- V roce 2026 se Jizerská padesátka koná od čtvrtka 29. ledna do neděle 1. února, kdy vrcholí hlavními závody v ženské a mužské kategorii.
- V mužské kategorii se závodí už od roku 1968, v ženské od roku 1991.
- V letošním programu Jizerské padesátky je deset závodů.
- Podrobné a aktuální informace k akci včetně map k jednotlivým trasám najdete na oficiálních stránkách závodu.
Jizerská 50: program závodů a dalších akcí:
|Datum
|Čas
|Událost
|Čtvrtek, 29. 1. 2026
|13:30
|Volkswagen Bedřichovská 30 – 30 km volně
|13:50
|VINCI Construction Jizerská 17 - 17 km volně
|18:00
|Slavnostní zahájení, závod historických lyžníků, pieta za horolezce z expedice Peru 1970
|Pátek, 30. 1. 2026
|8:30
|Mini Jizerská Dr. Max
|12:30
|T-Mobile Jizerská firemní – štafeta 4× 3 km
|16:00
|ORLEN Sprint – 1,5 km soupaž - kvalifikace (od 17:00 semifinálové jízdy a od 17:30 finálové jízdy)
|20:00
|ČEZ Energy fest Jablonec n. N. (koncert kapely Poetika)
|Sobota, 31. 1. 2026
|8:30
|České Radiokomunikace Jizerská 25 – 25 km klasicky
|14:00
|ČT Jizerská 10 – 10 km klasicky
|17:00
|Mše - kostel sv. Antonína, Bedřichov, vystoupení sboru Janáček
|17:00
|ČEZ Energy fest Liberec (koncert Anna K)
|18:15
|ČEZ Energy fest Liberec (koncert Olympic) a předávání color bibs vedoucím závodníkům SKI CLASSICS
|Neděle, 1. 2. 2026
|8:00
|ČEZ Jizerská 50 - start ELITE ženy
|8:30
|ČEZ Jizerská 50 – start ELITE muži + 1. vlna
|8:38
|ČEZ Jizerská 50 - start 2. vlna hobby závodníci, starty dalších vln vždy po 8 minutách
|10:45
|Květinový ceremoniál ČEZ Jizerské 50
|13:00
|Slavnostní předávání cen vítězům ČEZ Jizerské 50
Historie závodu aneb Memoriál Expedice Peru 1970
První závod se konal v roce 1968 jako zimní příprava horolezců na sezonu. V roce 1970 se vypravili někteří ze zakladatelů závodu na horolezeckou Expedici Peru, kde došlo k tragédii.
Pod kamennou lavinou peruánského Huascaránu zemřelo 14 členů výpravy, další přišel o život už o pár dnů dříve. Od té doby nese závod přídomek Memoriál Expedice Peru 70. Vzpomínka na horolezce je od té doby nedílnou součástí slavnostního zahájení Jizerské 50.
Vítězové posledních ročníků Jizerské 50:
|Rok
|Vítěz
|Vítězka
|2025
|Bruvoll (Norsko)
|Alnaesová (Norsko)
|2024
|závod zrušen
|závod zrušen
|2023
|Kasper Stadaas (Norsko)
|Magni Smedaasová (Norsko)
|2022
|Andreas Nygaard (Norsko)
|Ida Dahlová (Švédsko)
|2021
|Emil Persson (Švédsko)
|Lina Korsgrenová (Švédsko)
|2020
|Andreas Nygaard (Norsko)
|Britta Johansson-Norgrenová (Švédsko)
|2019
|Andreas Nygaard (Norsko)
|Lina Korsgrenová (Švédsko)
|2018
|Morten Eide Pedersen (Norsko)
|Britta Johansson-Norgrenová (Švédsko)
|2017
|Morten Eide Pedersen (Norsko)
|Kateřina Smutná (Česko)
V posledních letech závodu vládnou běžci ze Skandinávie. Rekordmanem v počtu vítězství je Jiří Beran – v 90. letech vyhrál pětkrát. Tři triumfy mají Stanislav Řezáč, Anders Aukland, Morten Eide Pedersen a Andreas Nygaard z Norska.
Ženám kralují Italka Cristina Paluselli a Britta Johansson-Norgrenová z Norska se třemi výhrami. Nejlepší česká dálková běžkyně posledních let Kateřina Smutná (v letech 2006–2016 reprezentovala Rakousko) má na kontě dva triumfy (2015 a 2017). Další už nepřidá – v roce 2021 ukončila kariéru.
Jizerská 50, kde sledovat závod v televizi:
Jizerskou 50 najdete v programu televizního kanálu ČT Sport. Na webových stránkách České televize poběží také live stream.