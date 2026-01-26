Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat

Tradiční česká zastávka má své pevné místo v kalendáři nejprestižnějších závodů v běžeckém lyžování. Na Jizerské padesátce se každoročně potkává domácí elita se světovou špičkou, jedinečnost akce navíc podtrhuje její otevřenost amatérským závodníkům. Prohlédněte si podrobný program, informace o televizním vysílání i přehled vítězů minulých ročníků.

Momentka z Jizerské 50 | foto: Ota Bartovský, MAFRA

  • V roce 2026 se Jizerská padesátka koná od čtvrtka 29. ledna do neděle 1. února, kdy vrcholí hlavními závody v ženské a mužské kategorii.
  • V mužské kategorii se závodí už od roku 1968, v ženské od roku 1991.

Hlavně dojet do cíle! Jizerskou padesátku si chci oťukat, říká fotbalista Koller

Jizerská 50: program závodů a dalších akcí:

DatumČasUdálost
Čtvrtek, 29. 1. 202613:30Volkswagen Bedřichovská 30 – 30 km volně
13:50VINCI Construction Jizerská 17 - 17 km volně
18:00Slavnostní zahájení, závod historických lyžníků, pieta za horolezce z expedice Peru 1970
Pátek, 30. 1. 20268:30Mini Jizerská Dr. Max
12:30T-Mobile Jizerská firemní – štafeta 4× 3 km
16:00ORLEN Sprint – 1,5 km soupaž - kvalifikace (od 17:00 semifinálové jízdy a od 17:30 finálové jízdy)
20:00ČEZ Energy fest Jablonec n. N. (koncert kapely Poetika)
Sobota, 31. 1. 20268:30České Radiokomunikace Jizerská 25 – 25 km klasicky
14:00ČT Jizerská 10 – 10 km klasicky
17:00Mše - kostel sv. Antonína, Bedřichov, vystoupení sboru Janáček
17:00ČEZ Energy fest Liberec (koncert Anna K)
18:15ČEZ Energy fest Liberec (koncert Olympic) a předávání color bibs vedoucím závodníkům SKI CLASSICS
Neděle, 1. 2. 20268:00ČEZ Jizerská 50 - start ELITE ženy
8:30ČEZ Jizerská 50 – start ELITE muži + 1. vlna
8:38ČEZ Jizerská 50 - start 2. vlna hobby závodníci, starty dalších vln vždy po 8 minutách
10:45Květinový ceremoniál ČEZ Jizerské 50
13:00Slavnostní předávání cen vítězům ČEZ Jizerské 50

Historie závodu aneb Memoriál Expedice Peru 1970

První závod se konal v roce 1968 jako zimní příprava horolezců na sezonu. V roce 1970 se vypravili někteří ze zakladatelů závodu na horolezeckou Expedici Peru, kde došlo k tragédii.

Pod kamennou lavinou peruánského Huascaránu zemřelo 14 členů výpravy, další přišel o život už o pár dnů dříve. Od té doby nese závod přídomek Memoriál Expedice Peru 70. Vzpomínka na horolezce je od té doby nedílnou součástí slavnostního zahájení Jizerské 50.

Vítězové posledních ročníků Jizerské 50:

RokVítězVítězka
2025Bruvoll (Norsko)Alnaesová (Norsko)
2024závod zrušenzávod zrušen
2023Kasper Stadaas (Norsko)Magni Smedaasová (Norsko)
2022Andreas Nygaard (Norsko)Ida Dahlová (Švédsko)
2021Emil Persson (Švédsko)Lina Korsgrenová (Švédsko)
2020Andreas Nygaard (Norsko)Britta Johansson-Norgrenová (Švédsko)
2019Andreas Nygaard (Norsko)Lina Korsgrenová (Švédsko)
2018Morten Eide Pedersen (Norsko)Britta Johansson-Norgrenová (Švédsko)
2017Morten Eide Pedersen (Norsko)Kateřina Smutná (Česko)

V posledních letech závodu vládnou běžci ze Skandinávie. Rekordmanem v počtu vítězství je Jiří Beran – v 90. letech vyhrál pětkrát. Tři triumfy mají Stanislav Řezáč, Anders Aukland, Morten Eide Pedersen a Andreas Nygaard z Norska.

Ski Classics 2025/26: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Ženám kralují Italka Cristina Paluselli a Britta Johansson-Norgrenová z Norska se třemi výhrami. Nejlepší česká dálková běžkyně posledních let Kateřina Smutná (v letech 2006–2016 reprezentovala Rakousko) má na kontě dva triumfy (2015 a 2017). Další už nepřidá – v roce 2021 ukončila kariéru.

Jizerská 50, kde sledovat závod v televizi:

Jizerskou 50 najdete v programu televizního kanálu ČT Sport. Na webových stránkách České televize poběží také live stream.

Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat

