red Bull Bora-hansgrohe Remka Evenepoela, který až do sedmnácti let hrával fotbal za Anderlecht a PSV Eindhoven, a dokonce reprezentoval v belgických výběrech do patnácti a šestnácti let.
Ale můžeme zůstat i v bílé stopě. Jedenadvacetiletý Nor Jörgen Nordhagen to v roce 2024 dotáhl až k juniorskému světovému titulu, reprezentační trenéři mu drželi místo v A-týmu, jenže ho zlákala Visma Lease a Bike, která v něm vidí možného nástupce Dána Jonase Vingegaarda.
Peloton zkrátka vábí, hledá výjimečně fyziologicky obdařené lidi. Což Klaebo přesně splňuje.
Pojítek ale lze nalézt mnohem víc. Uno-X je Klaebovým osobním sponzorem, kolo pravidelně zařazuje do letní přípravy. S norskou stájí, která letos postoupila do World Tour, už objel pár tréninků, působí v ní jako jakýsi ambasador, vzala ho třeba na Flandry a na silnicích jeho schopnosti otestoval i samotný Hushovd.
„Poznal jsem, že má přirozený talent pro cyklistiku,“ pokračoval šéf Uno-X. „Na kole sedí perfektně, má skvělou kontrolu a rychle se adaptuje.“
Klaebo má jasno, že chce na zimní hry ve Francii 2030, nicméně mohlo by jít jen o dočasný přestup. Jeden dva roky na kole, pak znovu pozornost směřovat na bílou stopu.
Je samozřejmě otázkou, jestli by jeho schopnosti za řídítky obstály. Jde o něco zcela jiného jet na tréninku v malé skupince a řítit se namačkaný na sebe ve stohlavém pelotonu nebo se pouštět z mokrých alpských sjezdů. Problém by taky asi představovaly jeho svalnaté paže a obecně těžká horní polovina těla.
Po výkonnostní stránce by si ale mohl zvyknout rychle. Klaeba zdobí neuvěřitelná výbušnost, ale zároveň i výjimečná vytrvalost a rychlá regenerace. Pro cyklistiku tedy naprosto zásadní předpoklady. „Vždycky jsem věděl, že má mimořádnou fyzickou kapacitu. S motorem, který má, by mohl uspět téměř v jakémkoli vytrvalostním sportu,“ dodával Hushovd.
Nadchlo vás pomyšlení, jak by se tenhle příběh vyvíjel?
Tak horší zpráva, která přišla po pár dnech. Sportovní ředitel z Uno-X Gino Van Oudenhove v belgické televizi Sporza senzaci mírnil: „Pokud se taková příležitost naskytne, chopíme se jí. Ale Klaebo zatím nemá absolutně žádný úmysl závodit.“
Peloton zlákal i veslaře
Norskému běžeckému fenoménovi je devětadvacet, bylo by těžké naskočit takto pozdě do rozjetého cyklistického vlaku. Nicméně jiné příklady ukazují, že se dá přestoupit i později.
Podobně jako on se na sněhu taky nejdřív proslavil Rakušan Anton Palzer. Z mistrovství světa ve skialpinismu si přivezl stříbro a pódia sbíral rovněž na Světových pohárech. Jeho talentu si všiml šéf Bory Ralph Denk a v osmadvaceti s ním podepsal smlouvu. Palzer pak v týmu vydržel pět let a objel Vueltu i Giro.
Němec Jason Osborne, jenž před třemi roky v dresu Alpecinu startoval na španělské Grand Tour, se zase až do sedmadvaceti živil veslováním. Na hrách v Tokiu 2021 ve dvojskifu lehkých vah s parťákem Jonathanem Rommelmannem soupeřili proti Miroslavu Vraštilovi s Jiřím Šimánkem a nakonec brali stříbro.
Před hrami v Tokiu nicméně Osborne vyhrál premiérový ročník virtuálního mistrovství světa v jízdě na cyklistickém trenažéru, jeho výkonnostních čísel si všimla stáj Quick-Step, do které po klání pod pěti kruhy nastoupil na stáž a později přešel právě do Alpecinu, jehož trikot oblékal dva roky.
Z bílé pokrývky se na silnici vydal i loni nejlepší mladík a celkově třetí muž Tour Florian Lipowitz. „Většina lidí si myslela, že mě čeká biatlonová kariéra,“ vzpomínal pětadvacetiletý Němec z Red Bullu.
Věnoval se mu od sedmi let, stal se domácím juniorským šampionem, jenže poté, co si v devatenácti při kitesurfingu poškodil přední křížový vaz, v rámci rehabilitace začal víc trénovat na kole. A v něm objevil novou lásku.
Mathias Vacek také v mládí vedle cyklistiky běhal na lyžích a na Evropském olympijském festivalu mládeže v roce 2019 skončil čtvrtý na klasické desítce. Běžkám propadal i americký vítěz Vuelty Sepp Kuss, jehož otec Dolph navíc pracoval jako hlavní trenér zámořských klasiků.
Michael Woods zase jako každé malé kanadské dítě vyrostl s touhou stát se hráčem NHL. Chtěl být levým křídlem Toronto Maple Leafs a tenhle sen živil až do šestnácti let. Až pak zjistil, že se na ledě nejspíš neprosadí. Tak se vydal…
Na atletickou dráhu! Na střední škole už byl juniorským panamerickým šampionem na patnáctistovce, v devatenácti patřil na této trati mezi 50 nejlepších běžců světa. Až ve dvaceti, když bojoval s únavovou zlomeninou, se rozhodl pro svoji třetí vášeň, kolo.
„V tu chvíli se tak nějak všechno rozpadlo. Bylo mi dvacet a kariéra se začala potápět. V tom věku si myslíte, že všechno víte nejlíp, ale nevíte nic,“ vykládal Woods „Cyklistika mi dala novou motivaci, příležitost.“
I Australan Ben O’Connor z Jayco AlUla, etapový vítěz na všech třech Grand Tour, zprvu běhal a první silničku si pořídil až v sedmnácti. A Brit Cameron Wurf, který pět let šlapal v Ineosu, předtím, než ve třiadvaceti pronikl do profesionálního pelotonu, vesloval a účastnil se her v Aténách 2004.
Wurf byl i jinak dost úkaz. Během cyklistické kariéry zároveň provozoval triatlon. V roce 2023 udivil, když poté, co dojel 256kilometrové kostkové martyrium Paříž–Roubaix, si nazul boty a střihl si ještě půlmaraton a zvládl ho v hodně slušném čase 1:26:55.
„Kdyby byly ve Francii otevřené plovárny dřív, tak bych ráno šel,“ vtipkoval pak. Před dvěma roky ještě finišoval na ikonickém Ironmanu na Havaji, který je zároveň mistrovstvím světa, sedmý!
Jaká bude Klaebova cesta?