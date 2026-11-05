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Jizerská 50 hlásí rekord. Závodníci ji vyprodali za pouhé dva měsíce

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  9:00
Stanislav Řezáč (číslo 65) dře na Jizerské 50.

Stanislav Řezáč (číslo 65) dře na Jizerské 50. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Ole Jörgen Bruvoll oslavuje vítězství v cíli Jizerské padesátky.
CÍL. Sandra Schützová slaví triumf v Jizerské padesátce.
Momentka z hlavního ženského závodu na Jizerské 50.
Momentka z Jizerské 50
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Ještě nikdy se hlavní běžkařský závod Jizerské 50 nevyprodal tak rychle jako letos. Kapacita padesátikilometrové trati jubilejního 60. ročníku se naplnila za pouhé dva měsíce od zahájení registrací.

Dosavadní rekord pocházel z roku 2013, kdy pořadatelé hlásili vyprodáno po sto dnech. Tentokrát mají tisíce běžkařů jistotu startu už více než tři měsíce před závodem.

Registrace byly spuštěny 14. srpna, kdy organizátoři symbolicky přivezli sníh na pražský Karlův most. Jen během prvního dne se přihlásila téměř tisícovka účastníků. Zájem pak pokračoval takovým tempem, že hlavní závod už na začátku listopadu nemá jediné volné místo.

„Je to pro nás obrovské ocenění, a především důkaz důvěry tisíců běžkařů, kteří se na Jizerskou 50 každoročně vracejí, nebo se na její start chystají poprvé. Jubilejní šedesátý ročník je výjimečný už teď,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí závodu Richard Valoušek.

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Kdo se na hlavní padesátku přihlásit nestihl, může ještě využít čekací listinu. Volná místa zatím zůstávají na kratších tratích, jejich kapacity se však rovněž rychle plní. Zájemci si mohou vybrat závody na 10, 17, 25 nebo 30 kilometrů, případně firemní štafetu. Součástí programu bude také dětská Mini Jizerská.

Další možnost představuje individuální závod Ve stopě Jizerské 50, který se uskuteční od 5. do 7. února. Běžkaři si při něm budou moci projet trasy dlouhé 10, 25 a 50 kilometrů klasickou i volnou technikou, a to bez atmosféry hromadného startu.

Samotný jubilejní ročník proběhne od 11. do 14. února 2027. Pořadatelé připravují kromě čtyřdenního závodního programu také oslavy šedesátileté historie podniku. Jejich součástí budou dva velké koncerty v rámci ČEZ Energy Festu v Liberci a Jablonci nad Nisou.

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Při slavnostním zahájení ve čtvrtek 11. února se uskuteční také závod historických lyžníků a tradiční pietní vzpomínka na členy československé horolezecké expedice Peru 1970, na jejichž památku se závod jezdí.

„Chceme, aby si lidé z Bedřichova odváželi mnohem víc než jen závodní výsledek. Jizerská 50 je setkáním generací, sportovním svátkem i mimořádnou tradicí. A právě šedesátý ročník chceme oslavit společně se závodníky, jejich rodinami i fanoušky,“ doplnil Valoušek.

Registrace na zbývající závody i čekací listina na hlavní padesátku jsou dostupné na webu www.jiz50.cz.

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