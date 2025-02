Jizerská padesátka patřila Norům. Z triumfu se radují Bruvoll a Alnaesová

Závod mužů se rozhodoval ve spurtu tříčlenné skupiny. Bruvoll ve fotofiniši porazil norského krajana a kolegu z týmu Engcon Torleifa Syrstada. „Byl to těžký závod, bylo to vysoké tempo celou dobu. Byl to tvrdý boj až na cílovou čáru,“ řekl České televizi. Ocenil kvalitní trať, kterou pořadatelé navzdory ubývajícímu sněhu připravili.

Třetí dojel další Nor Johan Hoel. Švédský lyžař s českými kořeny Max Novak se s nejlepšími neudržel a obsadil desátou příčku, od vysněného triumfu ho dělilo 53,4 sekundy.

V závodu žen se o nejlepší dnešní české umístění postarala Schützová, která vyhrála spurt ve skupině tří lyžařek a obsadila osmé místo. „Já jsem strašně spokojená, před závodem jsem si vytyčila, že chci být lepší než devátá. Byla jsem teda osmá, bylo to napínavé do posledních metrů,“ řekla.

CÍL. Sandra Schützová slaví trium v Jizerské padesátce.

Kontakt s vedoucí skupinou ztratila v prvním kopci. „Pak jsem se rozjela, jela jsem tam s jednou holčinou. Bylo super, že jsme dokázaly spolupracovat a ještě jsme dorazily Heddu (Bangmanovou),“ uvedla.

Výbornou sprinterskou formu v Jizerských horách potvrdila Alnaesová, která po pátečním sprintu ovládla i hlavní závod víkendu. Závodnice stáje Engcon porazila o čtyři desetiny sekundy Švédku Jenny Larssonovou.

„Cítila jsem poměrně brzo, že to půjde do sprintu. Snažila jsem si nechat co nejvíce sil. Cítila jsem se dobře celý den,“ pochvalovala si vítězka. Třetí skončila se zhruba dvousekundovým odstupem další Švédka Hanna Lodinová.