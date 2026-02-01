Jizerská padesátka v norské režii. Alnaesová obhájila, mužům kraloval Riege

V ženském závodě se v polovině trati oddělila šestičlenná vedoucí skupina, která se udržela pohromadě až do finiše. V cílové rovince se prosadila Alnaesová, která za sebou těsně nechala Švédku Hannu Lodinovou a zopakovala loňské vítězství.
V rozhovoru pro Českou televizi si posteskla, že v průběhu závodu měla problémy. „Bylo to ohromně těžké. Ale moc jsem po tom toužila. Jizerskou miluji, je to můj nejoblíbenější závod,“ řekla vedoucí žena seriálu Ski Classics.
Při neúčasti české jedničky dálkových běhů Sandry Schützové, která se chystá na olympijské hry, se jako první z domácích lyžařek dostala do cíle Hujerová. Na vítězku ztratila osm minut a 20,4 sekundy. „Loni to bylo 16. místo, to bylo lepší. Tak snad příští rok na ten 60. ročník to vyjde líp,“ zadoufala.
Mužský závod rozhodl únikem pár kilometrů před cílem Riege. Do cíle doběhl s náskokem 11,7 sekundy před vítězem z roku 2023 Kasperem Stadaasem a vystřídal ho v čele Ski Classics.
Štoček se polovinu závodu držel v kontaktu s nejlepší skupinou, ale pak z ní vypadl a finišoval s více než dvouminutovou ztrátou na čelo. „Chtěl jsem určitě lepší výsledek, na začátku jsem to fakt narval. Na konci jsme měli dobrou skupinu, s klukama se dobře spolupracovalo,“ řekl.
Hlavní závod pro 4800 lyžařů byl vyprodaný. Ze známých osobností se do první stovky celkové klasifikace prosadil olympijský šampion v rychlostní kanoistice Martin Fuksa, který na vítěze ztratil bezmála 23 minut a obsadil 99. pozici.
Jizerská padesátka
závod Ski Classics v dálkovém běhu na lyžích v Bedřichově
Muži: 1. Riege 2:05:55,5, 2. Stadaas -11,7, 3. Bruvoll -12,5, 4. Hoel -12,9, 5. Pedersen (všichni Nor.) -13,0, 6. Buskqvist (Švéd.) -13,4, ...29. Štoček -2:06,8, 48. Sedláček -7:00,2, 60. Poul (všichni ČR) -9:20,7.
Ženy: 1. Alnaesová (Nor.) 2:23:19,1, 2. Lodinová (Švéd.) -0,1, 3. Fletenová (Nor.) -0,4, 4. Nilssonová (Švéd.) -0,6, 5. Slindová (Nor.) -1,5, 6. Larssonová (Švéd.) -2,7, ...19. Hujerová -8:20,4, 26. Grohová -10:42,4, 29. Šibravová (všechny ČR) -11:30,0.