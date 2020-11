Nemůžu riskovat. Klaebo kvůli obavám z koronaviru stáhl do izolace i přítelkyni

5:59

Měsíc před startem Světového poháru v běžeckém lyžování se jeho největší hvězda připravuje v přísných opatřeních. Johannes Hösflot Klaebo se kvůli obavě z nákazy koronavirem uchýlil do izolace, na minimum omezil i osobní kontakt se svým dědečkem-trenérem, stejný režim podstupuje i jeho přítelkyně. „Je smutné to říkat, ale je nucena žít jako já,“ vypráví Nor.