Jizerská padesátka vybrala na boj s koronavirem přes milion korun

Sbírku organizátoři vyhlásili v pondělí, uzavřena byla dnes v poledne. Základní cena za virtuální startovní číslo byla stanovena na symbolických 50 korun, zájemci ale mohli přispět jakoukoliv vyšší částkou podle svého uvážení. Každému, kdo se do finanční pomoci zapojil, slíbili pořadatelé zaslat na e-mail dres z elitní vlny Jizerské padesátky.

„Rozhodli jsme se podpořit libereckou univerzitu, protože Jizerská 50 je rodinné stříbro České republiky, je to silná komunitní akce s přesahem do celé společnosti a měla by se tak v těžkých dobách zapojit a pomáhat. Navíc patří do Libereckého kraje, proto jsme se rozhodli pomoci právě v něm,“ uvedli organizátoři akce v prohlášení.

Vybranou finanční částku předají zástupcům liberecké univerzity příští týden.