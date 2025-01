Sněhu skoro metr, lidí tisíce. Jizerské 50 zatím loňský scénář nehrozí

V minulém roce se Jizerská 50 kvůli nedostatku sněhu nekonala. Letos takový krizový scénář nehrozí. Podmínky na tratích jsou ideální, žádná velká obleva zatím není na obzoru, a i kdyby, v záloze je takzvaný Plán B.

„Sněhová situace je mnohem lepší než v loňském roce. Skvělé je, že se veškeré tratě Jizerské padesátky s pár malými výjimkami už více než měsíc strojově upravují a jsou hezky utažené,“ hlásí za organizační výbor David Douša z agentury RAUL.

„Dole na Bedřichově je necelého půl metru sněhu, na hřebenech až 90 centimetrů. Trať je tak dobře připravená, že i kdyby náhodou do Jizerských hor přišla nějaká obleva, měla by to vydržet a Jizerská padesátka by se měla jet na standardní trase.“

Pokud by však počasí před závody bylo extrémně nepříznivé a sněhová situace se zhoršila, pořadatelé připravili záložní variantu tak, aby přesto mohli populární akci uspořádat. „Spočívá v tom, že bychom přesunuli závod do nejvyšších partií Jizerských hor, kde je mnohem větší garance sněhu,“ vysvětluje Douša.

„Startovalo by se na Smědavě, tam by se trať natočila někde okolo Protržené přehrady nebo Sněhuláka, místní ta místa určitě znají. Podle aktuálních sněhových podmínek by byl dojezd přes Kristiánov do Bedřichova, kde by byl veškerý komfort pro závodníky, na trati by samozřejmě nechyběly ani občerstvovací stanice.“

Jizerská 50 tradičně patří k vrcholům seriálu Ski Classics. Na sever Čech se chystá celá elita dálkových běhů na lyžích. „Je to jeden z mých nejoblíbenějších závodů. Atmosféra je fantastická, lidi fandí. Je znát, že je to můj druhý domov. Chtěl bych konečně Jizerskou vyhrát,“ vzkazuje aktuální lídr seriálu Max Novak. Švédský reprezentant s českými kořeny byl v letech 2020 a 2023 v Jizerských horách šestý.

Na tratě závodů se kromě elity a velké masy rekreačních lyžařů chystají i známé osobnosti z jiných sportů. Pojede například olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Fuksa nebo bývalý šermíř Jiří Beran. „Já mám rád výzvy v životě, a to se neodmítá. Myslím, že takový ikonický závod by si člověk měl jednou v životě zkusit,“ řekl člen bronzového českého týmu z olympiády v Paříži, který se chystá na desetikilometrový závod.

Beran se na startu sejde se svým přesně o třicet let starším jmenovcem, který je s pěti výhrami nejúspěšnějším závodníkem v historii Jizerské 50. „Na padesátku si netroufám, ale těch deset kilometrů bych měl zvládnout,“ řekl legendární lyžař.

Program 58. ročníku Jizerské 50 odstartuje ve čtvrtek 6. února Bedřichovskou 30 a Jizerskou 17 volnou technikou a vyvrcholí v neděli 9. února královským závodem na 50 kilometrů klasicky. Online registrace poběží do neděle 26. ledna.