Jizerská padesátka v norské režii. Alnaesová obhájila, mužům kraloval Riege

Autor: ,
  11:27
Vítězství na Jizerské padesátce obhájila norská běžkyně na lyžích Anikken Gjerde Alnaesová. Závod mužů vyhrál její krajan Amund Riege. Nejlepšími českými reprezentanty byli v neděli v Bedřichově na 19. místě Tereza Hujerová a na 29. pozici Fabián Štoček.
Fotogalerie2

Amund Riege vítězí v 59. ročníku Jizerské padesátky. | foto: ČTK

V ženském závodě se v polovině trati oddělila šestičlenná vedoucí skupina, která se udržela pohromadě až do finiše. V cílové rovince se prosadila Alnaesová, která za sebou těsně nechala Švédku Hannu Lodinovou a zopakovala loňské vítězství.

V rozhovoru pro Českou televizi si posteskla, že v průběhu závodu měla problémy. „Bylo to ohromně těžké. Ale moc jsem po tom toužila. Jizerskou miluji, je to můj nejoblíbenější závod,“ řekla vedoucí žena seriálu Ski Classics.

Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat

Při neúčasti české jedničky dálkových běhů Sandry Schützové, která se chystá na olympijské hry, se jako první z domácích lyžařek dostala do cíle Hujerová. Na vítězku ztratila osm minut a 20,4 sekundy. „Loni to bylo 16. místo, to bylo lepší. Tak snad příští rok na ten 60. ročník to vyjde líp,“ zadoufala.

Vítězka Jizerské padesátky Anikken Gjerde Alnaesová (vpravo) a Hanna Lodinová, která skončila druhá.

Mužský závod rozhodl únikem pár kilometrů před cílem Riege. Do cíle doběhl s náskokem 11,7 sekundy před vítězem z roku 2023 Kasperem Stadaasem a vystřídal ho v čele Ski Classics.

Štoček se polovinu závodu držel v kontaktu s nejlepší skupinou, ale pak z ní vypadl a finišoval s více než dvouminutovou ztrátou na čelo. „Chtěl jsem určitě lepší výsledek, na začátku jsem to fakt narval. Na konci jsme měli dobrou skupinu, s klukama se dobře spolupracovalo,“ řekl.

Hlavní závod pro 4800 lyžařů byl vyprodaný. Ze známých osobností se do první stovky celkové klasifikace prosadil olympijský šampion v rychlostní kanoistice Martin Fuksa, který na vítěze ztratil bezmála 23 minut a obsadil 99. pozici.

Jizerská padesátka

závod Ski Classics v dálkovém běhu na lyžích v Bedřichově

Muži: 1. Riege 2:05:55,5, 2. Stadaas -11,7, 3. Bruvoll -12,5, 4. Hoel -12,9, 5. Pedersen (všichni Nor.) -13,0, 6. Buskqvist (Švéd.) -13,4, ...29. Štoček -2:06,8, 48. Sedláček -7:00,2, 60. Poul (všichni ČR) -9:20,7.

Ženy: 1. Alnaesová (Nor.) 2:23:19,1, 2. Lodinová (Švéd.) -0,1, 3. Fletenová (Nor.) -0,4, 4. Nilssonová (Švéd.) -0,6, 5. Slindová (Nor.) -1,5, 6. Larssonová (Švéd.) -2,7, ...19. Hujerová -8:20,4, 26. Grohová -10:42,4, 29. Šibravová (všechny ČR) -11:30,0.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Alcaraz vs. DjokovićTenis - Dvouhra mužů - finále - 1. 2. 2026:Alcaraz vs. Djoković //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 6:2, 6:3, 6:5
  • 1.02
  • -
  • 16.60
Turín vs. LecceFotbal - 23. kolo - 1. 2. 2026:Turín vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.10
  • 2.80
  • 4.40
Slovácko vs. OstravaFotbal - 20. kolo - 1. 2. 2026:Slovácko vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
1. 2. 13:00
  • 3.22
  • 3.40
  • 2.27
Real Madrid vs. Rayo VallecanoFotbal - 22. kolo - 1. 2. 2026:Real Madrid vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
1. 2. 14:00
  • 1.25
  • 6.66
  • 11.60
Sparta vs. Č. BudějoviceHokej - 40. kolo - 1. 2. 2026:Sparta vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
1. 2. 15:00
  • 1.57
  • 4.75
  • 4.67
Nottingham vs. Crystal PalaceFotbal - 24. kolo - 1. 2. 2026:Nottingham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
1. 2. 15:00
  • 2.07
  • 3.41
  • 3.96
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Jaro v Pardubicích opět po letech otevře Slavia. Nostalgie, vzpomíná Zavřel

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Fotbalisté Pardubic v neděli v 18.30 vykopnou jarní část Chance ligy domácím zápasem proti Slavii. Pražský celek se na Letním stadionu v jeho nové éře objevil už několikrát, přesto je tento duel...

1. února 2026  12:15

Na co neměl Duda koule a kdo byl v pohodě? Bývalý rozhodčí Husička vypráví

Premium
Bývalý rozhodčí Radek Husička

Jako rozhodčí odřídil v kariéře přes dva tisíce zápasů. Teď už Radek Husička bere píšťalku do úst jen výjimečně, když píská exhibice. V hokeji je ale pořád aktivní, pracuje jako delegát nebo...

1. února 2026

Australian Open ONLINE: Boj o titul i zápis do historie. Djokovič odpadá, Alcaraz vede

Sledujeme online
Carlos Alcaraz se hecuje ve finále Australian Open.

Carlos Alcaraz a Novak Djokovič usilují ve finále Australian Open nejen o titul, ale i přepsání historických tabulek. Španělská světová jednička se ve 22 letech může stát nejmladším tenistou, který...

1. února 2026  11:45

Starost pro reprezentaci, Nečas se zranil. Stihne se vyléčit před olympiádou?

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v duelu s Ottawa Senators.

Není to zpráva, která by české fanoušky potěšila. A ačkoliv je ještě předčasné dělat jakékoliv závěry, oznámení ze zámoří přece jen mohlo kdekoho znejistit. Český útočník Martin Nečas nenastoupil do...

1. února 2026  11:35

Jizerská padesátka v norské režii. Alnaesová obhájila, mužům kraloval Riege

Amund Riege vítězí v 59. ročníku Jizerské padesátky.

Vítězství na Jizerské padesátce obhájila norská běžkyně na lyžích Anikken Gjerde Alnaesová. Závod mužů vyhrál její krajan Amund Riege. Nejlepšími českými reprezentanty byli v neděli v Bedřichově na...

1. února 2026  11:27

Větší váha jako výhoda. Vonnová před olympiádou boří mýty o těle lyžařek

Lindsey Vonnová

Být štíhlá za každou cenu? Podle lyžařské legendy Lindsey Vonnové to ve vrcholovém sportu dávno neplatí. Američanka, která se chystá na další olympijskou kapitolu své kariéry, otevřeně mluví o tom,...

1. února 2026  10:30

Na Slavii si věřím. Jsem tak vychovaný, hlásí Patrák. Příprava na jaro ho nadchla

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) slaví vstřelený gól proti Spartě.

Na slávistu Chorého i sigmáka/viktoriána Vašulína, odchovance chrudimského fotbalu, mu schází jediná branka, sám jich dosud zvládl vsítit osm – stejně jako jablonecký Chramosta. „Budu cílit na...

1. února 2026  9:50

Nevídané! Ustřelená bambule skončila v síti a hosté slavili gól, zmátla i Antoše

Pavel Jekel a za ním bambule, která končí v síti.

Gól negól, jaký svět neviděl. Silvestrovskou kuriozitou rozveselilo hokejovou veřejnost prvoligové derby pod širým nebem v Povrlech. Litoměřice slavily gól, přitom místo puku skončila v síti...

1. února 2026  9:10

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

1. února 2026  8:31

Krejčí kvůli bolavému kotníku chyběl Atlantě, 40 body se blýskl Embiid

Joel Embiid se prodírá obranou New Orleans.

Basketbalisté Atlanty v NBA prohráli na palubovce Indiany 124:129. Český reprezentant Vít Krejčí u toho tentokrát chyběl kvůli potížím s kotníkem. Hawks v tabulce Východní konference opět klesli na...

1. února 2026  7:54,  aktualizováno  8:15

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kluci zaslouží respekt, jak zápas zvládli, řekl Priske. Potěšili ho i všichni nováčci

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Dukle

Zatleskal nadšeným fanouškům, kteří obsadili takřka celou monstrózní osmitisícovou tribunu na stadionu Dukly. Pak trenér sparťanských fotbalistů Brina Priske chválil celé mužstvo. „Kluci zaslouží...

1. února 2026  7:35

Dobeš vychytal Montrealu třetí výhru v řadě, Nečas kvůli zranění nenastoupil

Cole Caufield gratuluje Jakubu Dobešovi k vychytané výhře nad Buffalem.

Sobotní program hokejové NHL byl bohatý na představení českých brankářů. Nejprve byl Daniel Vladař u prohry Philadelphie 3:2 po prodloužení s Los Angeles. Karel Vejmelka nezabránil porážce Utahu,...

31. ledna 2026  21:29,  aktualizováno  1. 2. 7:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.