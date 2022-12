Někdy si připadám, že je mi 60. Veterán Clarey dál lyžuje. A chce konečně vyhrát

V sobotním sjezdu ve Val Gardeně už měl vítězství na dosah.

V cíli trůnil v křesle pro vedoucího závodníka a sledoval, jak další a další soupeři zajíždějí pomalejší časy.

Až do chvíle, než se ze svahu pustil Aleksander Aamodt Kilde. Nor si s tratí poradil o 35 setin rychleji a ukořistil čtvrtou výhru v sezoně.

„Byl jsem velmi zklamaný, když dorazil do cíle, protože jsem od vítězství nebyl daleko,“ přiznal Clarey. „Snažil jsem se ze všech sil, v určitých pasážích jsem byl velmi rychlý. Proto určitě není ostuda, že jsem i v takovém věku na pódiu.“

Stal se nejstarším borcem, který se v lyžařském Světovém poháru probil mezi první trojici. A tak není divu, že sklidil uznání i od svých protivníků.

„Je to skvělý chlap, takže by si výhru jistě zasloužil,“ poznamenal Kilde.

„Nemyslím si, že ve 41 letech budu pořád závodit,“ přidal se lídr SP a ve sjezdu ve Val Gardeně sedmý Marco Odermatt ze Švýcarska.

Sjezd ve Val Gardeně ovládl Nor Aleksander Aamodt Kilde (uprostřed), druhý skončil Francouz Johan Clarey, třetí byl Ital Mattia Casse.

Clarey přijímá chválu s nadhledem, ve svém pro vrcholového sportovce pokročilém věku si honičky po zasněžených kopcích užívá. Zároveň v něm pořád hoří touha aspoň jednou zažít pocit, že se brankami propletl nejrychleji ze všech.

V elitním seriálu zatím skončil šestkrát druhý a čtyřikrát třetí. Pokaždé ve sjezdu, poprvé se radoval v roce 2009.

A hádejte, jakou medaili získal v nejrychlejší disciplíně na mistrovství světa v Aare 2019?

Ano, stříbrnou.

Letos v únoru byl blízko, aby smůlu druhých a třetích příček protrhl dokonce v nejprestižnějším měření sil. V olympijském sjezdu v Pekingu zaostal o pouhou desetinu za šampionem Beatem Feuzem a znovu zapózoval „jen“ se stříbrem.

Johan Clarey se raduje se stříbrnou medailí z olympiády.

Podobně jako nyní ve Val Gardeně pro sebe uzmul primát nejstaršího olympijského medailisty v alpském lyžování.

„Někdy se cítím, že mi je 30, možná míň, ale některé dny mi připadá, že mi je 50 nebo 60,“ líčil v Pekingu. „Zažívám i dobré dny, jen musím mít štěstí, aby to byly zrovna ty závodní.“

Svou dlouhověkost přičítá především poctivé práci: „Soustředím se na své tělo a pocity. Pořád ve mně plane vášeň ke sportu a klíčové tajemství je, že v sebe pořád věřím.“

Sílu nečerpá jen z nitra, ale i od manželky Perrine.

Francouz Johan Clarey na trati sjezdu ve Val Gardeně

„Udržuje mě mladým. Když říkám, že jsem unavený a na všechny tyhle nesmysly starý, ona na to: Ne, nejsi.“

I díky tomu se rodina možná ještě dočká vysněného úspěchu.

Clarey může čerpat inspiraci třeba od kolegyně z alpského lyžování Wendy Holdenerové, která ve slalomu skončila patnáctkrát druhá a patnáctkrát třetí, než v listopadu konečně stanula na nejvyšším stupínku.

A teď dokonce vyhrála dva závody po sobě.

Ostřílený Francouz by jistě takovou odměnu uvítal. Mohl by pak s klidem odejít do sportovního důchodu.