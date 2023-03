Sjezdařský veterán Clarey ukončí po sezoně svou dvacetiletou kariéru

„Poslední závod po 20 letech na okruhu, 20 let soutěžení, dramat, ale především radostných chvil, které si budu pamatovat celý život. Dvacet let závodění se skvělými lyžaři, které považuju spíš za parťáky než za soupeře. 20 let sdílení každodenního života s týmovými kolegy, kteří navždy zůstanou mými přáteli,“ napsal Clarey.

Clarey ve Světovém poháru debutoval v listopadu 2003, většiny úspěchů dosáhl až po třicítce. Celkem v SP absolvoval 239 závodů, v nichž skončil sedmkrát druhý, naposledy v lednu v Kitzbühelu. Na loňských hrách v Pekingu získal stříbro ve sjezdu a stal se historicky nejstarším olympijským medailistou ve sjezdovém lyžování. Cenný kov stejné hodnoty má i za super-G na MS 2019.