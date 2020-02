Slavný Northug byl ve sprintu v Bedřichově čtvrtý, vyhrál jeho bratr

Výsledky Jizerská padesátka - doprovodný závod v lyžařském sprintu soupaž na 1,5 km v Bedřichově: Muži: 1. E. Northug (Nor.) 2:58,92, 2. Novak (Švéd.) -0,65, 3. Štoček (ČR) -1,63, 4. P. Northug (Nor.) -2,16, 5. Šrail (ČR) -2,57.

Ženy: 1. Korsgrenová (Švéd.) 3:21,46, 2. Gjeitnesová (Nor.) -4,17, 3. Beranová -5,62, 4. Smutná (obě ČR) -8,15.