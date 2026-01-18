Hlavně dojet do cíle! Jizerskou padesátku si chci oťukat, říká fotbalista Koller

Michael Havlen
  19:20
Jeho doménou byla celý život fotbalová hřiště, ostatně s 55 góly je historicky nejlepším střelcem českého národního týmu. Teď se Jan Koller těší na novou lyžařskou výzvu – pojede Jizerskou padesátku. Na královskou padesátikilometrovou trať si ještě letos netroufá. Bývalý hráč Dortmundu nebo Anderlechtu se přihlásil na kratší závod na 10 km.
Bývalý fotbalista Jan Koller

Bývalý fotbalista Jan Koller | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Bývalý fotbalista Jan Koller
Bývalý fotbalista Jan Koller
Bývalý fotbalista Jan Koller
Bývalý fotbalista Jan Koller
8 fotografií

„Zas takový běžkař nejsem. Zatím si to chci na Jizerské 50 oťukat a kdoví, příští rok třeba pojedu delší závod,“ říká dvaapadesátiletá fotbalová legenda.

Jak se myšlenka na váš start v Jizerských horách zrodila?
Organizátoři mě oslovili už před dvěma lety. Přislíbil jsem účast, jenže pak se Padesátka kvůli nedostatku sněhu nejela. Loni jsem se nemohl zúčastnit a letos jsem kývl. Mám rád výzvy a zkouším mnoho sportů, takže si chci vyzkoušet i tenhle prestižní závod, i když zatím v té kratší podobě.

Co vy a běžecké lyžování?
Upřímně řečeno, já jezdím hlavně na sjezdovkách. Během covidu se na nich ale moc jezdit nedalo, a tak jsem si pořídil běžky. Bavilo mě to, ale potom jsem na to už neměl čas. No a teď jsem tedy slíbil účast na Jizerské padesátce. Do jejího startu bych si chtěl vyzkoušet běžkování u nás na Šumavě a uvidíme.

Počasí rozhodlo. Jizerská padesátka kvůli teplu a nedostatku sněhu nebude

Běžky dřív patřívaly i do zimní přípravy fotbalistů. Zažil jste to?
Vím, že to byla česká specialita, ale když jsem hrál ještě tady, tak mě to minulo. Pak v zahraničí už se spíš jezdilo do teplých krajin. Neumím si představit, že bychom v nějakém zahraničním klubu trávili zimní přípravu na horách. Takže jsem patnáct let vůbec nelyžoval, abych si nepřivodil nějaká zranění. Obnovil jsem to až po konci kariéry.

Víte o někom z fotbalistů, kdo by byl dobrý běžec na lyžích?
Jasně. Vím, že David Lafata hodně slušně jezdí na běžkách. Taky Bořek Dočkal. No, a pak samozřejmě kluci z Liberce a okolí, ti jezdí dobře.

Jaké byly podmínky k lyžování ve vaší rodné Smetanově Lhotě?
Ty bývaly dobré v mých dětských letech, kdy ještě padalo dost sněhu. Teď už je to s ním bohužel horší, ale mám chalupu v jižních Čechách, odkud je to kousek na Šumavu. Na Kvildě a Churáňově jsou běžecké stopy, takže tam bych si to chtěl před Jizerskou padesátkou vyzkoušet a trochu si běžkování oživit.

Jan Koller během rozlučkového zápasu Bonyho Wilfrieda.
Jan Koller odehrává míč na fotbalovém turnaji partnerů SK Slavia Praha.

Měříte přes dva metry. Je těžké sehnat správné lyže?
Teď jsem právě jedny sehnal, takže to zas takový problém není.

Bude pro vás závod v bílé stopě náročnější než hrát devadesát minut fotbal?
Tak to rozhodně, i když v mém věku už i ten fotbal docela bolí. Pořád je to ale sport, kterému jsem se věnoval celý život. Běžkám ne, takže nějaká nervozita na startu určitě bude. Pokud se potkám s některým z běžkařů-specialistů, rád si od něj nechám poradit.

Jak často si ještě zahrajete fotbal?
Dneska už moc nehraju. Jsem jen součástí týmu legend Borussie Dortmund, takže nás teď v březnu čekají dva zápasy – jeden v Dortmundu s Benfikou Lisabon a pak na Anfield Road v Liverpoolu. Na to se těším, ale jinak preferuji jiné sporty – padel, tenis a hokej.

Jizerská 50 jako Tour de France. Povýšil noční sprint, vyprodaná je i letní verze

Ještě nějaké další?
Chodím na florbal do brány i do útoku. Hraju beachvolejbal, jezdím na kole, v zimě na sjezdovkách. Snažím se hodně sportovat. Dávám přednost míčovým sportům, ale vždycky, když je nějaká nová výzva, jdu si to vyzkoušet. Jako teď běžky na Jizerské padesátce.

Ve florbalové brance jste asi se svou výškou neprůstřelný, ne?
Baví mě to. Vždycky jsem chtěl chytat v hokejové bráně, ale bohužel mám velkou nohu, a tak jsem nesehnal brankářské brusle. Takže hraju aspoň ten florbal jako náhražku. I ve fotbale jsem začínal jako brankář, takže mě to do brány vždycky táhlo.

S jakým očekáváním se postavíte na start Jizerské 50?
Především dojet do cíle. Nemám přehnaná očekávání, chci si to hlavně užít. Na výsledku nezáleží, hlavně abych dojel v klidu a bez zranění.

Hlavní závod na 50 km by vás nelákal?
Jak říkám, nejsem běžkař, takže si chci nejdřív zkusit desítku. A když se budu cítit fyzicky dobře, třeba bych si příští rok vyzkoušel i padesátku. Jsem v kontaktu s Davidem Lafatou, který padesátikilometrový závod jel, a určitě bych se ho taky zeptal na radu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Turín vs. AS ŘímFotbal - 21. kolo - 18. 1. 2026:Turín vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 25.00
  • 5.40
  • 1.18
Hattrick Brno vs. Ústí n. LabemFlorbal - 19. kolo - 18. 1. 2026:Hattrick Brno vs. Ústí n. Labem //www.idnes.cz/sport
Živě6:3
  • 1.75
  • 5.49
  • 2.90
Celta Vigo vs. Rayo VallecanoFotbal - 20. kolo - 18. 1. 2026:Celta Vigo vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.33
  • 4.40
  • 13.00
Dallas vs. TampaHokej - - 18. 1. 2026:Dallas vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
18. 1. 20:00
  • 2.55
  • 4.10
  • 2.45
Senegal vs. MarokoFotbal - Finále - 18. 1. 2026:Senegal vs. Maroko //www.idnes.cz/sport
18. 1. 20:00
  • 4.21
  • 2.70
  • 2.29
Lyon vs. BrestFotbal - 18. kolo - 18. 1. 2026:Lyon vs. Brest //www.idnes.cz/sport
18. 1. 20:45
  • 1.66
  • 4.12
  • 5.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Sparta smazala třígólový náskok Varů a vítězí. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Aktualizujeme
Radost hokejistů Sparty. Proti Karlovým Varům smazali třígólové manko.

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat na hřišti Karlových Varů a veze dva body. Liberec hladce vyhrál nad Litvínovem, Kladno zdolalo Olomouc....

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  19:30

Wolves s Krejčím udrželi proti Newcastlu nulu, Aston Villa nestačila na Everton

Aktualizujeme
Střelu Kierana Trippiera z Newcastlu se ve zdi Wolverhamptonu snaží zblokovat...

Po sobotní náloži sedmi zápasů se v neděli v Premier League hrálo jen na dvou stadionech. Poslední Wolverhampton i s českým obráncem Ladislavem Krejčím remizoval doma 0:0 s Newcastlem. Aston Villa...

18. ledna 2026  19:27

Hlavně dojet do cíle! Jizerskou padesátku si chci oťukat, říká fotbalista Koller

Někdejší fotbalový reprezentant Jan Koller si plážový volejbal oblíbil ve...

Jeho doménou byla celý život fotbalová hřiště, ostatně s 55 góly je historicky nejlepším střelcem českého národního týmu. Teď se Jan Koller těší na novou lyžařskou výzvu – pojede Jizerskou padesátku....

18. ledna 2026  19:20

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Olomouc vítá už šestou posilu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52,  aktualizováno  18. 1. 18:21

Za Baník pálily posily, Jedlička se uvedl nulou. Jablonec remizoval se Štětínem

Ostravští fotbalisté v pauze na tréninku. Druhý zleva je finský křídelník Lauri...

Ostravští fotbalisté na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině, následně odpoledne zdolali 3:0 Aktobe z Kazachstánu. Teplice hrály 2:2 se srbským týmem...

18. ledna 2026  12:03,  aktualizováno  17:13

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonistky startují do štafety žen v Ruhpoldingu.

Světový pohár v biatlonu pádí k další zastávce. Pátou v pořadí je Ruhpolding. V malé obci na jihu Německa uvidíme od středy do neděle šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

18. ledna 2026  17:01

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

18. ledna 2026  16:59

Úspěch v pravý čas. Ledecká neztratila víru a zužitkovala dřinu: Lyže jely jak z praku!

Ester Ledecká slaví v Tarvisiu třetí místo v super-G.

Když dorazila do cíle sobotního sjezdu v italském Tarvisiu a ohlédla se po výsledkové tabuli, rozhodila rukama a zakroutila hlavou. Po chvíli Ester Ledeckou zase zabírala kamera, jak stojí se...

18. ledna 2026  16:50

Dale-Skjevdal rozhodl stíhačku atakem v závěru. Mikyska bojoval o desítku

Tomáš Mikyska na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Do stíhačky Světového poháru v Ruhpoldingu vyrážel Nor Johannes Dale-Skjevdal z desátého místa, postupně se ale propracovával dopředu a na posledním kilometru skvělým během rozhodl o vítězství, když...

18. ledna 2026  14:45,  aktualizováno  16:34

Klasická desítka v Oberhofu Čechům sedla. Janatová doběhla devátá, Tuž opět bodoval

Český běžec na lyžích Jiří Tuž

Lyžařka Kateřina Janatová doběhla v Oberhofu devátá v závodu na 10 km klasicky s intervalovým startem a poprvé od loňského března se ve Světovém poháru dostala do nejlepší desítky. Jiří Tuž skončil...

18. ledna 2026  12:51,  aktualizováno  14:47

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

18. ledna 2026  14:35

Norský lyžař McGrath podruhé v sezoně SP slaví, ve Wengenu ovládl slalom

Norský lyžař Atle Lie McGrath jede první kolo slalomu ve Wengenu.

Norský lyžař Atle Lie McGrath obhájil ve Wengenu loňské vítězství ve slalomu a po druhé výhře v této sezoně Světového poháru se ujal vedení v průběžném pořadí disciplíny. Na druhém místě skončil...

18. ledna 2026  11:28,  aktualizováno  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.