Hlavně dojet do cíle! Jizerskou padesátku si chci oťukat, říká fotbalista Koller

„Zas takový běžkař nejsem. Zatím si to chci na Jizerské 50 oťukat a kdoví, příští rok třeba pojedu delší závod,“ říká dvaapadesátiletá fotbalová legenda.
Jak se myšlenka na váš start v Jizerských horách zrodila?
Organizátoři mě oslovili už před dvěma lety. Přislíbil jsem účast, jenže pak se Padesátka kvůli nedostatku sněhu nejela. Loni jsem se nemohl zúčastnit a letos jsem kývl. Mám rád výzvy a zkouším mnoho sportů, takže si chci vyzkoušet i tenhle prestižní závod, i když zatím v té kratší podobě.
Co vy a běžecké lyžování?
Upřímně řečeno, já jezdím hlavně na sjezdovkách. Během covidu se na nich ale moc jezdit nedalo, a tak jsem si pořídil běžky. Bavilo mě to, ale potom jsem na to už neměl čas. No a teď jsem tedy slíbil účast na Jizerské padesátce. Do jejího startu bych si chtěl vyzkoušet běžkování u nás na Šumavě a uvidíme.
Běžky dřív patřívaly i do zimní přípravy fotbalistů. Zažil jste to?
Vím, že to byla česká specialita, ale když jsem hrál ještě tady, tak mě to minulo. Pak v zahraničí už se spíš jezdilo do teplých krajin. Neumím si představit, že bychom v nějakém zahraničním klubu trávili zimní přípravu na horách. Takže jsem patnáct let vůbec nelyžoval, abych si nepřivodil nějaká zranění. Obnovil jsem to až po konci kariéry.
Víte o někom z fotbalistů, kdo by byl dobrý běžec na lyžích?
Jasně. Vím, že David Lafata hodně slušně jezdí na běžkách. Taky Bořek Dočkal. No, a pak samozřejmě kluci z Liberce a okolí, ti jezdí dobře.
Jaké byly podmínky k lyžování ve vaší rodné Smetanově Lhotě?
Ty bývaly dobré v mých dětských letech, kdy ještě padalo dost sněhu. Teď už je to s ním bohužel horší, ale mám chalupu v jižních Čechách, odkud je to kousek na Šumavu. Na Kvildě a Churáňově jsou běžecké stopy, takže tam bych si to chtěl před Jizerskou padesátkou vyzkoušet a trochu si běžkování oživit.
Měříte přes dva metry. Je těžké sehnat správné lyže?
Teď jsem právě jedny sehnal, takže to zas takový problém není.
Bude pro vás závod v bílé stopě náročnější než hrát devadesát minut fotbal?
Tak to rozhodně, i když v mém věku už i ten fotbal docela bolí. Pořád je to ale sport, kterému jsem se věnoval celý život. Běžkám ne, takže nějaká nervozita na startu určitě bude. Pokud se potkám s některým z běžkařů-specialistů, rád si od něj nechám poradit.
Jak často si ještě zahrajete fotbal?
Dneska už moc nehraju. Jsem jen součástí týmu legend Borussie Dortmund, takže nás teď v březnu čekají dva zápasy – jeden v Dortmundu s Benfikou Lisabon a pak na Anfield Road v Liverpoolu. Na to se těším, ale jinak preferuji jiné sporty – padel, tenis a hokej.
Ještě nějaké další?
Chodím na florbal do brány i do útoku. Hraju beachvolejbal, jezdím na kole, v zimě na sjezdovkách. Snažím se hodně sportovat. Dávám přednost míčovým sportům, ale vždycky, když je nějaká nová výzva, jdu si to vyzkoušet. Jako teď běžky na Jizerské padesátce.
Ve florbalové brance jste asi se svou výškou neprůstřelný, ne?
Baví mě to. Vždycky jsem chtěl chytat v hokejové bráně, ale bohužel mám velkou nohu, a tak jsem nesehnal brankářské brusle. Takže hraju aspoň ten florbal jako náhražku. I ve fotbale jsem začínal jako brankář, takže mě to do brány vždycky táhlo.
S jakým očekáváním se postavíte na start Jizerské 50?
Především dojet do cíle. Nemám přehnaná očekávání, chci si to hlavně užít. Na výsledku nezáleží, hlavně abych dojel v klidu a bez zranění.
Hlavní závod na 50 km by vás nelákal?
Jak říkám, nejsem běžkař, takže si chci nejdřív zkusit desítku. A když se budu cítit fyzicky dobře, třeba bych si příští rok vyzkoušel i padesátku. Jsem v kontaktu s Davidem Lafatou, který padesátikilometrový závod jel, a určitě bych se ho taky zeptal na radu.