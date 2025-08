I na tyto otázky odpovídal Marek Tesař z pořádající agentury RAUL v rozhovoru pro iDNES.cz. „Závod má velký rozpočet a většina prostředků zůstává v regionu. Navíc jde o obrovskou propagaci. Díky přenosům do celého světa i kvůli tomu, že běžci se sem vracejí trénovat,“ řekl Tesař.

Nedávno jste oznámili, že vedle hlavního závodu na 50 kilometrů se vám nově podařilo zařadit do seriálu Ski Classics i sprint. Jak tenhle nápad vznikl?

Už delší dobu jsme usilovali o to, aby ČEZ Jizerská 50 jako jeden z největších závodů světa v dálkovém běhu na lyžích měla v seriálu dvě zastávky. Zvažoval se ještě závod na 25 kilometrů, nakonec ale zvítězil sprint. Se šéfem Ski Classics Davidem Nilssonem jsme byli na toto téma v pravidelném kontaktu a jemu se při návštěvách Bedřichova moc zalíbila atmosféra pátečního sprintu pod umělým osvětlením. Právě díky tomu jsme myšlenku posunuli dál a výsledkem je, že se sprint stane jediným závodem svého druhu v celém seriálu.

Znamená to pro vás i vyšší náklady?

Ano, navýšíme odměny a investujeme do kvalitnějšího zázemí a osvětlení. Cílem je nabídnout atraktivní televizní podívanou v zemích, kde se Ski Classics vysílá. Celkový rozpočet vzroste o víc než milion korun.

Ole Jörgen Bruvoll oslavuje vítězství v cíli Jizerské padesátky.

Co vám to přinese, když budete mít v seriálu dva závody?

Posiluje to naši pozici ve světě běžeckého lyžování i v samotném seriálu. Závodníci ve sprintu budou sbírat body jak do sprintové klasifikace, tak do celkového hodnocení Ski Classics. Nikdo ze světové špičky si nebude moci dovolit Jizerské hory vynechat, na startu obou závodů tak budou zaručeně ty největší hvězdy. Kromě toho, Jizerská 50 dostane dvojnásobný mediální prostor v zahraničních televizích, tedy významná reklama pro Česko a Jizerské hory.

Jizerská 50 je součástí takzvané Grand Classics. Kam se dá ještě posouvat?

Závod se neustále profesionalizuje. Prostor vidíme především v souvislosti se seriálem Ski Classics, o kterém mluvíme jako o zimní verzi Tour de France. Ta se během let proměnila v globální sportovní, ale i marketingový fenomén – a věříme, že podobně poroste i tento seriál. Přímé přenosy z velkých závodů už dnes vizuálně připomínají cyklistiku. Krásná scenérie, silné příběhy týmů a jednotlivců. Ale potenciál posunu samotného závodu tu je.

Konkrétně v čem?

Například ve zlepšení zázemí na stadionu v Bedřichově a ve stabilnějším zasněžování základního okruhu. To je klíčové pro jistotu konání závodu.

Stihnete zasněžování už na další ročník?

Je to projekt obce a Jizerské o.p.s., ale aktivně ho podporujeme. Pro budoucnost závodu, ale především pro lyžování v Bedřichově, je to naprosto zásadní.

Momentka z Jizerské 50

Jak je to s kapacitou závodu, nenarážíte už na strop?

Od roku 2006 jsme se zhruba ztrojnásobili – ze 3 tisíc na téměř 10 tisíc účastníků. Některé tratě už jsou na limitu, ale díky rozdělení do více závodů ještě určitý prostor máme. Nepůjdeme ale cestou navyšování za každou cenu. Cílem je udržet vysoký komfort i při masovém startu.

Má z Jizerské 50 ekonomický prospěch i region Liberecka a Jablonecka?

Rozhodně. Závod má velký rozpočet a většina prostředků zůstává v regionu. Navíc jde o obrovskou propagaci. Díky přenosům do celého světa i kvůli tomu, že běžci se sem vracejí trénovat. Jizerská 50 je celoroční motivací a příliv lidí potvrzují i ubytovatelé v regionu.

Máte to podložené daty?

Ano, máme studii, podle níž závod generuje ekonomický přínos téměř 200 milionů korun. Když přijede 10 tisíc běžců i s doprovodem, pohybuje se v regionu kolem 25 tisíc lidí. To už je výrazný impulz pro služby, ubytování, gastronomii i dopravu.

Kolik lidí potřebujete, abyste mohli Jizerskou 50 uspořádat v potřebné kvalitě?

Kromě našeho týmu se na organizaci podílí stovky dobrovolníků a lidí z regionu. Aktivně se na Jizerské 50 podílí přes 500 lidí, a to nepočítáme externí spolupracovníky, televizní štáb a další. Jizerská 50 je takovým pokladem, který si lidé z regionu leští s pomocí profesionálů. My si toho velmi vážíme a snažíme se každým rokem vyhlašovat osobnosti, které jsou u závodu dlouho a propsaly se do jeho historie. Vidíme, že jména se opakují, že lidé přivádějí své rodiny. Je to už záležitost několika generací.

Koncem srpna se běží letní varianta. Jaký je o ni zájem?

Několikrát už jsme měli vyprodáno. Běh v přírodě má obrovský boom a letní Jizerská 50 patří k nejoblíbenějším závodům v seriálu Běhej lesy. Letos se koná v Bedřichově 30. srpna a hlavní trasa je už vyprodaná. Dostupné jsou už jen kratší trasy, ale volná místa rychle mizí. Očekáváme rekordní závod v jedenáctileté historii seriálu Běhej lesy.

Pracujete už na dalším ročníku? Teď myslím zimní závod.

Ano, přípravy běží celý rok. Když vám řeknu, že zčásti pracujeme už i na ročníku 2027, kdy bude Jizerská 50 slavit šedesáté výročí, tak je na tom poznat, že plánování je opravdu dlouhodobé.